Познакомиться с городом в свете фонарей и увидеть его глазами местных на авто-пешеходной экскурсии

Загорается подсветка, Сочи забывает о дневной суете — и мы отправляемся исследовать его интересные уголки! Проедем по Курортному проспекту и извилистым старым улицам.

Полюбуемся Зимним театром, Морским вокзалом и видами из кафе на смотровой «Роза ветров».

Я наполню эти 3 часа городскими легендами и рассказами о том, как менялся мой любимый Сочи.
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!
Сочи, спокойной ночи!

Что вас ожидает

Топ-Сочи

Мы прокатимся по самым ярко подсвеченным улицам ночного города-курорта: на них перед вами предстанут Зимний театр и Морской вокзал. Погуляем по приморскому парку, где полюбуемся Черным морем и подсветкой небоскребов. И по извилистым улочкам Старого города доедем до смотровой башни «Роза ветров» на горе Батарейка — ее строили как экскурсионный объект, а сейчас модернизировали в уютное кафе с лучшими панорамами.

Сочинские сюжеты — обо всем понемногу

Почему здание Зимнего театра покрыто золотом? Что символизируют скульптуры Морского вокзала? Я обращу ваше внимание на эти и другие детали города, расскажу о строительстве Курортного проспекта, санаториев и гостиниц в 30-е годы 20 века, новых пятизвездочных отелей. Конечно, вы узнаете, как на жизнь и облик Сочи повлияла Олимпиада, а также — как он меняется и как планирует развиваться в будущем.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Все расходы на транспорт включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается вход на смотровую «Роза ветров» (100 руб. с чел. )
    По желанию экскурсию можно дополнить посещением башни на горе Ахун (доплата 1500 руб. + билет на башню 300 руб. с чел. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Привет! Я – Аня. Получила высшее образование в сфере туризма и сервиса, работаю в туристической компании. Влюбилась в город Сочи с первого взгляда и мечтала здесь жить (ранее жила в Ростовской области), и 4 года назад мое желание осуществилось. Хочу рассказать и вам, почему этот город влюбляет в себя, и показать всё самое интересное. Я провожу и составляю маршруты по вашим интересам и желаниям, так чтобы от путешествия остались самые яркие впечатления и ещё не раз захотелось вернуться!
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