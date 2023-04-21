Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи: легенды, история и великолепные виды
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Что вас ожидает:
- Парк Ривьера
- Морпорт
- Храм Архангела Михаила
- Башня на горе Ахун (Колесо обозрения)
- Дача Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательная,обзорная экскурсия по Сочи, в ходе которой вы соприкоснетесь с богатой историей и культурой. Вы узнаете, почему Сочи называют городом Мира и Дружбы и почему первый на Земле космонавт Юрий Гагарин посадил в парке Ривьера именно магнолию. Вы побываете на лучшей смотровой площадке побережья Большого Сочи- башне на горе Ахун, с которой открывается великолепный вид на побережье, Кавказские горы, увидите город с высоты птичьего полета. Узнаете легенды о Прометее и Агуре, девушки с огненным именем Мацеста..
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Башня на горе Ахун- 200 рублей, Колесо обозрения-400 руб.
- Дача Сталина - 450 рублей
- Экскурсия длится 5 часов, если вам нужно больше времени на прогулку, то доплачивается 1000 т, за каждый последующий час
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От месторасположение туристовЗавершение: До месторасположение туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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