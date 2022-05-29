Это путешествие-перезагрузка на день отвлечет вас от пляжей Сочи и погрузит в мир загадочных горных ущелий. Вы займетесь SUP-серфингом в экстремально узком и живописном каньоне Чертовы ворота, полюбуетесь растениями-эндемиками и тисо-самшитовой рощей. А после окажитесь в секретном каньоне, куда еще не ступала нога туриста, и отдохнете на чайной плантации.

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Что вас ожидает

На сап-бордах сквозь Чертовы ворота!

Сначала мы отправимся к тисо-самшитовой роще — здесь, в тени белоснежных скал, притаился узкий каньон Чертовы ворота с чистейшей голубой водой. Идеальное место для того, чтобы встать на SUP-борд! Вооружившись досками и веслами, мы прогуляемся по тихой воде каньона, полюбуемся его 50-метровыми каменными берегами и рассмотрим дно сквозь толщу прозрачной воды. Летом желающие смогут здесь искупаться после прогулки на сапах.

Треккинг по секретному каньону

Вторая часть приключения будет пешеходной: я покажу вам секретный каньон, о котором не знают даже многие коренные жители. Это место несложное для прохождения, зато дикое, невероятно живописное и атмосферное, спрятанное в глубине сочинских джунглей. Здесь вы сможете выпить чистейшей воды, надышаться прохладным воздухом. А по пути мы посетим чайные плантации Сочи и устроим пикник с шикарным видом на горы.

*При желании секретный каньон вы можете заменить двумя другими популярными природными локациями — каньоном Царские ворота и Навалищенским ущельем. Маршрут путешествия мы сможем согласовать заранее.

Организационные детали