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СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города

5
1 отзыв
Елена Ф.
Елена Ф. – Гид из Сочи
СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города
СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города

Что вы увидите

  • Морской порт
  • Форт Навагинский- место рождения г. Сочи
  • Собор Архангела Михаила-первый православный храм на территории Черноморского округа
  • Концертный зал "Фестивальный"
  • Первый Гранд-Отель в Сочи
  • Парк Приморский
  • Зимний Театр
  • Парк им. Фрунзе
  • Летний театр.
Вы прогуляетесь 👣 по самым живописным местам Центрального Сочи. Узнаете историю 📖 рождения города. Откроете для себя интересные факты о том, как мечты и желания могут решить судьбу целого города. Ощутите атмосферу уюта курортного Сочи.

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:

  • Чудесная прогулка по тенистым аллеям и паркам.
  • Во время экскурсии 🧭 Вы увидите респектабельный и величественный Морпорт, побываете на символическом нулевом километре города Сочи, познакомитесь с самым первым православным храмом на территории Черноморского округа. Встретитесь с основными культурными площадками и узнаете, какие годы жизни города стали для него поистине переломными.

А также:

    -великолепные смотровые площадки, откуда открываются шикарные виды
    -дегустация минеральной воды
    -остановка в уютном парке 🌳 на чашечку кофе или стаканчик лимонада
    Экскурсия рассчитана на 2, 5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 километра, в середине пути сделаем остановку на чашечку кофе
    Что входит
    • Услуги гида
    • дегустация минеральной воды
    Что не входит
    • Кофепауза. приблизительная стоимость 200р.
    Начало
    🚩 Морпорт ул. Войкова, дом 1.
    Место завершения
    🏁 Лентний театр ул. черноморская 11/1
    СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города
    СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города
    СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города
    СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города
    СОЧИ-ГОРОД СКАЗКА Интересные истории о том, как мечты меняют города

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Ф.
    Елена Ф.
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    Напишите мне

    1 отзыв оставили туристы

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