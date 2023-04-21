Сочи - Жемчужина Черноморского побережья

Индивидуальная обзорная экскурсия по Сочи: легенды, история и великолепные виды

Описание
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Сочи - Жемчужина Черноморского побережья
Сочи - Жемчужина Черноморского побережья
Сочи - Жемчужина Черноморского побережья
Сочи - Жемчужина Черноморского побережья
Сочи - Жемчужина Черноморского побережья
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Что вас ожидает:

  • Парк Ривьера
  • Морпорт
  • Храм Архангела Михаила
  • Башня на горе Ахун (Колесо обозрения)
  • Дача Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательная,обзорная экскурсия по Сочи, в ходе которой вы соприкоснетесь с богатой историей и культурой. Вы узнаете, почему Сочи называют городом Мира и Дружбы и почему первый на Земле космонавт Юрий Гагарин посадил в парке Ривьера именно магнолию. Вы побываете на лучшей смотровой площадке побережья Большого Сочи- башне на горе Ахун, с которой открывается великолепный вид на побережье, Кавказские горы, увидите город с высоты птичьего полета. Узнаете легенды о Прометее и Агуре, девушки с огненным именем Мацеста..

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Башня на горе Ахун- 200 рублей, Колесо обозрения-400 руб.
  • Дача Сталина - 450 рублей
  • Экскурсия длится 5 часов, если вам нужно больше времени на прогулку, то доплачивается 1000 т, за каждый последующий час
Где начинаем и завершаем?
Начало: От месторасположение туристов
Завершение: До месторасположение туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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