Sup-тур в Абхазию

Проплыть на досках 5 км вдоль красивого побережья, а также заехать на Белые скалы, в Гагры и Пицунду

Индивидуальная
У нас своя формула знакомства с Абхазией — мы совместили поездку в два города с морской прогулкой на sup-бордах.

В этом приключении вы сделаете топовые фотографии, пройдете по волнам Черного моря вдоль скал и сосен Мюссерского заповедника и отдохнете на уединенном чистом пляже.

С нас инструктаж, забота о безопасности, трансфер и рассказы про этот край.
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Sup-тур в Абхазию
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога, Гагры и Пицунда под рассказы о Стране души

Недолгий путь, прохождение границы — и вы окажетесь в солнечной Абхазии. Для начала остановимся у фактурных Белых скал на побережье, где позавтракаем с кофе и круассанами. Сфотографируемся у легендарного ресторана Гагрипш в Гаграх, поговорим о древнем городе Питиунт в центре Пицунды, заедем на пляж с реликтовыми соснами и подышим целебным воздухом. За день мы познакомим вас с главными событиями из истории Абхазии и поделимся местными особенностями.

Морская прогулка на сапах с остановками в бухтах (около 5 часов)

Пять километров от Золотой бухты до заповедника Мюссера вы преодолеете на качественных досках в компании профессионального инструктора и улучшите вашу технику. А вокруг раскинутся морские просторы и скалистые берега с соснами. Высадившись на уединенном пляже, вы искупаетесь, позагораете, изучите пещеру и пообедаете в аутентичном кафе.

Пообедав, вновь встанете на сапы и отправитесь в сторону дачи Горбачева, которая служит резиденцией президента Абхазии. Гид проведет для вас экскурсию, а затем сядем в машину и поедем обратно, по желанию, остановившись на ужин в приятном месте на пляже.

Кому подойдет тур

Активным путешественникам, которые хотят познакомиться с Абхазией и хоть раз до этого плавали на sup-бордах. Если вы новичок, то предлагаем пройти предварительный урок с нашим инструктором.

Организационные детали

Путешествие зависит от погоды. Если на море сильные волны, то мы договоримся о переносе или отмене (с возвратом денег).

Как проходит тур

  • Трансфер на автомобиле: до 4 чел. — Mitsubishi L200, больше 4 чел. — минивэн Volkswagen
  • С вами будут 2 человека из нашей команды — я или другой гид и инструктор

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, завтрак и обед
  • Дополнительные расходы (по желанию): ужин и предварительный 2-часовой урок по плаванию на sup-борде (стоимость при заказе тура — 1500 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере (точное место по договоренности)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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