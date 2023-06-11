«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи

«Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта» (Барбара Стрейзанд)

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Лёгкие и воздушные, нежные и сливочные, с хрустящей корочкой и мягкие внутри — всё это о них, любимых деликатесах сладкоежек.

На прогулке вы узнаете, как правильно подавать и есть разные виды изделий, услышите историю популярных десертов и отведаете их в атмосферных заведениях.

А переходя из одной кондитерской в другую, познакомитесь с историческим центром и набережной нашего чудесного, тёплого и сладкого города.
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
«Страсти по десерту»: этикет, история сладостей и кондитерские Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🍧 Поскольку мы с вами «выйдем в люди», то и взрослым, и детям будет немаловажно кое-что знать о правилах десертного этикета. Вы узнаете, можно ли откусывать эклеры и есть щербет вилкой, какой десерт подаётся в креманке и зачем нужны десертные ложка и нож.

🍧 Мы не только поговорим об известных десертах и истории их появления, но и перейдём от теории к практике в самых примечательных кондитерских Сочи с приятным интерьером и своим шармом. Дегустация и общение пройдет легко и непринужденно, в игровой форме, но запомнится надолго!

🍧 Переходя из одной кондитерской в другую, вы также познакомитесь с историческим центром и пройдёте по набережной. Я расскажу о тайне названия Чёрного моря и обитателях его глубин, а ещё о сочинском маяке и истории места, где сейчас находится Морской вокзал.

Организационные детали

  • Дегустация десертов и сладостей оплачиваются отдельно (гости платят только за себя, средний чек — 500-800 руб. с человека)
  • Точный маршрут мы можем обсудить индивидуально

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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