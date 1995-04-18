Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны. В нашем путешествии вы посетите все локации «Золотого кольца», а так же искупаетесь в кристальности чистом уголке Чёрного моря!

Что вас ожидает:

Озеро Рица

Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии — высокогорное озеро Рица, сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м.

Новый Афон

Пейзажи Нового Афона чрезвычайно хороши и надолго остаются в памяти тех, кто приезжал сюда хотя бы раз. Холмистая местность, богатая субтропическая растительность, среди которой преобладают настоящие заросли лимонных, апельсиновых, мандариновых и оливковых деревьев никого не оставляет равнодушным. Здесь вы увидите православный Новоафонский монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей Нового Афона.

Радушная Гагра

Сказочная Гагра, манит и притягивает к себе путешественников. Самому знаменитому гастрономическому заведению Гагры больше 100 лет. В 1903 г. привезли из Парижа и собрали на месте без единого гвоздя ресторан «Гагрипш». Он хранит особую атмосферу — ведь здесь обедали император Николай II и Сталин, бывали писатели Чехов, Бунин и Горький, гулял певец Федор Шаляпин.