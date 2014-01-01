Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Сочи — город мечты

Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке

Анастасия
Анастасия – Гид из Сочи
Маршрут будет легким, живописным и увлекательным — ведь вас ждут и исторические объекты, и зеленые аллеи, и морской бриз! Вы познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи и перенесетесь к истокам города.

Узнаете, как на курорт повлияли Сталин и Олимпиада, увидите памятники, полюбуетесь морским портом и получите ценные советы от местного жителя.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Сочи — город мечты
Сочи — город мечты

Что вас ожидает

Топ Сочи за 2 часа
Мы встретимся на площади Искусств, у нарядного Художественного музея. Затем вы увидите ключевые здания и памятники Сочи: якорь и пушку времен русско-турецкой войны, Золотое руно, памятник Высоцкому и даже дольмен (да-да, в самом центре города). Дотронетесь до истории 📖 — до стен Навагинского форта 19 века. В художественной галерее рассмотрите картины современных художников. Увидите изящный белокаменный собор Архангела Михаила и знаменитый Морской вокзал. По набережной прогуляетесь 👣 до маяка, а в конце откроете тайны железнодорожного вокзала.

О Сочи — живо и интересно
Я гид не только по профессии, но и по призванию, поэтому всегда стараюсь прочувствовать ваши интересы и могу рассказать о наших краях с разных сторон. Вы проследите путь Сочи: узнаете, как он стал городом, как развивался, как боролся с малярией. Услышите о плюсах и минусах Олимпиады-2014, а также получите полезные советы — как спланировать отдых в Большом Сочи, какие места стоит посетить и где вкусно поесть.

Организационные детали

  • В группах от 4 человек используются аудио-гиды, при помощи которых вы сможете слушать меня в радиусе до 150 метров
  • Дополнительных расходов нет
Начало и место завершения
🚩 около Художественного музея
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты
Сочи — город мечты

Экскурсия проводится во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Добрый день! Меня зовут Анастасия, и я гид в одном из самых прекрасных городов планеты Земля — Сочи. С удовольствием расскажу о каждом уголке гостеприимного Кавказа. Познакомлю с традициями и обычаями местного населения, сохранившимися с давних времён. Заряжу позитивом и оставлю незабываемые впечатления о Сочи.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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