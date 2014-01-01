Сюда не возят туристов

Вы побываете в тех местах, где еще не ступала нога туриста

Вы побываете в тех местах, где еще не ступала нога туриста.

Все места маршрута потрясающей красоты с удивительной природой! Вы посетите чайные плантации, каньоны и ущелья, пещеры и крепости, и, разумеется, сделаете великолепные фотографии! Однако ни один фотоаппарат не сможет передать те краски, которые вы увидите вживую!
Сюда не возят туристов
Сюда не возят туристов
Сюда не возят туристов
Сюда не возят туристов
Сюда не возят туристов
Сюда не возят туристов

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовская пецера
  • Каньон Царские ворота
  • Новолищенское ущелье
  • Каньон Чертовы ворота
  • Хостинская крепость

Наш маршрут:

    Мы едем через чайные поля с заездом на чайную фабрику (по желанию)
    • Первая точка маршрута — каньон Царские ворота,
    • До него мы пойдем от авто по прекрасному колходскому лесу примерно 20 мин в одну сторону. Каньон потрясающей красоты! По желанию мы можем подняться по склону и каньон откроется нам другой, не менее красивой стороной. Так же по желанию, на обратной стороне каньона есть две пещеры-Партизанская и Пионерская. Пещеры дикие и не оборудованные.
    • Пещеру Воронцовская
    • После мы садимся в авто и едем в Пещеру Воронцовскую. Это самая большая пещера в регионе. Она оборудована светом и поручнями. Там мы можем посмотреть как жили наши предки и места раскопок неандертальца.
    • Новолищенское ущелье
    Далее мы едем в Новолищенское ущелье, где мы можем пообедать в приличном ресторане. В теплое время года можно купаться и пройти дальше по каньону с элементами каньонинга. В зимнее время получаются отличные фото!
    • Каньон Чертовы ворота
    • Следующая остановка — Чертовы ворота, где делаем потрясающие фото на подвесном мосту. В теплое время можно купаться и даже прыгать в воду.
    • Хостинской крепости
    • Далее мы идем по тисо-самшитовой роще до старинной Хостинской крепости. Вы почувствуете дух истории развалин этой древней крепости вместе с потрясающими пейзажами субтропиков, не оставят вас равнодушными.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    12 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • авто
    • гид. С вами идет аттестованный спасатель.
    Что не входит
    • вход в места посещения
    • питание
    Где начинаем и завершаем
    Начало: заберу из отеля
    Завершение: Привезу обратно
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Василий Д.
    Василий Д.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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