Прогулка по Сухуму, «Гейзер» и города-призраки

Наша поездка начнётся с осмотра достопримечательностей столицы Сухум и прогулки по набережной. Далее мы отправимся на обед в кафе «Нартаа», которое является визитной карточкой города. Отвечаем, там одни из лучших хачапури «Лодочка».

Следующей нашей точкой будет так называемый «Гейзер», где из трубы в небо бьёт большой поток горячей воды. Можно будет сделать классные фотки и даже искупаться.

Теперь мы отправляемся в города-призраки Ткуарчал и Акармара. Посмотрим к чему может привести война, покатаемся среди заброшенных зданий, в какие-то даже залезем.

Самые большие водопады Абхазии

Ну а теперь, начинается самая ожидаемая часть программы — поездка на УАЗике к водопадам великанам. Мы посетим 5 водопадов, самый большой — «Великан». Вы сможете пройтись прямо под ним и ощутить мощь природы. Так же мы увидим водопады «Ирина», «Святой», «Золотоносец», «Радужный».

Ужин в живописном месте и термальные источники

Получив огромный запас впечатлений, мы отправимся на ужин в апацху «Райский уголок», где вы сможете отведать домашней кухни, в кругу доброжелательных хозяев. И все это с видом на красивые водопады.

Завершающей частью программы будет отдых на термальных источниках в посёлке Кындыг.

Важная информация

Что взять с собой: