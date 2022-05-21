Сухум и Каман за один день

Прогуляемся по самой старой улице в Сухуме - набережной Махаджиров

Прогуляемся по самой старой улице в Сухуме — набережной Махаджиров.

Вас ожидает почти километр живописных видов и старинных зданий.

Обязательно заглянем в колоритное место — брехаловку, где местные жители любят пить кофе, общаться и играть в нарды.

Не упустим возможность погулять по ботаническому саду и увидеть дерево, вокруг которого начал зарождаться этот сад.

Еще нас ожидают обезьяний питомник, драмтеатр, фонтан с грифонами.

А после отправимся в село Каман место, которое стараются посетить все христиане.

Ведь там находятся реликвии, связанные с историей.
Сухум и Каман за один день
Сухум и Каман за один день
Сухум и Каман за один день
Сухум и Каман за один день
Сухум и Каман за один день
Сухум и Каман за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Обезьяний питомник
  • Ботанический сад
  • Набережная Махаджиров
  • Драмтеатр
  • Фонтан с грифонами
  • Брехаловка
  • Место 3-го обретения главы Иоанна Крестителя
  • Храм и могила св. Василиска
  • Каманский монастырь
  • Каменный саркофаг
  • Развалины храма 4-5 веков
  • Святой чудотворный источник, купание в купели
Яркие достопримечательности Сухума и «святое место»
Прогуляемся по самой старой улице в Сухуме — набережной Махаджиров. Вас ожидает почти километр живописных видов и старинных зданий. Обязательно заглянем в колоритное место — брехаловку. Про него говорят так: «Поспешите в брехаловку — только здесь президентов назначают и снимают за утренней чашкой кофе». Уже из этого выражения становится понятно, что здесь местные жители любят общаться и играть в нарды.
Мы обязательно посетим ботанический сад, который является самым старейшим на Кавказе, с его огромным разнообразием растительного мира. Помимо пальм, магнолий папоротников, эвкалиптов, метасеквойи, самой старой секвойи, увидим кавказскую липу с 300-летней историей, которую специально там никто не высаживал. Именно от нее берет начало ботанический сад.
В 15 км от г. Сухума расположилось село Каман, что в переводе означает «святое место». Его стараются посетить все христиане. Ведь здесь был убит и похоронен Святой Мученик Василиск, в честь которого была построена деревянная часовня. В 406 году сюда был сослан из Константинополя Иоанн Златоуст. После долгой болезни он умер и был похоронен в Каманах, а его гробница до сих пор хранится в мужском монастыре. Также, недалеко от села, монахи монастыря нашли голову Иоанна Крестителя, которая была похищена из Константинополя в 18 веке. Таким образом это место многие называют трижды святым.

Программа

  • Обезьяний питомник,
  • ботанический сад,
  • набережная Махаджиров,
  • драмтеатр,
  • фонтан с грифонами,
  • брехаловка,
  • место 3-го обретения главы Иоанна Крестителя,
  • храм и могила св. Василиска,
  • Каманский монастырь,
  • каменный саркофаг,
  • развалины храма 4-5 веков,
  • святой чудотворный источник, купание в купели.

Важная информация

Позаботьтесь о себе: удобная обувь, легкая куртка и головной убор. Если планируете окунаться в купель, возьмите купальные принадлежности и полотенце.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Позаботьтесь о себе: удобная обувь, легкая куртка и головной убор. Если планируете окунаться в купель, возьмите купальные принадлежности и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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