Описание

Увлекательная,обзорная экскурсия по Сочи, в ходе которой вы соприкоснетесь с богатой историей и культурой. Вы узнаете, почему Сочи называют городом Мира и Дружбы и почему первый на Земле космонавт Юрий Гагарин посадил в парке Ривьера именно магнолию. Вы побываете на лучшей смотровой площадке побережья Большого Сочи- башне на горе Ахун, с которой открывается великолепный вид на побережье, Кавказские горы, увидите город с высоты птичьего полета. Узнаете легенды о Прометее и Агуре, девушки с огненным именем Мацеста..