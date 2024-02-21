Хулиганское, но бережное и неторопливое путешествие для себя и к себе.



Почему хулиганское? Потому что мы будем по утрам заниматься йогой, вечером — медитировать и расслабляться, а между этим — веселиться, дружить, плести фенечки, выбирать переводные татуировки из нашего стикерпака, изучать места вокруг и следовать за сердцем.



В одном путешествии мы решили не идти на прогулку к водопаду, а пойти в казино — вот что такое поездки с нами, в которых ничто ничему не противоречит, а только дополняет.