Что вас ожидает

Топ-Сочи

Мы прокатимся по самым ярко подсвеченным улицам ночного города-курорта: на них перед вами предстанут Зимний театр и Морской вокзал. Погуляем по приморскому парку, где полюбуемся Черным морем и подсветкой небоскребов. И по извилистым улочкам Старого города доедем до смотровой башни «Роза ветров» на горе Батарейка — ее строили как экскурсионный объект, а сейчас модернизировали в уютное кафе с лучшими панорамами.

Сочинские сюжеты — обо всем понемногу

Почему здание Зимнего театра покрыто золотом? Что символизируют скульптуры Морского вокзала? Я обращу ваше внимание на эти и другие детали города, расскажу о строительстве Курортного проспекта, санаториев и гостиниц в 30-е годы 20 века, новых пятизвездочных отелей. Конечно, вы узнаете, как на жизнь и облик Сочи повлияла Олимпиада, а также — как он меняется и как планирует развиваться в будущем.

Организационные детали