Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Тайны Сочи» вы пройдетесь по Театральной улице, Приморскому парку, Морскому переулку, Парку культуры и отдыха, Курортному переулку, улице Орджоникидзе, Навагинскому форту, улице Войкова и Морскому вокзалу. Узнаете о том, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью, куда в Сочи за удачей сходить, кто жил в голове Айвазовского, какую рыбу в Сочи ни за что жарить не станут. Попробуете на вкус сочинскую мечту, а ещё станете богаче на три волшебных рубля и даже увидите доброго городского призрака.