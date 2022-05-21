Яркие достопримечательности Сухума и «святое место»

Прогуляемся по самой старой улице в Сухуме — набережной Махаджиров. Вас ожидает почти километр живописных видов и старинных зданий. Обязательно заглянем в колоритное место — брехаловку. Про него говорят так: «Поспешите в брехаловку — только здесь президентов назначают и снимают за утренней чашкой кофе». Уже из этого выражения становится понятно, что здесь местные жители любят общаться и играть в нарды.

Мы обязательно посетим ботанический сад, который является самым старейшим на Кавказе, с его огромным разнообразием растительного мира. Помимо пальм, магнолий папоротников, эвкалиптов, метасеквойи, самой старой секвойи, увидим кавказскую липу с 300-летней историей, которую специально там никто не высаживал. Именно от нее берет начало ботанический сад.

В 15 км от г. Сухума расположилось село Каман, что в переводе означает «святое место». Его стараются посетить все христиане. Ведь здесь был убит и похоронен Святой Мученик Василиск, в честь которого была построена деревянная часовня. В 406 году сюда был сослан из Константинополя Иоанн Златоуст. После долгой болезни он умер и был похоронен в Каманах, а его гробница до сих пор хранится в мужском монастыре. Также, недалеко от села, монахи монастыря нашли голову Иоанна Крестителя, которая была похищена из Константинополя в 18 веке. Таким образом это место многие называют трижды святым.

Программа

Обезьяний питомник,

ботанический сад,

набережная Махаджиров,

драмтеатр,

фонтан с грифонами,

брехаловка,

место 3-го обретения главы Иоанна Крестителя,

храм и могила св. Василиска,

Каманский монастырь,

каменный саркофаг,

развалины храма 4-5 веков,

святой чудотворный источник, купание в купели.

Важная информация

Позаботьтесь о себе: удобная обувь, легкая куртка и головной убор. Если планируете окунаться в купель, возьмите купальные принадлежности и полотенце.