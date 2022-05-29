SUP-прогулка и треккинг в каньонах Сочи

Проплыть на доске с веслом сквозь Чертовы ворота и разведать секретные уголки сочинской природы

Это путешествие-перезагрузка на день отвлечет вас от пляжей Сочи и погрузит в мир загадочных горных ущелий.

Вы займетесь SUP-серфингом в экстремально узком и живописном каньоне Чертовы ворота, полюбуетесь растениями-эндемиками и тисо-самшитовой рощей.

А после окажитесь в секретном каньоне, куда еще не ступала нога туриста, и отдохнете на чайной плантации.
SUP-прогулка и треккинг в каньонах Сочи
SUP-прогулка и треккинг в каньонах Сочи
SUP-прогулка и треккинг в каньонах Сочи
SUP-прогулка и треккинг в каньонах Сочи
SUP-прогулка и треккинг в каньонах Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На сап-бордах сквозь Чертовы ворота!

Сначала мы отправимся к тисо-самшитовой роще — здесь, в тени белоснежных скал, притаился узкий каньон Чертовы ворота с чистейшей голубой водой. Идеальное место для того, чтобы встать на SUP-борд! Вооружившись досками и веслами, мы прогуляемся по тихой воде каньона, полюбуемся его 50-метровыми каменными берегами и рассмотрим дно сквозь толщу прозрачной воды. Летом желающие смогут здесь искупаться после прогулки на сапах.

Треккинг по секретному каньону

Вторая часть приключения будет пешеходной: я покажу вам секретный каньон, о котором не знают даже многие коренные жители. Это место несложное для прохождения, зато дикое, невероятно живописное и атмосферное, спрятанное в глубине сочинских джунглей. Здесь вы сможете выпить чистейшей воды, надышаться прохладным воздухом. А по пути мы посетим чайные плантации Сочи и устроим пикник с шикарным видом на горы.

*При желании секретный каньон вы можете заменить двумя другими популярными природными локациями — каньоном Царские ворота и Навалищенским ущельем. Маршрут путешествия мы сможем согласовать заранее.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами по указанному адресу в Адлере и после экскурсии доставим обратно (трансфер из Сочи и Красной поляны оплачивается дополнительно)
  • Трансфер на автомобиле Kia Soul и катание на сапах (1-3 часа) входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Сап-прогулка и треккинг доступны участникам от 5 лет с любой подготовкой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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