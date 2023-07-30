Что скрывается за стенами заброшенных и забытых строений? Какие тайны они хранят? С опытным проводником вы совершите неформальную прогулку по историческим точкам Гагры. Посетите 8 непохожих друг на друга локаций — дореволюционные виллы и советские пансионаты. Прикоснётесь к легендам города-курорта и увезёте с собой неповторимые снимки и видео.

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Описание

Что вас ожидает

📍Первым делом посетим пансионат «Скала». На его территории находится замок 1914 г. Сделаем фотографии среди стен, поросших мхом и плющом, и выйдем на «балкон Джульетты». Прогуляемся по красивым каменным лестницам. Исследуем заброшенную канатную дорогу, по которой отдыхающие пансионата добирались на море. Побываем на смотровой площадке и насладимся панорамными видами.

📍Далее мы отправимся на дачу Исаи Силина. Дом выполнен в мавританском стиле и напоминает восточный дворец. Вы узнаете легенду дома и сможете сделать яркие фотографии на крыше здания.

📍Следующая остановка — дача Нестора Лакоба, одного из лучших друзей Сталина и борца за независимость Абхазии. Мы прогуляемся по внушительных размеров вилле и увидим её главную достопримечательность — бильярдную комнату и стол, которые сохранились с довоенных времен.

📍В пансионате «Маяк» для осмотра доступны сразу несколько помещений: актовый зал со старым роялем, медицинский корпус с импровизированными фотозонами, библиотека и главный корпус 1938 года постройки.

📍Отправляемся в заброшенную музыкальную школу. Внутри вы увидите множество инструментов, разбросанные ноты, личные дела с фотографиями и актовый зал.

📍Далее в программе — Зимний театр. Вы увидите два зала с невероятно красивыми потолками, сможете заглянуть в VIP-ложи и сделать атмосферные фото с золотыми львами на входе.

📍Осмотрим ж/д станцию «Гагрипш» — шедевр сталинского ампира, построенный в 1943 году. Узнаете, куда делись рельсы и что произошло с некогда величественными колоннами и лепниной на стенах.

📍Последней локацией будет дворец принца Ольденбургского, основателя курорта. Здесь мы сделаем фото у самого романтичного окна в Гагре и восхитимся шикарным видом на окрестности.

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.

Во время поездки могу провести бесплатную репортажную съёмку. Вы получите фотоснимки без обработки и видео для reels.

Что нужно для пересечения границы Абхазии?

— паспорт РФ внутренний или заграничный

— если ребёнок с одним из родителей — оригинал свидетельства о рождении

— если ребёнок не с родителем — свидетельство и нотариальная доверенность

— проверить, что у вас нет задолженностей, на сайте ФССП

Что взять с собой

— удобную одежду

— наличные деньги на возможные расходы