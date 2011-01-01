Предания гласят, что на горе Бытха располагалась одна из священных рощ гордых убыхов, где они собирались по особым случаям и хранили свои языческие святыни. Пройдя вместе с гидом по старой черкесской тропе, на основе которой сохранился полузаброшенный советский терренкур, вы спуститесь через живописный лесной массив, и попадете в уникальное место. В глубине леса, среди огромных каменных глыб, находится древний камень-мегалит. Мистическое и красивое 🤩 место. Овеянное тайной и легендами.
+Что входит
услуги гида
аптечка
–Что не входит
Проезд к месту начала экскурсии
Начало
🚩 ул. Ворошиловская, 2/24, кинотеатр "Аэлита"
Место завершения
🏁 ул. Есауленко, 6
Экскурсия проводится Ежедневно в 11. 00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.