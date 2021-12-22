Что вас ожидает

Вы побываете в удивительном и мистическом месте, где прикоснётесь к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры. Они мирно соседствуют с величественными курганами. Увидите таинственный круг Солнца и загадаете желание, пройдя семь кругов языческого лабиринта.

Древние дольмены

Вы увидите семь древних мегалитических сооружений, которые сохранились в горах Красной Поляны с III–II тысячелетия до н. э.

Мужской и женский лабиринт

Прогуляемся по языческим лабиринтам, сохранившимся с Х века н. э., прикоснемся к древней религии и проведем обряд исполнения желаний. Здешние места хранят мощную энергетику людей, живших некогда в этих краях. Она поможет осуществиться самым смелым из ваших желаний.

Курганы X–XVI в. в.

Древние курганные могильники являются памятником археологии и охраняются государством. На территории объекта были обнаружены около 120 курганов с каменной наброской. Они донесли до наших дней следы народов, живших в этих краях много веков назад.

Солярный круг

Еще один интересный объект, заслуживающий особого внимания — солярный круг. Это спираль, выложенная камнями на земле, в центре которой возвышается небольшой каменный курган. Здесь древние язычники проводили свои обряды и общались с великим богом солнца.

Храм воды

Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой. Археологи до сих пор по крупицам собирают информацию об этом. Омовение лица и рук в стремительном потоке воды было одним из ритуальных действий, ведущих к оздоровлению и избавлению от болезней.

Музей археологии

Вас ждёт интерактивный музей археологии. Здесь история оживает при помощи современных технологий. Вы увидите «ожившие» экспонаты и узнаете много интересного о жизни древних племён, населявших горы Кавказского хребта.

Важно знать

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: