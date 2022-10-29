Спектакль-променад «Тайны Сочи» с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад «Тайны Сочи» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Тайны Сочи» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Тайны Сочи» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Тайны Сочи» с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Приморский парк
  • Морской вокзал
  • Курортный переулок
  • Улица Орджоникидзе
  • Театральная улица
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Тайны Сочи» вы пройдетесь по Театральной улице, Приморскому парку, Морскому переулку, Парку культуры и отдыха, Курортному переулку, улице Орджоникидзе, Навагинскому форту, улице Войкова и Морскому вокзалу. Узнаете о том, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью, куда в Сочи за удачей сходить, кто жил в голове Айвазовского, какую рыбу в Сочи ни за что жарить не станут. Попробуете на вкус сочинскую мечту, а ещё станете богаче на три волшебных рубля и даже увидите доброго городского призрака.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница, Суббота в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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