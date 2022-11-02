в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00, в среду в 16:00

Вы пройдете по ключевым местам знаменитого курорта, увидите средневековые артефакты и граффити, китайские пальмы и североамериканских черепах. И все это прямо в центре! Поговорим о том, как менялся Сочи от Сталина до наших дней, как шагнула инженерная мысль и что сделало курорт уникальным. Кроме исторических фактов будут яркие сюжеты из прошлого, которые я обнаружила, изучая архивы.

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Описание

Что вас ожидает

Всесоюзная здравница

В начале экскурсии мы прогуляемся по Курортному проспекту, где вы познакомитесь с историей города. Узнаете, почему Сталина считают крестным отцом курорта и как Сочи стал здравницей для простых рабочих. Прогулка около Зимнего театра откроет тайны первой культурной сталинской постройки. А у Приморской гостиницы, первой и долгое время единственной в Сочи, я расскажу, что считалось эталонным отдыхом.

Славные истоки

В саду Фитофантазия вы наглядно познакомитесь с принципами озеленения всего курорта. На нулевом километре Сочи дотронемся до истории рукой. Исследуем остатки крепостной стены форта Александрия, с которого начинался город, и рассмотрим лестницу, ставшую настоящим краеведческим календарем.

Знаменитые вдохновители

Кроме того, вы сфотографируетесь на память рядом с бронзовым Высоцким. Послушаете неформальные рассказы с громкими фамилиями. А последней точкой маршрута станет граффити Жака-Ива Кусто с его вдохновляющей цитатой: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная (проходит по ровной местности) и не предполагает дополнительных расходов.