7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природно-этнографическая экскурсия: красавица Шахе, чайная плантация и джипинг по реке

Сергей
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Сергей – ваш гид
Шахе, что значит «Уносящая лошадей», берет начало на вершине горы и стремительно бежит по живописной долине к Черному морю.

Вы проедете по разным частям русла, посетите «чайное» селение Солох-Аул, увидите тюльпановое дерево и искупаетесь в сочинских водопадах.

А адыгейский сыр и традиционный шашлык дополнят поездку гастрономическими впечатлениями.
9800 ₽
8820 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На внедорожнике
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель, санаторий, гостевой дом
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе

Что вас ожидает

Чаепитие с видом на реку
Из поселка Дагомыс извилистая дорога приведет вас к высокогорному селению Солох-Аул, где была заложена первая в России чайная плантация. На смотровой площадке мы насладимся видом на ущелье реки, а после заглянем в дом-музей основателя плантации. Экскурсовод расскажет об истории российского чая, тонкостях его выращивания и сбора, после чего вас ждет чаепитие с русскими блинами и горным медом. Неподалеку от усадьбы стоит мужской монастырь «Крестовая пустынь», задуманный по подобию афонских. При желании вы зайдете внутрь и наберете воды из святого источника целителя Пантелеймона. А на обратном пути в сторону Дагомыса можете освежиться в природных джакузи — «озерах любви» Сочинского национального парка.

Заряд энергии
В поселке Головинка мы увидим устье реки Шахе, рядом с которым уже более двухсот лет растет лириодендрон тюльпаноносный. Прикоснувшись к исполину и получив заряд здоровья, молодости и долголетия, мы отправимся в горный аул Большой Кичмай. Вы побываете на настоящей адыгской сыроварне, где мастера раскроют секреты приготовления знаменитого сыра и дадут продегустировать его сорта.

Джип-рафтинг
В поселке мы пересядем на армейский ГАЗ-66 и помчимся прямо по руслу реки Шахе к каскаду из 33 водопадов, овеянному местными легендами. Вы сможете искупаться в любой из чистейших лагун, а я расскажу об ауле и коренных жителях адыгах. После купания у вас будет время насладиться традиционным шашлыком, форелью и попробовать национальные чебуреки.

Организационные детали

  • Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс. Начало экскурсии из Хосты (1 тыс. рублей) и Адлера (2 тыс. рублей).
  • Экскурсия проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
  • Дополнительные расходы: обед, билет в Сочинский национальный парк — 100 рублей (дети до 10 лет проходят бесплатно), музей И. А. Кошмана и чаепитие — 400 рублей, перевоз на вездеходах — 3 500 рублей за машину (6 мест), 4 000 рублей за машину (8 мест) или 450 рублей за место.
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель, санаторий, гостевой дом.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 сентября 2019
Вчера с мужем были на экскурсии "Сочинский марафон"-чудеса долины реки Шахе. Экскурсия очень интересная и познавательная. Наш гид, Сергей, оказался замечательным и эрудированным рассказчиком. Мы узнали много нового об адыгах, их нравах, обычаях, укладе жизни. У Сергея, как у коренного жителя этого края, просто феноменальное знание исторического материала. Столько легенд, сказаний переплетаются с историей этих мест. Побывали на чайной плантации. Узнали как попал к нам чай, как его выращивают и как получается такой вкусный и полезный напиток. Нас угостили чаем с блинчиками. Чай очень необычный и вкусный. Затем, мы добрались к реке Шахе. Пересели на военный УАЗ и "понеслись" по реке по ухабам, кочкам с брызгами и веселым настроением! Дух захватывало от эмоций и впечатлений! Водитель у нас был очень опытный и надежный. В заповеднике подышали горным воздухом, насладились уникальной природой, искупались в лагуне. На обратном пути Сергей по нашей просьбе завёз нас к настоящему знатоку мёда в этих краях. Узнали все о местном мёде, закупили несколько баночек домой. Пока Сергей вёз нас в отель всю дорогу болтали обо всем на свете. Как-будто старинные друзья. Экскурсия получилась очень впечатлительной, эмоциональной и познавательной. Сергей внимательный и предупредительный человек. Всегда спрашивал комфортно ли нам, удобно ли. Замечательный день провели! Спасибо вам, Сергей, большое!
5 сентября 2019
Повелась на отзывы, ожидала чего-то необыкновенного )). Поначалу всё было неплохо . Чайная плантация, Крестовая пустынь, долина реки Шахе - красивые места. Гид рассказал обо всем в полной мере. Лирадендрон тюльпаноносный тоже впечатлил. Вторая половина экскурсии разочаровала. Ожидая "Джипинг по руслу реки Шахе" , рассчитывали мы на места в ГАЗ- 66 за 400 руб. с человека. Гид стал пристраивать нас к какой-то группе, потом стал громко возмущаться , что ему придется ждать всех туристов, и что ему никто почасовую оплату не платит на Трипстер . Мы сжалились над ним и взяли за 3 тыс. руб. отдельное авто! Это был старый прогнивший УАЗ, на котором стояла реклама. Вот тут и был весь "кайф" ! Он всего один раз заглох... Без ремней безопасности мы старались не выпрыгнуть, держась за обмотанные изолентой каркасы, а со мной был ребенок! Как я завидовала мимо проезжающим группам на ГАЗ -66 с брызгами и визгами, которых по возвращению ждало Кавказское застолье! Кстати традиционный шашлык и форель заявленный в экскурсии нам даже не предложили почему-то. Отдельно хочу предупредить туристов об опасности посещения 33 водопадов- тропы скользкие из полупрогнивших досок, будьте осторожны! В следующий раз буду брать групповую экскурсию .
22 августа 2019
16 августа мы, двое взрослых и дочка 6 лет провели переполненный впечатлениями день с гидом Сергеем в экскурсии “Сочинский марафон”-чудеса долины реки Шахе. Насладились красотами природы и свежевшего воздуха, поели вкусных блинчиков с медом ( и конечно же прикупили такой мед домой, а как же иначе: у него и вкус и послевкусие просто невероятные).а форель, боже как она вкусна, приготовленная на углях, с пылу с жару. поснимались в национальной одежде адыгов, набирались жизненного заряда от двухсотлетнего древа невероятных объемов. насладились красотами водопадов предварительно добравшись до них на джипе почти вплавь по речке. можно сказать что мы умудрились в один день объять необъятное, ведь помимо впитывания колорита цветов, вкуса и запаха было и духовное обогащение, благодаря нашему гиду Сергею. Гид с большой буквы: начитанный, интересный, образованный человек, способный преподнести историческую информацию как художественный роман. И конечно же огромное спасибо Сергею за способность быть столь терпеливым, наша поездка никак не вместилась в те часы что были оговорены с начала. И еще очень важное на заметку: машина большая, чистая, очень удобная. ребенок на обратном пути успел выспаться на раскладывающихся креслах. Это был самый удачный день в нашем путешествии, его можно назвать одной фразой - объять необъятное!!!!!
21 августа 2019
Интересный маршрут. Понимаю, что если смотреть все это в составе группы 40 человек, то удовольствия не получишь. Сергей много и интересно рассказывал обо всем что мы увидели и не только. Особенно чувствовался контраст с ребятами на чайной плантации и сыроварне , которые просто бубнят информацию.
Принимающая сторона на джипах большие молодцы!!! При всём экстриме мы чувствовали себя в безопасности. Эта поездка действительно уникальна! Советую всем.
Можно было бы поискать более интересное и колоритное место для обеда.
Но в целом все супер. Усталые и довольные были благополучно возвращены гидом в отель. Спасибо за рекомендации ресторанов и полезные контакты.
Если в Сочи, то только с Сергеем!
19 августа 2019
Всей нашей семье, включая четырёхлетнюю дочку, очень понравилась экскурсия, которую проводил гид-экскурсовод Сергей. Человек своего дела с большой буквы! Экскурсия была хорошо спланирована от начала и до конца. Мы получили много интересной и полезной информации касательно тех мест которые мы проезжали и посетили во время экскурсии на комфортабельном минибусе. Сергей отвечал на абсолютно все наши вопросы по теме и не по теме😊. Так как мы любим путешествовать, то имеем определённый опыт общения с разными экскурсоводами. В случае с Сергеем мы не ощутили экскурсовода, который рассказывает сугубо исторические факты и сухую информацию. Было ощущение, что Сергей наш старый приятель к которому мы приехали в гости и он нас возит по местам, которые сам любит и, соответственно, знает о них очень много. Так что мы получили море эмоций от величественных Кавказских гор, прекрасной реки Шахе, водопадов, чайной плантации, гастрономических изысков, джиппинга-экстрима.😊 Уставшие, но очень довольные, мы вернулись в отель с мыслью о том как прекрасно, и на одном дыхании, прошёл наш день.😊
Сергей, спасибо огромное ещё раз!👌👍😊
19 июня 2019
Мы с сыновьями-подростками выбрали данную экскурсию, так как на фоне большого количества подобных предложений маршрут этой экскурсии показался нам наиболее насыщенным и разнообразным. И мы не ошиблись! Как опытные путешественники, много чего повидавшие, можем уверенно утверждать, что данная экскурсия оказалась одной из самых интересных и многогранных. Гиду удалось "увязать" в одной экскурсии и этнографический, и исторический, и гастрономический, а также эмоциональный аспекты. Мы очень много узнали об истории данного края, обычаях коренных народов, особенностях названий мест и гастрономических пристрастиях местного населения. Очень грамотно был составлен маршрут, что особенно важно при длительной поездке с детьми. Исторические экскурсы чередовались с дегустациями и купанием в источниках и водопадах, а автомобильные поездки с пешими активностями. Комфортабельный и чистый микроавтобус позволил очень удобно и комфортно нам разместиться. И под конец экскурсии наступил апогей - полный взрыв эмоций, как взрослых, так и детей, от поездки по руслу реки на джипе! Такие моменты радости, замирания и восторга остаются в памяти на всю жизнь! И несколько слов о самом гиде Сергее: это очень ответственный и пунктуальный человек, при этом обладающий поистине энциклопедическими знаниями об истории родного края. Он не только детально и точно мог ответить на любые наши вопросы, но и цитировал отрывки стихотворений и литературных произведений, которые ярко дополняли его рассказы. Он открыл для нас много малоизвестных фактов и страниц из истории данного края. Также хочется отметить его искреннее отношение к своему делу - он никогда не торопил нас, терпеливо ждал, пока дети наслаждались купанием или едой, очень живо и активно реагировал на наши вопросы, учел все наши просьбы и пожелания. Спасибо огромное, Сергей, за Ваш профессионализм! С большим уважением к Вам и Вашему делу, Галина и Вадим.
17 июня 2019
Выбрали эту экскурсию, т.к. хотелось посмотреть что то неизбитое, побольше узнать о природе и истории Сочи. Все очень понравилось. Гид Сергей, очень пунктуальный и вежливый, совершенно свободно подстроился под наши пожелания, рассказал очень много интересного простым и понятным языком. Особенно хочется отметить машину- большая,удобная, комфортная, с отлично работаюшим кондиционером, что немаловажно в жаркую погоду. Сам маршрут был очень красочным, фото получились просто сказочные!!! Огромное спасибо Сергею!!

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