Собор Архангела Михаила-первый православный храм на территории Черноморского округа
Концертный зал "Фестивальный"
Первый Гранд-Отель в Сочи
Парк Приморский
Зимний Театр
Парк им. Фрунзе
Летний театр.
Вы прогуляетесь 👣 по самым живописным местам Центрального Сочи. Узнаете историю 📖 рождения города. Откроете для себя интересные факты о том, как мечты и желания могут решить судьбу целого города. Ощутите атмосферу уюта курортного Сочи.
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:
Чудесная прогулка по тенистым аллеям и паркам.
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите респектабельный и величественный Морпорт, побываете на символическом нулевом километре города Сочи, познакомитесь с самым первым православным храмом на территории Черноморского округа. Встретитесь с основными культурными площадками и узнаете, какие годы жизни города стали для него поистине переломными.
А также:
-великолепные смотровые площадки, откуда открываются шикарные виды
-дегустация минеральной воды
-остановка в уютном парке 🌳 на чашечку кофе или стаканчик лимонада
Экскурсия рассчитана на 2, 5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 километра, в середине пути сделаем остановку на чашечку кофе
Что входит
Услуги гида
дегустация минеральной воды
Что не входит
Кофепауза. приблизительная стоимость 200р.
Начало
🚩 Морпорт ул. Войкова, дом 1.
Место завершения
🏁 Лентний театр ул. черноморская 11/1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.