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Давайте вместе отправимся на поиски «Сокровищ Абхазии»! Начнем с Гагры — пожалуй, самого известного курорта, затем отправимся к реликтовому Голубому озеру, Рице и в Юпшарский каньон.

Осмотрев природные красоты, посетим Новый Афон, где хранятся главные христианские святыни Абхазии.
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии
Сокровища Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Колоннада, где снимался фильм «Зимний вечер в Гаграх»
  • Дегустация абхазского мёда, вина, сыра и мяса
  • Голубое озеро
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Приморский парк
  • Пруды с лебедями
  • Храм апостола Симона Кананита
  • Пантелеймоновский собор
  • Рукотворный водопад «Виктория»
  • Заброшенная железнодорожная станция Псырцха
Гагра — самый популярный и посещаемый туристами курорт
Колоннада в Гаграх — одна из первых достопримечательностей, которую видят гости республики после пересечения границы. Визитная карточка города — ресторан «Гагрипш». Это один из символов Гагры. Ресторан поведает о своей интереснейшей истории и множестве занимательных фактов. Так, например, само здание было собрано без единого гвоздя.
Самые известные озёра Абхазии
Реликтовое «Голубое озеро». Расположено среди скал и скрыто от посторонних глаз непроходимыми лесами. Ни погода, ни время года не могут изменить цвет и температуру озера — поистине, магическое место. Юпшарский каньон — расположен на высоте 400 метров над уровнем моря. Природа украсила каньон зарослями вековых самшитов, плющом и мхом, что делает его торжественным и одновременно загадочным. Дегустация вина, мёда, сыра — остановимся, чтобы отдохнуть, набраться сил и отведать местные угощения. Озеро «Рица» — самое крупное озеро Абхазии. Окружено живописными горами и густыми лесами. Потрясающе красивое и фотогеничное место в любое время года!
Христианские святыни Абхазии
Новоафонский монастырь и Храм Симона Кананита. Новоафонский водопад — один из самых известных искусственных водопадов мира, был построен местными монахами. Новоафонские пещеры — эта локация вам запомнится своими сталактитами, подземным озером, окаменевшим водопадом и галереей каменных цветов. Заброшенная ж/д станция Псырцха Новоафонские пещеры — восьмиугольный уникальный павильон, который создает ощущение парения над водой. Это место любят за его загадочность и некую поэтичность, а множество хвойных деревьев, растущих вокруг, делают воздух необычайно свежим и целебным.

Важная информация:

  • Мы будем пересекать государственную границу Российской Федерации с Республикой Абхазия. При себе нужно иметь действующий паспорт, детям — свидетельство о рождении оригинал;
  • Экскурсия проводится ежедневно;
  • Желательно иметь при себе наличные средства.
🚩 Начало и место завершения: Цветочная улица, 17/7, Сочи
 Что входит
  • Транспортные расходы
  • Легкий завтрак
  • Сопровождение экскурсовода
  • Дегустации
  • Страховка
 Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский Заповедник — 350 руб.
  • По желанию обед с видом на Озеро Рица — 400-500 руб.
  • По желанию Лыхненский храм Успения Богородицы Х века — 200 руб.
  • По желанию Дача Сталина — 200 руб.
  • По желанию Новоафонская пещера экскурсия по пещере длится 1:40 минут — 500 руб. уточняйте график работы.
Важная информация
  • Мы будем пересекать государственную границу Российской Федерации с Республикой Абхазия. При себе нужно иметь действующий паспорт, детям — свидетельство о рождении оригинал
  • Экскурсия проводится ежедневно
  • Желательно иметь при себе наличные средства.
Время проведения: Ежедневно в 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий С.
Дмитрий С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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