Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны

Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны.

В нашем путешествии вы посетите все локации «Золотого кольца», а так же искупаетесь в кристальности чистом уголке Чёрного моря!
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия
Страна души - Абхазия

Что вы увидите 🤩

  • Города Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Набережная принца Ольденбургского
  • Гагрский дендропарк
  • Гагрская коллонада
  • Государственная пасека
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Водопад мужские слёзы
  • Смотровая площадка Прощай Родина
  • Новый Афон
  • Новаафонский монастырь
  • Храм Симона Канонита
  • Лебединые озёра
  • Рукотворный водопад
  • Купание
Тур по самым знаковым и исторически важным местам страны Апсны. В нашем путешествии вы посетите все локации «Золотого кольца», а так же искупаетесь в кристальности чистом уголке Чёрного моря!

Что вас ожидает:

    Озеро Рица
    Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии — высокогорное озеро Рица, сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м.
    Новый Афон
    Пейзажи Нового Афона чрезвычайно хороши и надолго остаются в памяти тех, кто приезжал сюда хотя бы раз. Холмистая местность, богатая субтропическая растительность, среди которой преобладают настоящие заросли лимонных, апельсиновых, мандариновых и оливковых деревьев никого не оставляет равнодушным. Здесь вы увидите православный Новоафонский монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей Нового Афона.
    Радушная Гагра
    Сказочная Гагра, манит и притягивает к себе путешественников. Самому знаменитому гастрономическому заведению Гагры больше 100 лет. В 1903 г. привезли из Парижа и собрали на месте без единого гвоздя ресторан «Гагрипш». Он хранит особую атмосферу — ведь здесь обедали император Николай II и Сталин, бывали писатели Чехов, Бунин и Горький, гулял певец Федор Шаляпин.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-50 человек
    Стандартное предложение
    1 900 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экологические сборы
    • Дегустации
    • Сопровождения гида
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Заберём с ближайшей остановки или от отеля
    Завершение: Привезём к месту сбора
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 14 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно

    Никита З.
    Никита З.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

    👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные#Абхазия💧Водопады#Экскурсии по Золотому кольцу Абхазии#Золотое кольцо Абхазии🗽Достопримечательности🧳Туры

    Еще несколько похожих предложений в Сочи

    Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души
    Индивидуальный тур
    5
    15
    12ч
    12 000
    за 1-4 чел.
    Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Страны Души
    Даже если времени у вас немного, уделите всего один день - и Абхазия раскроется перед вами во всем...
    Ежедневно с 7:00
    Гастрономический тур в Абхазию
    Индивидуальный тур
    5
    1
    10 000
    за 1-6 чел.
    Гастрономический тур в Абхазию
    В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души
    ежедневно
    Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
    4.7
    93
    12ч
    2 100
    за 1 чел.
    Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
    Прокатимся с ветерком
    Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
    Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
    14ч
    2 500
    за 1 чел.
    Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
    Если Вы еще не были в Абхазии, то этот маршрут - как раз то, что Вам нужно
    Ср, чт, сб, вс в 06:00
    Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
    Индивидуальный трансфер
    12ч
    15 000
    за 1-7 чел.
    Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье: по нетронутым местам Абхазии
    За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
    Ежедневно с 6.00 утра
    Абхазия: день в Стране души
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    14 500
    за 1-4 чел.
    Абхазия: день в Стране души
    История, традиции и природа в Гагре, Новом Афоне и на озере Рица — авто-тур из Красной поляны
    Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
    Индивидуальная фото-прогулка
    7 500
    за 1-4 чел.
    Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
    Инстаграм-тур по Сочи - это охота за лайками
    По договоренности
    В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
    4.5
    55
    12ч
    1 200
    за 1 чел.
    В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
    Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
    ежедневно в 06:00
    Из Сочи через Гагру в Новый Афон – историческое достояние Абхазии
    Индивидуальная экскурсия
    5
    27
    10 400
    за 1-7 чел.
    Из Сочи через Гагру в Новый Афон – историческое достояние Абхазии
    История, традиции и кухня Абхазии в автомобильном путешествии
    Тур в Абхазию с купанием в море в Пицунде
    13ч
    2 000
    за 1 чел.
    Тур в Абхазию с купанием в море в Пицунде
    Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и...
    Ежедневно
    Треккинг в Абхазии из Адлера
    7д 3ч
    28 400
    за 1 чел.
    Треккинг в Абхазии из Адлера
    Тур в Абхазию - лучшее решение, чтобы избавить себя от осенней хандры и полюбоваться невероятной...
    31 октября – 06 ноября
    Все символы Абхазии из Сочи за один день
    Индивидуальная экскурсия
    5
    94
    12ч
    12 000
    за 1-4 чел.
    Все символы Абхазии из Сочи за один день
    Получить объемное представление об исторических и самых живописных местах «страны души»

    Никита З. проводит ещё 4 экскурсии

    Каньон Белые скалы
    2 500
    за 1 чел.
    Каньон Белые скалы
    Мы представляем вам авторскую экскурсию, в которой вы пройдете по Навалишенскому ущелью вдоль белых скал,...
    Ежедневно
    Тур по трём курортам европейского класса
    10ч
    1 000
    за 1 чел.
    Тур по трём курортам европейского класса
    Мы предлагаем Гранд-Тур 3в1 - полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал...
    Ежедневное отправление в 10.00 из центрального Сочи
    Флайборд
    6 000
    за 1 чел.
    Флайборд
    Флайборд - это новое слово в жанре
    Ежедневно в хорошую погоду
    Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
    2 300
    за 1 чел.
    Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
    Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей...
    Ежедневно в хорошую погоду
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Сочи
    🇷🇺