Наш маршрут:
Мы едем через чайные поля с заездом на чайную фабрику (по желанию)
- Первая точка маршрута — каньон Царские ворота,
- До него мы пойдем от авто по прекрасному колходскому лесу примерно 20 мин в одну сторону. Каньон потрясающей красоты! По желанию мы можем подняться по склону и каньон откроется нам другой, не менее красивой стороной. Так же по желанию, на обратной стороне каньона есть две пещеры-Партизанская и Пионерская. Пещеры дикие и не оборудованные.
- Пещеру Воронцовская
- После мы садимся в авто и едем в Пещеру Воронцовскую. Это самая большая пещера в регионе. Она оборудована светом и поручнями. Там мы можем посмотреть как жили наши предки и места раскопок неандертальца.
- Новолищенское ущелье
Далее мы едем в Новолищенское ущелье, где мы можем пообедать в приличном ресторане. В теплое время года можно купаться и пройти дальше по каньону с элементами каньонинга. В зимнее время получаются отличные фото!
- Каньон Чертовы ворота
- Следующая остановка — Чертовы ворота, где делаем потрясающие фото на подвесном мосту. В теплое время можно купаться и даже прыгать в воду.
- Хостинской крепости
- Далее мы идем по тисо-самшитовой роще до старинной Хостинской крепости. Вы почувствуете дух истории развалин этой древней крепости вместе с потрясающими пейзажами субтропиков, не оставят вас равнодушными.