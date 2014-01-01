Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Топ Сочи за 2 часа

Мы встретимся на площади Искусств, у нарядного Художественного музея. Затем вы увидите ключевые здания и памятники Сочи: якорь и пушку времен русско-турецкой войны, Золотое руно, памятник Высоцкому и даже дольмен (да-да, в самом центре города). Дотронетесь до истории 📖 — до стен Навагинского форта 19 века. В художественной галерее рассмотрите картины современных художников. Увидите изящный белокаменный собор Архангела Михаила и знаменитый Морской вокзал. По набережной прогуляетесь 👣 до маяка, а в конце откроете тайны железнодорожного вокзала.

О Сочи — живо и интересно

Я гид не только по профессии, но и по призванию, поэтому всегда стараюсь прочувствовать ваши интересы и могу рассказать о наших краях с разных сторон. Вы проследите путь Сочи: узнаете, как он стал городом, как развивался, как боролся с малярией. Услышите о плюсах и минусах Олимпиады-2014, а также получите полезные советы — как спланировать отдых в Большом Сочи, какие места стоит посетить и где вкусно поесть.

Организационные детали