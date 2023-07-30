Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры

Побывать за фасадами зданий-призраков, где раньше бурлила жизнь и лихо закручивались события истории

5
1 отзыв
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Что скрывается за стенами заброшенных и забытых строений? Какие тайны они хранят? С опытным проводником вы совершите неформальную прогулку по историческим точкам Гагры. Посетите 8 непохожих друг на друга локаций — дореволюционные виллы и советские пансионаты. Прикоснётесь к легендам города-курорта и увезёте с собой неповторимые снимки и видео.
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Сталкер-тур по дворцам и пансионатам Гагры
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

📍Первым делом посетим пансионат «Скала». На его территории находится замок 1914 г. Сделаем фотографии среди стен, поросших мхом и плющом, и выйдем на «балкон Джульетты». Прогуляемся по красивым каменным лестницам. Исследуем заброшенную канатную дорогу, по которой отдыхающие пансионата добирались на море. Побываем на смотровой площадке и насладимся панорамными видами.

📍Далее мы отправимся на дачу Исаи Силина. Дом выполнен в мавританском стиле и напоминает восточный дворец. Вы узнаете легенду дома и сможете сделать яркие фотографии на крыше здания.

📍Следующая остановка — дача Нестора Лакоба, одного из лучших друзей Сталина и борца за независимость Абхазии. Мы прогуляемся по внушительных размеров вилле и увидим её главную достопримечательность — бильярдную комнату и стол, которые сохранились с довоенных времен.

📍В пансионате «Маяк» для осмотра доступны сразу несколько помещений: актовый зал со старым роялем, медицинский корпус с импровизированными фотозонами, библиотека и главный корпус 1938 года постройки.

📍Отправляемся в заброшенную музыкальную школу. Внутри вы увидите множество инструментов, разбросанные ноты, личные дела с фотографиями и актовый зал.

📍Далее в программе — Зимний театр. Вы увидите два зала с невероятно красивыми потолками, сможете заглянуть в VIP-ложи и сделать атмосферные фото с золотыми львами на входе.

📍Осмотрим ж/д станцию «Гагрипш» — шедевр сталинского ампира, построенный в 1943 году. Узнаете, куда делись рельсы и что произошло с некогда величественными колоннами и лепниной на стенах.

📍Последней локацией будет дворец принца Ольденбургского, основателя курорта. Здесь мы сделаем фото у самого романтичного окна в Гагре и восхитимся шикарным видом на окрестности.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Kia Rio. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Во время поездки могу провести бесплатную репортажную съёмку. Вы получите фотоснимки без обработки и видео для reels.

Что нужно для пересечения границы Абхазии?

— паспорт РФ внутренний или заграничный
— если ребёнок с одним из родителей — оригинал свидетельства о рождении
— если ребёнок не с родителем — свидетельство и нотариальная доверенность
— проверить, что у вас нет задолженностей, на сайте ФССП

Что взять с собой

— удобную одежду
— наличные деньги на возможные расходы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
30 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Остались только положительные и мощные впечатления от посещения таких атмосферных мест. Огромный бонус это умение гида красиво снимать на камеру. Хотелось бы чуть больше исторических данных по посещаемым объектам.

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