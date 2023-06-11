«Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта» (Барбара Стрейзанд)
На прогулке вы узнаете, как правильно подавать и есть разные виды изделий, услышите историю популярных десертов и отведаете их в атмосферных заведениях.
А переходя из одной кондитерской в другую, познакомитесь с историческим центром и набережной нашего чудесного, тёплого и сладкого города.
июн
июн
июн
июн
июн
июн
июл
даты
Описание
Что вас ожидает
🍧 Поскольку мы с вами «выйдем в люди», то и взрослым, и детям будет немаловажно кое-что знать о правилах десертного этикета. Вы узнаете, можно ли откусывать эклеры и есть щербет вилкой, какой десерт подаётся в креманке и зачем нужны десертные ложка и нож.
🍧 Мы не только поговорим об известных десертах и истории их появления, но и перейдём от теории к практике в самых примечательных кондитерских Сочи с приятным интерьером и своим шармом. Дегустация и общение пройдет легко и непринужденно, в игровой форме, но запомнится надолго!
🍧 Переходя из одной кондитерской в другую, вы также познакомитесь с историческим центром и пройдёте по набережной. Я расскажу о тайне названия Чёрного моря и обитателях его глубин, а ещё о сочинском маяке и истории места, где сейчас находится Морской вокзал.
Организационные детали
- Дегустация десертов и сладостей оплачиваются отдельно (гости платят только за себя, средний чек — 500-800 руб. с человека)
- Точный маршрут мы можем обсудить индивидуально
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.