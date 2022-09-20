Сочинский эксклюзив зимний

Вы познакомитесь с историей, архитектурой города и посетите наиболее интересные

5
3 отзыва
Вы познакомитесь с историей, архитектурой города и посетите наиболее интересные и красивые проиродые достопримечательности района. Побываете в Олимпийском парке, историческом центре города и на Красной Поляне.

В прохладное время года наш тур – возможность полноценно погрузиться в городскую среду Сочи насладиться теплом и колоритом Южного города. Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Сочинский эксклюзив зимний
Ближайшие даты:
25
дек
1
янв
8
янв
15
янв
22
янв
29
янв
5
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Город Сочи
Город Сочи
Нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями
Красная Поляна
Красная Поляна
Погрузимся в жизнь маленького поселка, продегустируем Краснополянский нарзан, отведаем медовухи
Олимпийский парк
Олимпийский парк
Побываем в знаменитом Олимпийском парке с его ледовыми дворцами, "Автомузеем Сочи", трассой Формулы-1 и набережной

Программа тура по дням

1 день

Адлер - Сочи

Заезд в гостиницу (гостевой дом, Адлер).

12:00 Обед.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях города-курорта.

13:00 Отправляемся на автомобильную экскурсию по историческому центру Сочи, 4 – 5 часов.

Вас ждет захватывающее знакомство с советским периодом истории города-курорта.

Вы прогуляетесь по территории санатория Орджоникидзе — здесь Вам предстоит знакомство со Сталинским ампиром и архитектурными шедеврами Ивана Сергеевича Кузнецова, органично вписанными в флористическую коллекцию санаторного парка.

Переезд к центру города.

Посещение дачи-музея Островского.

Знакомство с сочинским периодом творчества писателя.

Либо посещение дома-музея «Дача Сталина» (по выбору группы).

Погружение в жизнь центрального района Сочи.

Из окна автобуса Вы увидите как город преображается с каждым годом все больше и больше становясь похожим на Русские Дубаи.

Особый шарм и колорит городу придает эклектика – смешение архитектурных стилей города.

Здесь можно встретить и модерн, и конструктивизм, и классицизм и, конечно, хайтек.

В ходе экскурсии Вы знакомитесь с тремя визитными карточками города: Железнодорожным вокзалом Сочи, зданием морского порта и Зимним театром.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

2 день

Гора Ахун и Мацестинская долина

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию в 10:00.

Сегодня Вы увидите город Сочи с высоты птичьего полета.

Путешествие на вершину горы Ахун оставит неизгладимое впечатление.

Под вами облака и самый южный город, лежащий под ногами: реки, зеленые холмы, скалы, предгорные поселки, белые высокие парящие дома-гостиницы, пансионаты, бескрайняя даль.

Спускаемся с вершин, как не хочется возвращаться вниз в цивилизацию.

Вас ждут дикие леса, экзотические лианы и потоки журчащей воды.

Редко посещаемые, но такие милые и полноводные в любое время года – водопады на реке Змейка.

Обед-пикник на берегу горной реки.

В ходе путешествия Вы посетите Мацестинскую долину, увидите знаменитый 4-ый ванный корпус, узнаете почему здание имеет форму буквы «Ж», познакомитесь с минеральными Мацестинскими источниками – местом первых купальных процедур отдыхающих курорта.

Длительность программы 5-6 часов.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Вы можете самостоятельно посетить сочинский аквариум, океанариум или дельфинарий.

Каждый из объектов уникален и интересен.

3 день

Красная поляна, Олимпийский парк

Завтрак в гостинице.

Обед в кафе.

Трассовая экскурсия на Красную Поляну и Олимпийский парк – места проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, 7 – 8 часов.

Вам предстоит познакомиться с природно-климатическими особенностями гор Красной Поляны и Сочинского Причерноморья, уникальной флорой высокогорья, историей маленьких горных поселков – Красная Поляна и Эсто-Садок.

Вы посетите Ахштырский каньон, смотровую площадку ущелья Ах-Цу, водопад Девичьи слезы, пасеку – где можно приобрести сладкие сувениры, дольменный комплекс – архитектурный памятник времен средней бронзы.

Апофеоз экскурсии – олимпийская инфраструктура Красной Поляны – горнолыжные курорты Горки Город, Газпром и Роза Хутор.

Вам предстоит прогулка по Олимпийской набережной, желающие поднимутся на подъемнике на вершину горы Аибга или хребет Псехако.

Познакомятся с Олимпийской деревней, горнолыжными трассами и комплексом трамплинов «Русские горки».

Переезд по новому Олимпийскому шоссе в Олимпийский парк.

Знакомство с инфраструктурой Олимпийского парка, ледовыми дворцами, историей Имеретинской низменности и ходом строительства ледовых дворцов.

Длительность программы 8 часов.

Возвращение в гостиницу. Ужин.

Желающие могут остаться в Олимпийском парке на шоу фонтанов.

4 день

Свободный день

Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы. Свободный день.

Желающие могут заказать факультативную экскурсию в Абхазию или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.

Внимание! Маршрут активный требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.

Завтрак и ужин в гостинице.

Обед – ланч-бокс.

5 день

Парк «Южные культуры», Тисосамшитовая роща, каньон восточной Хосты

Завтрак и ужин в гостинице.

Знакомство с природой Приморской зоны города Сочи.

8:30 Выезд на экскурсию в филиал Сочинского Дендрария в Адлере – парк «Южные культуры».

Знакомство с коллекцией растений-экзотов, интродуцированных в субтропическом климате города в конце XIX века.

Вы увидите камелии, безлистные магнолии, несколько видов пальм.

Гордостью парка является коллекция хвойных, а так же аллея столетних платанов и секвой.

В ходе программы Вы узнаете о тенденциях паркостроения в начале XX века, канонах озеленения и научитесь отличать баскет от бордюра.

Погрузитесь в историю Имеретинской низменности и удивительную судьбу имения «Случайное».

Обед – кафе или ланч-бокс.

14:00 Отправляемся на экскурсию в сердце Кавказского Биосферного заповедника – Тисосамшитовую рощу.

Среди девственного колхидского леса вы пройдете пешеходными дорожками под сенью тисов и самшитов.

В ходе экскурсии Вы узнаете историю Кавказского заповедника, особенности колхидских лесов, а так же погрузитесь в историю средневековой Хосты (Косты) лицезрея развалины старой Генуэстской крепости.

На маршруте Вас поразит красотой каньон Восточной Хосты, восхитит панорама ущелья и уникальная растительность региона.

Ужин в гостинице.

В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.

6 день

Посещение действующих и древних храмов

Завтрак. Сбор группы в 10.00 в холле гостиницы.

Этот день путешествия посвящен христианским ценностям и религии региона.

Вы погрузитесь в мир религии, побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.

Длительность программы 5-6 часов.

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу, ужин.

Свободное время.

7 день

Адлер - п. Воронцовка - Хоста

Завтрак. Освобождение номеров.

Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида – Воронцовские пещеры.

Пройдете под каменными сводами пещеры.

Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер.

На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.

Отправление группы на маршрут в 9.00.

Окончание программы 16.00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице (номера с удобствами).

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения.

Групповой заезд, размещение в апартаментах или гостевом доме (без звезд):

  • 7 дней — 40860 руб стоимость одной путевки.
  • 6 дней — 37600 руб стоимость одной путевки.
  • 5 дней — 31800 руб стоимость одной путевки.
  • 4 дня — 23800 руб стоимость одной путевки.
  • 3 дня — 19460 руб стоимость одной путевки.

Доплата за одноместное размещение — 9000 руб.

Индивидуальный тур в Сочи, размещение в апартаментах или гостевом доме (без звезд):

  • 7 дней — 74770 руб стоимость одной путевки.
  • 6 дней — 69900 руб стоимость одной путевки.
  • 5 дней — 52780 руб стоимость одной путевки.
  • 4 дня — 44400 руб стоимость одной путевки.
  • 3 дня — 36820 руб стоимость одной путевки.

Варианты проживания

Апартаменты «Голубые Дали»

6 ночей

Апартаменты «Голубые Дали» с собственной кухней расположены в городе Адлер, рядом с железнодорожным вокзалом города и всего в 500 метрах от Черного моря.

Оформленные в классическим стиле апартаменты с кондиционером, телевизором с плоским экраном, стиральной машиной и гладильными принадлежностями.

Гости могут готовить собственные блюда на кухне с плитой, духовкой и холодильником.

Международный аэропорт Сочи расположен в 5 км от апартаментов «Голубые Дали».

Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»Апартаменты «Голубые Дали»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в заезда — обед, ужин в день отьезда — завтрак в остальные дни программы — завтрак, обед и ужин)
  • Прокат группового снаряжения (снаряжение турист носит сам)
  • Услуги гида-проводника, экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Билеты на канатную дорогу – от 1 950 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Чайная дегустация – от 350 руб.
  • Входные билеты в музей Островского или дачу Сталина (по выбору группы туристов) – 400 руб. /чел.
  • Входные билеты в Воронцовскую пещеру – 450 руб.
  • Парк "Южные культуры" – 300 руб. /чел.
  • Входные платы на объекты показа Сочинского национального парка: гора Ахун – 200 руб. Змейковские водопады – 200 руб. Воронцовская тропа – 200 руб.
  • Гора Ахун – 200 руб.
  • Змейковские водопады – 200 руб.
  • Воронцовская тропа – 200 руб.
  • КГПБЗ (ТИСО) – 300 руб.
  • Мацестинский источник – 100 руб.
  • Баня – от 350 руб.
  • Дополнительные экскурсии (экскурсия в Абхазию – от 2 500 руб.)
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /сутки
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для походов:

  • теплая куртка или флис;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для брода (кроссовки);
  • рюкзак 20-25 л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки; рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.


Для городских экскурсий:

  • удобная обувь на низкой подошве;
  • плащ или зонт;
  • панамка или шляпа;
  • кофта или куртка по сезону;
  • фототехника.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Допускают ли детей на маршрут?

На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.

Дополнительная информация
  • Программа гарантировано состоится при бронировании от 2 путевок для сборной группы; от 1 путевки для индивидуального заказа.
  • Принимающая строна в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы
  • Просим туристов, приезжающих на программу в Сочи, заказывать трансфер в гостиницу от транспортных артерий города у организатора тура. Данное пожелание связано с печальной статистикой некорректных ситуаций возникающих между туристами и сотрудниками такси. Пользуйтесь услугами проверенных компаний. Помните! Объекты размещения находятся не далеко от аэропорта (всего три остановки городского транспорта) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
  • Объект заселения находится в Адлере. При бронировании транспортных билетов желательно брать места до железнодорожного вокзала «Адлер» и аэропорта города Сочи «Адлер».
  • Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.
А
23 авг 2022
Быстрый отклик на заявку, понятное описание тура и его оформление.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🧒Можно с детьмиКрасная поляна🏡ВыездныеОлимпийский Парк🗽Популярные места🧳Многодневные туры7-дневные туры🔭Обзорные

Похожие туры в Сочи

Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 19 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи, 13:00
9 окт
16 окт
23 окт
30 окт
45 900 за 1 человека
Город-сказка Сочи
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
89 отзывов
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
в Морском порту Сочи
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
4 550 за всё до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
2 отзыва
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Приглашаю вас на знакомство с Сочи
По договоренности
от 7 500 за экскурсию
По страницам истории города Сочи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
5
9 отзывов
По страницам истории города Сочи
Мы с вами совершим прогулку, больше напоминающую путешествие во времени. Я расскажу вам, с чего начиналась история Сочи
Начало экскурсии около касс здания Зимнего театра
1 500 за всё до 4 чел.
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Yulia
Yulia
5
11 отзывов
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Сочи
Курортный проспект 71, Сочи
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
700 за 1 человека
Сочи - город мечты
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
4.9
88 отзывов
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
в районе остановки Гостиница Сочи
30 сен
6 окт
11 окт
15 окт
1180826 за 1 человека
Аудиоспектакль «Душа Города» в Сочи
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
6 отзывов
Аудиоспектакль «Душа Города» в Сочи
Театрализованная прогулка по живописным местам города с эффектом погружения в другую реальность
у Зимнего Театра
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
1 700 за 1 человека
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
А давайте отдохнем от принятия солнечных ванн на берегу Черного моря и познакомимся с интересным местом Сочи
ул. Егорова, д. 1
1 500 за всё до 4 чел.
Старый Сочи: обзор архитектурных памятников города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Старый Сочи: обзор архитектурных памятников города
Сочи - это удивительный город, в котором живёт чуть больше 400 тысяч постоянных жителей
Сочи, Курортный проспект 74
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
6 500 за всё до 4 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
18 отзывов
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
у Ж/Д вокзала Сочи
1 окт
3 окт
5 окт
7 окт
6 500 за всё до 6 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
69 отзывов
Очень популярно сейчас
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Экспресс-экскурсия к Змейковскому водопаду, горе Ахун и главным символам города
у Ж/Д вокзала Сочи
11 окт
13 окт
14 окт
15 окт
6 499 за всё до 4 чел.
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии АБАРА
АБАРА
Нет отзывов
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
Всего за день вы побываете в трёх самых популярных абхазских городах
Сочи, ближайшая к вам остановка
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ