Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний

Побывать в удивительном и мистическом месте, прикоснуться к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры, увидеть

Индивидуально
для 4 чел.
Побывать в удивительном и мистическом месте, прикоснуться к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры, увидеть величественные курганы, таинственный круг Солнца и загадать желание, пройдя семь кругов языческого лабиринта.
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний

Что вы увидите 🤩

  • краснополянские дольмены
  • Газпром
  • Роза Хутор
  • посёлок Красная Поляна
  • археологический музей Красной Поляны.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы побываете в удивительном и мистическом месте, где прикоснётесь к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры. Они мирно соседствуют с величественными курганами. Увидите таинственный круг Солнца и загадаете желание, пройдя семь кругов языческого лабиринта.

Древние дольмены

Вы увидите семь древних мегалитических сооружений, которые сохранились в горах Красной Поляны с III–II тысячелетия до н. э.

Мужской и женский лабиринт

Прогуляемся по языческим лабиринтам, сохранившимся с Х века н. э., прикоснемся к древней религии и проведем обряд исполнения желаний. Здешние места хранят мощную энергетику людей, живших некогда в этих краях. Она поможет осуществиться самым смелым из ваших желаний.

Курганы X–XVI в. в.

Древние курганные могильники являются памятником археологии и охраняются государством. На территории объекта были обнаружены около 120 курганов с каменной наброской. Они донесли до наших дней следы народов, живших в этих краях много веков назад.

Солярный круг

Еще один интересный объект, заслуживающий особого внимания — солярный круг. Это спираль, выложенная камнями на земле, в центре которой возвышается небольшой каменный курган. Здесь древние язычники проводили свои обряды и общались с великим богом солнца.

Храм воды

Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой. Археологи до сих пор по крупицам собирают информацию об этом. Омовение лица и рук в стремительном потоке воды было одним из ритуальных действий, ведущих к оздоровлению и избавлению от болезней.

Музей археологии

Вас ждёт интерактивный музей археологии. Здесь история оживает при помощи современных технологий. Вы увидите «ожившие» экспонаты и узнаете много интересного о жизни древних племён, населявших горы Кавказского хребта.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: дольмены — 200 руб. /чел., музей — 400 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гида.
Что не входит
  • входные билеты: дольмены — 200 руб. /чел.
  • музей — 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Адлера
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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