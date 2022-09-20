Заезд в гостиницу (гостевой дом, Адлер).
12:00 Обед.
Знакомство с гидом.
Инструктаж по безопасности.
Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях города-курорта.
13:00 Отправляемся на автомобильную экскурсию по историческому центру Сочи, 4 – 5 часов.
Вас ждет захватывающее знакомство с советским периодом истории города-курорта.
Вы прогуляетесь по территории санатория Орджоникидзе — здесь Вам предстоит знакомство со Сталинским ампиром и архитектурными шедеврами Ивана Сергеевича Кузнецова, органично вписанными в флористическую коллекцию санаторного парка.
Переезд к центру города.
Посещение дачи-музея Островского.
Знакомство с сочинским периодом творчества писателя.
Либо посещение дома-музея «Дача Сталина» (по выбору группы).
Погружение в жизнь центрального района Сочи.
Из окна автобуса Вы увидите как город преображается с каждым годом все больше и больше становясь похожим на Русские Дубаи.
Особый шарм и колорит городу придает эклектика – смешение архитектурных стилей города.
Здесь можно встретить и модерн, и конструктивизм, и классицизм и, конечно, хайтек.
В ходе экскурсии Вы знакомитесь с тремя визитными карточками города: Железнодорожным вокзалом Сочи, зданием морского порта и Зимним театром.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию в 10:00.
Сегодня Вы увидите город Сочи с высоты птичьего полета.
Путешествие на вершину горы Ахун оставит неизгладимое впечатление.
Под вами облака и самый южный город, лежащий под ногами: реки, зеленые холмы, скалы, предгорные поселки, белые высокие парящие дома-гостиницы, пансионаты, бескрайняя даль.
Спускаемся с вершин, как не хочется возвращаться вниз в цивилизацию.
Вас ждут дикие леса, экзотические лианы и потоки журчащей воды.
Редко посещаемые, но такие милые и полноводные в любое время года – водопады на реке Змейка.
Обед-пикник на берегу горной реки.
В ходе путешествия Вы посетите Мацестинскую долину, увидите знаменитый 4-ый ванный корпус, узнаете почему здание имеет форму буквы «Ж», познакомитесь с минеральными Мацестинскими источниками – местом первых купальных процедур отдыхающих курорта.
Длительность программы 5-6 часов.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Вы можете самостоятельно посетить сочинский аквариум, океанариум или дельфинарий.
Каждый из объектов уникален и интересен.
Завтрак в гостинице.
Обед в кафе.
Трассовая экскурсия на Красную Поляну и Олимпийский парк – места проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, 7 – 8 часов.
Вам предстоит познакомиться с природно-климатическими особенностями гор Красной Поляны и Сочинского Причерноморья, уникальной флорой высокогорья, историей маленьких горных поселков – Красная Поляна и Эсто-Садок.
Вы посетите Ахштырский каньон, смотровую площадку ущелья Ах-Цу, водопад Девичьи слезы, пасеку – где можно приобрести сладкие сувениры, дольменный комплекс – архитектурный памятник времен средней бронзы.
Апофеоз экскурсии – олимпийская инфраструктура Красной Поляны – горнолыжные курорты Горки Город, Газпром и Роза Хутор.
Вам предстоит прогулка по Олимпийской набережной, желающие поднимутся на подъемнике на вершину горы Аибга или хребет Псехако.
Познакомятся с Олимпийской деревней, горнолыжными трассами и комплексом трамплинов «Русские горки».
Переезд по новому Олимпийскому шоссе в Олимпийский парк.
Знакомство с инфраструктурой Олимпийского парка, ледовыми дворцами, историей Имеретинской низменности и ходом строительства ледовых дворцов.
Длительность программы 8 часов.
Возвращение в гостиницу. Ужин.
Желающие могут остаться в Олимпийском парке на шоу фонтанов.
Отдыхаем от насыщенной экскурсионной программы. Свободный день.
Желающие могут заказать факультативную экскурсию в Абхазию или совершить путешествие по лесным тропам вдоль реки Сочи с осмотром больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.
Внимание! Маршрут активный требует минимальную физическую форму и треккинговую обувь.
Завтрак и ужин в гостинице.
Обед – ланч-бокс.
Завтрак и ужин в гостинице.
Знакомство с природой Приморской зоны города Сочи.
8:30 Выезд на экскурсию в филиал Сочинского Дендрария в Адлере – парк «Южные культуры».
Знакомство с коллекцией растений-экзотов, интродуцированных в субтропическом климате города в конце XIX века.
Вы увидите камелии, безлистные магнолии, несколько видов пальм.
Гордостью парка является коллекция хвойных, а так же аллея столетних платанов и секвой.
В ходе программы Вы узнаете о тенденциях паркостроения в начале XX века, канонах озеленения и научитесь отличать баскет от бордюра.
Погрузитесь в историю Имеретинской низменности и удивительную судьбу имения «Случайное».
Обед – кафе или ланч-бокс.
14:00 Отправляемся на экскурсию в сердце Кавказского Биосферного заповедника – Тисосамшитовую рощу.
Среди девственного колхидского леса вы пройдете пешеходными дорожками под сенью тисов и самшитов.
В ходе экскурсии Вы узнаете историю Кавказского заповедника, особенности колхидских лесов, а так же погрузитесь в историю средневековой Хосты (Косты) лицезрея развалины старой Генуэстской крепости.
На маршруте Вас поразит красотой каньон Восточной Хосты, восхитит панорама ущелья и уникальная растительность региона.
Ужин в гостинице.
В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.
Завтрак. Сбор группы в 10.00 в холле гостиницы.
Этот день путешествия посвящен христианским ценностям и религии региона.
Вы погрузитесь в мир религии, побываете в храмах города, узнаете об их архитектуре, истории строительства и раннехристианском периоде Причерноморья, относящемуся к византийскому периоду истории города.
Длительность программы 5-6 часов.
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров.
Сегодня Вы побываете в долине Восточной Хосты, погрузитесь в подземный мир Аида – Воронцовские пещеры.
Пройдете под каменными сводами пещеры.
Узнаете о процессах карстообразования и формирования пещер.
На обратной дороге вам предстоит знакомство с Хостинской чайной фабрикой, чайной культурой сочи, посещение чайных плантаций и дегустация сортов сочинского чая.
Отправление группы на маршрут в 9.00.
Окончание программы 16.00.
Тур предусматривает размещение в гостинице (номера с удобствами).
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения.
Групповой заезд, размещение в апартаментах или гостевом доме (без звезд):
Доплата за одноместное размещение — 9000 руб.
Индивидуальный тур в Сочи, размещение в апартаментах или гостевом доме (без звезд):
Апартаменты «Голубые Дали» с собственной кухней расположены в городе Адлер, рядом с железнодорожным вокзалом города и всего в 500 метрах от Черного моря.
Оформленные в классическим стиле апартаменты с кондиционером, телевизором с плоским экраном, стиральной машиной и гладильными принадлежностями.
Гости могут готовить собственные блюда на кухне с плитой, духовкой и холодильником.
Международный аэропорт Сочи расположен в 5 км от апартаментов «Голубые Дали».
Для походов:
Для городских экскурсий:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.