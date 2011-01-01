Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи

Елена
Елена – Гид из Сочи
Предания гласят, что на горе Бытха располагалась одна из священных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни.

Вместе с вами мы отправимся туда, где оживают легенды.
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Экскурсия

1 200 ₽ за экскурсию

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Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи
Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи

Что вы увидите

  • Гора Бытха
  • камень-мегалит
  • Шакалиные скалы
  • роща метасеквой
Предания гласят, что на горе Бытха располагалась одна из священных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни. Пройдя вместе с гидом по старой черкесской тропе, на основе которой сохранился полузаброшенный советский терренкур, вы спуститесь через живописный лесной массив, и попадете в уникальное место. В глубине леса, среди огромных каменных глыб, находится древний камень-мегалит. Мистическое и красивое 🤩 место. Овеянное тайной и легендами.
+Что входит
  • услуги гида
  • аптечка
Что не входит
  • Проезд к месту начала экскурсии
Начало
🚩 ул. Ворошиловская, 2/24, кинотеатр "Аэлита"
Место завершения
🏁 ул. Есауленко, 6
Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи
Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи
Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи
Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи
Тайна священной горы Бытха: поход к аутентичным памятникам Сочи

Экскурсия проводится Ежедневно в 11. 00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

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