1 день

Адлер - Сочи

Заезд в гостиницу (гостевой дом, Адлер).

12:00 Обед.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях города-курорта.

13:00 Отправляемся на автомобильную экскурсию по историческому центру Сочи, 4 – 5 часов.

Вас ждет захватывающее знакомство с советским периодом истории города-курорта.

Вы прогуляетесь по территории санатория Орджоникидзе — здесь Вам предстоит знакомство со Сталинским ампиром и архитектурными шедеврами Ивана Сергеевича Кузнецова, органично вписанными в флористическую коллекцию санаторного парка.

Переезд к центру города.

Посещение дачи-музея Островского.

Знакомство с сочинским периодом творчества писателя.

Либо посещение дома-музея «Дача Сталина» (по выбору группы).

Погружение в жизнь центрального района Сочи.

Из окна автобуса Вы увидите как город преображается с каждым годом все больше и больше становясь похожим на Русские Дубаи.

Особый шарм и колорит городу придает эклектика – смешение архитектурных стилей города.

Здесь можно встретить и модерн, и конструктивизм, и классицизм и, конечно, хайтек.

В ходе экскурсии Вы знакомитесь с тремя визитными карточками города: Железнодорожным вокзалом Сочи, зданием морского порта и Зимним театром.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.