Почему хулиганское? Потому что мы будем по утрам заниматься йогой, вечером — медитировать и расслабляться, а между этим — веселиться, дружить, плести фенечки, выбирать переводные татуировки из нашего стикерпака, изучать места вокруг и следовать за сердцем.
В одном путешествии мы решили не идти на прогулку к водопаду, а пойти в казино — вот что такое поездки с нами, в которых ничто ничему не противоречит, а только дополняет.
фев
июл
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство
Встретим вас в аэропорту, заселимся в отель, познакомимся за красивым бранчем.
Погуляем, вкусно поужинаем и помедитируем перед сном.
День в горах. Йога и чайная церемония
Утром, после завтрака и йоги, пойдём в баню.
Днём — прогулка по тропе здоровья с булочками.
Вечером — чайная церемония.
Перед сном помедитируем.
Сближение
Утром уже привычные йога и завтрак, после постоим на гвоздях и выпьем кофе.
Днём пообедаем в красивом месте, а вечером поиграем в трансформационную игру «Источники женской силы» или вытащим метафорические карты под запрос. Перед сном плетём фенечки в одном из номеров под хиты 90-х!
Красивое завершение
Утром йога и завтрак, днём — едем на чайные плантации, чтобы погулять и попробовать чай.
Днём обедаем у моря, а вечером заканчиваем поездку практикой на контакт с телом: будем встречать закат на пирсе и выполнять упражнения.
Вечером — прощальный ужин в лучшем отеле Поляны.
Перед сном помедитируем.
Домой
Утром встретимся на заключительную йогу, позавтракаем, соберёмся и поедем в аэропорт.
Проживание
Стандартно мы размещаем в двухместных номерах с двумя раздельными кроватями.
Также можно оформить одноместное размещение за дополнительную плату. Сообщите об этом при бронировании.
Варианты проживания
Отель в горах
Будем жить в маленьком отеле с открытой террасой и двориком. Заниматься йогой можно на крыше или в уютном зале. Тишина и вид на горы прилагаются.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы на минивене
- Проживание в отеле 3*
- Завтраки
- Красивый бранч
- 4 занятия йогой
- 2 вечерние медитации
- 1 чайная церемония
- 1 гвоздестояние
- 1 поход в баню в горах
- Эмбодимент-практика у моря
- Сеанс самомассажа
- Трансформационная игра
- Секретные точки маршрута
- Что не входит
- Билеты в Сочи и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Место начала и завершения?
- Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору