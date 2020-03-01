Рута проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Далекий след Императора

Прогуливаясь по Старой Гагре, вы откроете ее секреты. Осмотрите Гагрскую колоннаду, изысканный ресторан «Гагрипш», сохранивший исконный облик, и Комсомольский парк. А после — отправитесь в Новый Афон, чтобы понять, чем примечателен Приморский парк и сфотографироваться на заброшенной станции «Псырцха» среди пихтового леса.

Уютная столица

Променад по набережной Махаджиров — Сухумскому Бродвею — познакомит вас с экзотическими растениями и старинной застройкой города. Вы узнаете о происхождении названия места и увидите окрестные достопримечательности: легендарную гостиницу «Абхазия», отель «Ориенталь», театры и великолепный фонтан с мифическими грифонами. Вас проведут до излюбленного места встречи горожан — «Брехаловки», где варят самый вкусный в Абхазии «восточный кофе», а также познакомят с яркими персонажами произведений Фазиля Искандера.

Деревенские былички

Знаете ли вы, что соратник Сталина — Лаврентий Берия — родился в абхазском селе Мерхеул? Заглянув в эти края, где до сих пор сохранились руины его школы, мы сможем легко представить детство комиссара. А в селе Дранда вы увидите единственную в стране тюрьму, граничащую с собором 7 века.

Мы доедем до Илорского храма, хранящего частицы мощей Святого Георгия Победоносца, мироточащие и даже кровоточащие иконы. Любая бескорыстная просьба, произнесенная в храме, исполняется, а потому здесь находится «шкатулка желаний», полная записок с земными просьбами. Здесь бьет источник с целительной водой, а по пятницам проводят обряды экзорцизма.