7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чаепитие с видом на реку

Из поселка Дагомыс извилистая дорога приведет вас к высокогорному селению Солох-Аул, где была заложена первая в России чайная плантация. На смотровой площадке мы насладимся видом на ущелье реки, а после заглянем в дом-музей основателя плантации. Экскурсовод расскажет об истории российского чая, тонкостях его выращивания и сбора, после чего вас ждет чаепитие с русскими блинами и горным медом. Неподалеку от усадьбы стоит мужской монастырь «Крестовая пустынь», задуманный по подобию афонских. При желании вы зайдете внутрь и наберете воды из святого источника целителя Пантелеймона. А на обратном пути в сторону Дагомыса можете освежиться в природных джакузи — «озерах любви» Сочинского национального парка.

Заряд энергии

В поселке Головинка мы увидим устье реки Шахе, рядом с которым уже более двухсот лет растет лириодендрон тюльпаноносный. Прикоснувшись к исполину и получив заряд здоровья, молодости и долголетия, мы отправимся в горный аул Большой Кичмай. Вы побываете на настоящей адыгской сыроварне, где мастера раскроют секреты приготовления знаменитого сыра и дадут продегустировать его сорта.

Джип-рафтинг

В поселке мы пересядем на армейский ГАЗ-66 и помчимся прямо по руслу реки Шахе к каскаду из 33 водопадов, овеянному местными легендами. Вы сможете искупаться в любой из чистейших лагун, а я расскажу об ауле и коренных жителях адыгах. После купания у вас будет время насладиться традиционным шашлыком, форелью и попробовать национальные чебуреки.