Побывать за фасадами зданий-призраков, где раньше бурлила жизнь и лихо закручивались события истории
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Описание
Что вас ожидает
📍Первым делом посетим пансионат «Скала». На его территории находится замок 1914 г. Сделаем фотографии среди стен, поросших мхом и плющом, и выйдем на «балкон Джульетты». Прогуляемся по красивым каменным лестницам. Исследуем заброшенную канатную дорогу, по которой отдыхающие пансионата добирались на море. Побываем на смотровой площадке и насладимся панорамными видами.
📍Далее мы отправимся на дачу Исаи Силина. Дом выполнен в мавританском стиле и напоминает восточный дворец. Вы узнаете легенду дома и сможете сделать яркие фотографии на крыше здания.
📍Следующая остановка — дача Нестора Лакоба, одного из лучших друзей Сталина и борца за независимость Абхазии. Мы прогуляемся по внушительных размеров вилле и увидим её главную достопримечательность — бильярдную комнату и стол, которые сохранились с довоенных времен.
📍В пансионате «Маяк» для осмотра доступны сразу несколько помещений: актовый зал со старым роялем, медицинский корпус с импровизированными фотозонами, библиотека и главный корпус 1938 года постройки.
📍Отправляемся в заброшенную музыкальную школу. Внутри вы увидите множество инструментов, разбросанные ноты, личные дела с фотографиями и актовый зал.
📍Далее в программе — Зимний театр. Вы увидите два зала с невероятно красивыми потолками, сможете заглянуть в VIP-ложи и сделать атмосферные фото с золотыми львами на входе.
📍Осмотрим ж/д станцию «Гагрипш» — шедевр сталинского ампира, построенный в 1943 году. Узнаете, куда делись рельсы и что произошло с некогда величественными колоннами и лепниной на стенах.
📍Последней локацией будет дворец принца Ольденбургского, основателя курорта. Здесь мы сделаем фото у самого романтичного окна в Гагре и восхитимся шикарным видом на окрестности.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Во время поездки могу провести бесплатную репортажную съёмку. Вы получите фотоснимки без обработки и видео для reels.
Что нужно для пересечения границы Абхазии?
— паспорт РФ внутренний или заграничный
— если ребёнок с одним из родителей — оригинал свидетельства о рождении
— если ребёнок не с родителем — свидетельство и нотариальная доверенность
— проверить, что у вас нет задолженностей, на сайте ФССП
Что взять с собой
— удобную одежду
— наличные деньги на возможные расходы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.