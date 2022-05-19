Сухум, города-призраки и 5 водопадов

Мы прогуляемся по набережной Сухума и пообедаем в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города

Мы прогуляемся по набережной Сухума и пообедаем в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города.

Там одни из лучших хачапури «Лодочка».

Я отвечаю! Затем поедем на так называемый «Гейзер», где можно будет сделать классные фотки и даже искупаться.

Заедем в города-призраки Ткуарчал и Акармара.

Затем отправимся на УАЗике к водопадам «Великанам».

Мы посетим 5 водопадов! Вы даже сможете пройтись прямо под самым большим и ощутить мощь природы.

Под занавес вас ожидает ужин в апацху и отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг.
Сухум, города-призраки и 5 водопадов
Сухум, города-призраки и 5 водопадов
Сухум, города-призраки и 5 водопадов
Сухум, города-призраки и 5 водопадов
Сухум, города-призраки и 5 водопадов
Сухум, города-призраки и 5 водопадов
Сухум, города-призраки и 5 водопадов

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Сухум:
  • Набережная
  • Морпорт
  • Фонтан у драмтеатра
  • Брехаловка
  • По желанию обед в ресторане "Нартаа"
  • «Гейзер»
  • Города-призраки Ткуарчал и Акармара
  • Смотровая площадка на изогнутый железнодорожный мост в виде большой руки
  • Заброшенная ж/д станция
  • Заброшенная ГРЭС
  • Горячие источники "Кындыг (200 руб. с человека), 5 больших водопадов

Прогулка по Сухуму, «Гейзер» и города-призраки

Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Сухум и прогулки по набережной. Далее мы отправимся на обед в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаем, там одни из лучших хачапури «Лодочка».
Следующей нашей точкой будет так называемый «Гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться.
Теперь мы отправляемся в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Посмотрим к чему может привести война, покатаемся среди заброшенных зданий, в какие-то даже залезем.

Самые большие водопады Абхазии

Ну а теперь, начинается самая ожидаемая часть программы — поездка на УАЗике к водопадам великанам. Мы посетим 5 водопадов, самый большой — «Великан». Вы сможете пройтись прямо под ним и ощутить мощь природы. Так же мы увидим водопады «Ирина», «Святой», «Золотоносец», «Радужный».

Ужин в живописном месте и термальные источники

Получив огромный запас впечатлений, мы отправимся на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать домашней кухни, в кругу доброжелательных хозяев. И все это с видом на красивые водопады.
Завершающей частью программы будет отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг.

Важная информация

Что взять с собой:

  • паспорт и наличные деньги;
  • если есть дети, свидетельство о рождении;
  • если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд;
  • захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность искупаться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Индивидуальный УАЗ (3000 руб. за всю компанию)
  • Обед (Сухум, кафе «Нартаа», оплачивается отдельно)
  • Ужин (Джантуха, кафе «Райский уголок», оплачивается отдельно)
  • Входной билет на все 5 водопадов (400 руб. с человека)
  • Термальные источники (200 руб. с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Паспорт и наличные деньги
  • Если есть дети, свидетельство о рождении
  • Если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, нужна нотариальная доверенность на выезд
  • Захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность искупаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные⚙️Необычные☃️Зимние☀️Летние🏡Выездные🍤Гастрономические☀️На весь день🏞Абхазия💧ВодопадыТермальные источникиДжиппинг в АбхазиюСталкер-турНабережная🗽ДостопримечательностиС обедом

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Однодневный тур в Сухум и города-призраки Абхазии
13 часов
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Однодневный тур в Сухум и города-призраки Абхазии
Наше путешествие сулит вам немало ярких впечатлений и удивительных мест
23 600 за 1-7 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
4
6 отзывов
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Сегодня
Завтра
21 мая
1800016 200 за 1-4 чел.
Визитная карточка Сочи
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4.8
15 отзывов
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
21 мая
22 мая
23 мая
от 4 000 за 1-4 чел.
Сухум и Каман за один день
13 часов
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Сухум и Каман за один день
Прогуляемся по самой старой улице в Сухуме - набережной Махаджиров
19 600 за 1-7 чел.
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Эдуард
Нет отзывов
Неизведанная Абхазия. Водопады, гейзеры и город-призрак
Отправиться на восток Страны души за самыми фантастическими видами
22 мая
29 мая
5 июня
7 900 за 1 человека
Водопады и плантации долины Мацеста
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Никита
5
2 отзыва
Водопады и плантации долины Мацеста
Уникальный тур, в котором совмещены водопады, ущелья, чайные плантации
21 мая
25 мая
28 мая
2 200 за 1 человека
Джип-тур на Land Cruiser Восточная Абхазия: город-призрак, источники Кындыг
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Джип-тур на Land Cruiser Восточная Абхазия: город-призрак, источники Кындыг
Приглашаю вас в однодневное путешествие по Восточной Абхазии
24 мая
25 мая
26 мая
19 000 за 1-5 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Антон
5
62 отзыва
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Экспресс-экскурсия к Змейковскому водопаду, горе Ахун и главным символам города
27 мая
4 июня
5 июня
5 999 за 1-4 чел.
Акармара - город-призрак и гигантские водопады
12 часов
Мини-группа
Марина
Нет отзывов
Акармара - город-призрак и гигантские водопады
6 600 за 1 человека
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Yulia
5
3 отзыва
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
Эта прогулка - мое «резюме» Сочи, которое откроет для вас город с его лучших сторон
Сегодня
Завтра
21 мая
700 за 1 человека
Старый Сочи: обзор архитектурных памятников города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Старый Сочи: обзор архитектурных памятников города
Сочи - это удивительный город, в котором живёт чуть больше 400 тысяч постоянных жителей, но по площади занимает
Завтра
21 мая
22 мая
6 500 за 1-4 чел.
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.8
75 отзывов
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Главные достопримечательности Сочи, Ахунская башня, заброшенный ресторан и Олимпийский парк
21 мая
22 мая
23 мая
6 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ