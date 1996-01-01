ДЕНЬ IЗаезд в гостиницу. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности.

Обед.

Выезд на обзорную автомобильную тематическую экскурсию ⛳ по историческому центру в 13:00. Советский СочиВы посетите территорию санатория Орджоникидзе, погрузитесь в великолепие Сталинского ампира, побываете на даче-музее Сталина, насладитесь улицами центра города из окна комфортного автомобиля. Вам предстоит знакомство с тремя визитными карточками Сочи: Железнодорожным, морским вокзалами и зданием Зимнего театра.

Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. ДЕНЬ IIЗавтрак в гостинице. Выезд на экскурсию. Природные красоты СочиПосещение смотровой площадки на горе Ахун, Мацестинской долины, водопадов на реке Змейка и Мацестинского минерального курорта. Знакомство с природными достопримечательностями 🏛️ города и его минеральной базой. Длительность программы 5-6 часов.

Обед-пикник на берегу горной реки. Ужин в гостинице. Свободное время. ДЕНЬ IIIЗавтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00. Самые знаковые места Сочи

В ходе экскурсии 🧭 вы посетите природные достопримечательности старого Константиновского шоссе: смотровую площадку ущелья Ах-Цу, минеральный источник Чвижепсе, пасеку, водопад Девичьи слезы, дольменный комплекс и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор.

Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако. Возвращение в приморскую зону города. Посещение Олимпийского парка. Знакомство с историей 📖 Имеретинской низменности и ходом строительства Олимпийских дворцов, их современном использовании.

Питание: комплексный обед. Окончание программы в 19:00. Отьезд. Важная информация:• Для вашего же комфорта, обязательно возьмите с собой удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве, фототехнику, зонт или плащ, панама;