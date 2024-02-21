Сочи с йогой

Групповой тур в Сочи
Хулиганское, но бережное и неторопливое путешествие для себя и к себе.

Почему хулиганское? Потому что мы будем по утрам заниматься йогой, вечером — медитировать и расслабляться, а между этим — веселиться, дружить, плести фенечки, выбирать переводные татуировки из нашего стикерпака, изучать места вокруг и следовать за сердцем.

В одном путешествии мы решили не идти на прогулку к водопаду, а пойти в казино — вот что такое поездки с нами, в которых ничто ничему не противоречит, а только дополняет.
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Сочи с йогой
Ближайшие даты:
21
фев
3
июл
13
ноя

Что вас ожидает:

Баня в горах
Баня в горах
Согреем тело и дух на фоне красивых пейзажей и ни о чём не будем переживать
Пикник на свежем воздухе
Пикник на свежем воздухе
Привезём хрустальные бокалы, будем праздновать жизнь в окружении живописных пейзажей
Трансформационная игра
Трансформационная игра
Распознаем свои сильные и слабые стороны в комфортном игровом формате
Аудиопрактика на контакт с телом
Аудиопрактика на контакт с телом
Научимся находить внутренний баланс и лучше себя понимать
Чайная церемония
Чайная церемония
Узнаем, как правильно и неторопливо пить чай и сможем разбираться в сортах
Гвоздестояние
Гвоздестояние
Постоим на гвоздях и помедитируем: не бойтесь, у нас чуткий преподаватель и мы всегда поддерживаем друг друга!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Встретим вас в аэропорту, заселимся в отель, познакомимся за красивым бранчем.

Погуляем, вкусно поужинаем и помедитируем перед сном.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день

День в горах. Йога и чайная церемония

Утром, после завтрака и йоги, пойдём в баню.

Днём — прогулка по тропе здоровья с булочками.

Вечером — чайная церемония.

Перед сном помедитируем.

День в горах. Йога и чайная церемонияДень в горах. Йога и чайная церемонияДень в горах. Йога и чайная церемония
3 день

Сближение

Утром уже привычные йога и завтрак, после постоим на гвоздях и выпьем кофе.

Днём пообедаем в красивом месте, а вечером поиграем в трансформационную игру «Источники женской силы» или вытащим метафорические карты под запрос. Перед сном плетём фенечки в одном из номеров под хиты 90-х!

СближениеСближениеСближение
4 день

Красивое завершение

Утром йога и завтрак, днём — едем на чайные плантации, чтобы погулять и попробовать чай.

Днём обедаем у моря, а вечером заканчиваем поездку практикой на контакт с телом: будем встречать закат на пирсе и выполнять упражнения.

Вечером — прощальный ужин в лучшем отеле Поляны.

Перед сном помедитируем.

Красивое завершениеКрасивое завершениеКрасивое завершение
5 день

Домой

Утром встретимся на заключительную йогу, позавтракаем, соберёмся и поедем в аэропорт.

ДомойДомойДомой

Проживание

Стандартно мы размещаем в двухместных номерах с двумя раздельными кроватями.

Также можно оформить одноместное размещение за дополнительную плату. Сообщите об этом при бронировании.

Варианты проживания

Отель в горах

4 ночи

Будем жить в маленьком отеле с открытой террасой и двориком. Заниматься йогой можно на крыше или в уютном зале. Тишина и вид на горы прилагаются.

Отель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горахОтель в горах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на минивене
  • Проживание в отеле 3*
  • Завтраки
  • Красивый бранч
  • 4 занятия йогой
  • 2 вечерние медитации
  • 1 чайная церемония
  • 1 гвоздестояние
  • 1 поход в баню в горах
  • Эмбодимент-практика у моря
  • Сеанс самомассажа
  • Трансформационная игра
  • Секретные точки маршрута
Что не входит
  • Билеты в Сочи и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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