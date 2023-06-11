Лёгкие и воздушные, нежные и сливочные, с хрустящей корочкой и мягкие внутри — всё это о них, любимых деликатесах сладкоежек. На прогулке вы узнаете, как правильно подавать и есть разные виды изделий, услышите историю популярных десертов и отведаете их в атмосферных заведениях. А переходя из одной кондитерской в другую, познакомитесь с историческим центром и набережной нашего чудесного, тёплого и сладкого города.

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Описание

Что вас ожидает

🍧 Поскольку мы с вами «выйдем в люди», то и взрослым, и детям будет немаловажно кое-что знать о правилах десертного этикета. Вы узнаете, можно ли откусывать эклеры и есть щербет вилкой, какой десерт подаётся в креманке и зачем нужны десертные ложка и нож.

🍧 Мы не только поговорим об известных десертах и истории их появления, но и перейдём от теории к практике в самых примечательных кондитерских Сочи с приятным интерьером и своим шармом. Дегустация и общение пройдет легко и непринужденно, в игровой форме, но запомнится надолго!

🍧 Переходя из одной кондитерской в другую, вы также познакомитесь с историческим центром и пройдёте по набережной. Я расскажу о тайне названия Чёрного моря и обитателях его глубин, а ещё о сочинском маяке и истории места, где сейчас находится Морской вокзал.

Организационные детали