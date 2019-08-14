3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица

Насладиться пейзажами цветущей Абхазии, исследовать заброшенный замок и искупаться в горном озере

Alexey
Задать вопрос
Alexey – ваш гид
Вы откроете историю одного из старейших курортов Российской империи – города Гагры, побываете во дворце и столетнем парке принца Ольденбургского, увидите молочный водопад и отдохнете на берегу живописного озера Рица.

Мы расскажем о советском прошлом города, о культуре и обычаях нашего края и познакомим с местной кухней.
11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица

Что вас ожидает

Утренний променад
Мы начнем с чашечки кофе в старинном ресторане Гагрипш, памятнике архитектуры начала ХХ века. Отсюда открывается великолепный вид на побережье и Приморский парк — «кавказскую Ниццу», где вы встретите более 250 видов растений, привезенных принцем Ольденбургским из разных уголков мира. Извилистые тропинки выведут нас к заброшенному замку с росписями на стенах, колоннами, каминами и изящными оконными рамами в стиле модерн. Я проведу вас по комнатам дворца и расскажу о его богатой истории.

Центр Гагры и ее окрестности
В старом городе мы осмотрим легендарную Гагрскую колоннаду, спустимся к морю и прогуляемся по набережной. Дальше вас ждут полуразрушенные Бзыбские крепость и храм эпохи Абхазского царства. Вы осмотрите фрагменты орнамента работы местных мастеров, услышите истории о независимости и махаджирстве, познакомитесь с традициями и обычаями коренных народов. А в аутентичном дворике «Апацха» в самшитовом лесу оцените гостеприимство местных и узнаете вкус мамалыги с домашним сыром, шашлыка и знаменитых «лодочек».

Русская Швейцария
Мы отправимся к Голубому озеру: по преданию, его сапфировая вода обладает омолаживающим свойством. Скалы Юпшарского каньона впечатлят вас своим величием. Мы перейдем по подвесному мосту гремящую реку Юпшару, загадаем желание у волшебных водопадов, вдохнем чистейший воздух тысячелетних самшитовых рощ. Сказочное озеро Рица, окруженное горными массивами, предстанет во всем великолепии. В любое время года его вода сохраняет свою прозрачность, а прямо над гладью можно увидеть изящные перистые облака. Отдых на пляже, под сенью экзотических деревьев, станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне. Выезд из Сочи и Красной Поляны предполагает доплату в размере 1000 рублей.
  • Для пересечения российско-абхазской границы вам потребуется Паспорт РФ или Заграничный паспорт.
  • В стоимость включены транспортные расходы, сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы: Рицинский реликтовый парк — 350 руб./чел (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 руб.), питание — средний чек 500 руб./чел.
  • Возьмите с собой головные уборы, удобную обувь и пляжные принадлежности (в ходе экскурсии возможно купание в озере Рица).
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица
Старинная Гагра: владения принца и озеро Рица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Alexey
Alexey
В Абхазию впервые я попал после Олимпиады в 2014 году и полюбил республику настолько, что переехал в Сочи. С тех пор уже больше трёх лет, теперь уже с моей любимой женой Юлей, мы открываем путешественникам чарующую, солнечную Апсны. Величественные горы и лазурное море, древние традиции и таинственные храмы, вкуснейшая кухня и гостеприимные люди — здесь всегда найдётся что-то именно для вас!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 августа 2019
Поездка в Абхазию была просто потрясающей! Маршрут невероятно живописный, а сам путь был очень комфортным. Гиды - приятнейшие люди, которые рассказали много занимательных историй и ответили на все интересующие вопросы.
Нисколько не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Рекомендую *_*
26 июня 2019
Ребята, спасибо за ваше отношение к клиентам, истории и своей работе. Захотелось увидеть озеро Рица, куда любили приезжать наши родители. Теперь мы понимаем, какая красота их тянула к себе, все здорово, судя по фото из альбома - мало что изменилось, озеро завораживающе красивое. Наши гиды сделали все, чтобы дорога к озеру была не утомительна и с красивыми остановками, увлекательными рассказами. Транспорт очень комфортабельный. Мы еще не раз приедем и обязательно обратимся к ребятам за новыми впечатлениями! Спасибо Людмила и Сергей. До новых встреч!
24 июня 2019
Алексей и Юлия проявили себя профессионалами с большой буквы! Экскурсия понравилась! Понравился комфортабельный микроавтобус, в котором было приятно ехать в тёплой компании друзей на отдых. Экскурсия состояла исключительно из наших пожеланий. Любой наш запрос был встречен ответом: «конечно, с удовольствием!», что создало атмосферу, на самом деле, семейного отдыха. Мы провели время так - как мы хотели. День рождения стал одним из лучших впечатлений! В общем, много положительных эмоций! Мы довольны и, более того, с удовольствием рекомендуем наших, теперь уже друзей, всем кто хочет отлично провести время! Желаем ребятам процветания в деле, которое они, на самом деле любят и знают, Спасибо, друзья! Гладкой дороги и приятных клиентов! С уважением, Игорь и Татьяна

Экскурсии в Абхазию

Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
9900 ₽
8910 за экскурсию
9 часов
19 отзывов
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуре
скидка10%
От
9900 ₽
8910 за экскурсию
12 часов
45 отзывов
Полюбоваться горными пейзажами и погрузиться в культуру древней страны
За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями. Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов. Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон. Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.
Волшебными дорогами к РицеВолшебными дорогами к РицеВолшебными дорогами к Рице
скидка15%
8500 ₽
7225 за экскурсию
9 часов
38 отзывов
Вдохновенное авто-путешествие из Сочи по сказочной Абхазии
Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы. Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы. Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый АфонИз Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый АфонИз Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
12000 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Однодневная поездка по самым знаковым местам «страны души»
Голубое небо, пушистые горы и вкусная кухня — всё это Абхазия. Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица. По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды. А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.
Джип-тур «Абхазский драйв»Джип-тур «Абхазский драйв»Джип-тур «Абхазский драйв»
2200 за человека
13 часов
1 отзыв
Прокатиться с ветерком по каньону, поймать брызги Гегского водопада и насладиться красотой озер
Эта экскурсия — для любителей ярких впечатлений, тех, кто хочет смотреть на Абхазию не из окна автобуса. Вас ждут Гагра и Пицунда, павлины у Голубого озера и отвесные скалы Юпшарского каньона. Вы сравните интенсивность потока Девичьих и Мужских слез, удивитесь высоте Гегского водопада и насладитесь умиротворением озера Рица — главной драгоценности края.
Через Гагру на озеро РицаЧерез Гагру на озеро РицаЧерез Гагру на озеро Рица
скидка10%
От
7800 ₽
7020 за экскурсию
9 часов
139 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
В этом авто-туре вы посетите самое чарующее место Абхазии — озеро Рица. По дороге на озеро вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах. На Рице мы погуляем и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе