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Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня

Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Мы приглашаем вас провести 3 незабываемых дня вместе с нами.

Вы познакомитесь с историей 📖, архитектурой города и посетите наиболее интересные и красивые 🤩 природные достопримечательности 🏛️ района.

Побываете в Олимпийском парке 🌳, историческом центре города и на Красной Поляне.

В теплый период года тур «Сочинский эксклюзив» хорошо сочетается с морским отдыхом.

В прохладное время года наш тур возможность полноценно погрузиться в городскую среду Сочи, насладиться теплом и колоритом Южного города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 19 460 ₽ за человека

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Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня
Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня

Что вы увидите

  • исторический центр города
  • санаторий Орджоникидзе
  • дача Сталина или музей Островского
  • морской вокзал и здание Зимнего театра
  • смотровая площадка на горе Ахун
  • Мацестинская долина
  • водопады на реке Змейка
  • Мацестинский минеральный курорт
  • смотровая площадка ущелья Ах-Цу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • пасека
  • водопад «Девичьи слезы»
  • дольмены
  • набережная горнолыжного курорта Роза Хутор
  • канатная дорога на верх хребта Аибга или Псехако (по желанию)
  • Олимпийский парк
ДЕНЬ IЗаезд в гостиницу. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.
Обед.
Выезд на обзорную автомобильную тематическую экскурсию ⛳ по историческому центру в 13:00. Советский СочиВы посетите территорию санатория Орджоникидзе, погрузитесь в великолепие Сталинского ампира, побываете на даче-музее Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля. Вам предстоит знакомство с тремя визитными карточками Сочи: Железнодорожным, морским вокзалами и зданием Зимнего театра.
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. ДЕНЬ IIЗавтрак в гостинице. Выезд на экскурсию. Природные красоты СочиПосещение смотровой площадки на горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательностями 🏛️ города и его минеральной базой. Длительность программы 5-6 часов.
Обед-пикник на берегу горной реки. Ужин в гостинице. Свободное время. ДЕНЬ IIIЗавтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00. Самые знаковые места Сочи
В ходе экскурсии 🧭 вы посетите природные достопримечательности старого Константиновского шоссе: смотровую площадку ущелья Ах-Цу, минеральный источник Чвижепсе, пасеку, водопад Девичьи слезы, дольменный комплекс и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.
Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако. Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей 📖 Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.
Питание: комплексный обед. Окончание программы в 19:00. Отьезд. Важная информация:• Для вашего же комфорта, обязательно возьмите с собой удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, фототехнику, зонт или плащ, панама;
  • Экскурсионный тур познавательного отдыха в Сочи гарантировано состоится для группы от двух человек.
Что входит
  • проживание в гостинице 2-х и 4-х местные номера, удобства в номере
  • 3-х разовое питание
  • страховка
  • трансферы по программе тура
  • входные билеты на объекты показа
  • работа экскурсовода.
Что не входит
  • входные билеты на канатную дорогу
  • проезд на автокарах
  • посещение дачи Сталина
  • дополнительные экскурсии
  • трансферы вне программы.
Начало и место завершения
🚩 Гостевой дом, Голубые Дали - 19, Сочи
Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня
Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня
Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня
Сочинский эксклюзивный тур на 3 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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Анна С. проводит ещё 6 экскурсий

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