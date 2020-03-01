Рута проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи

Исследовать нетуристические места, увидеть страну глазами местных и узнать ее историю

Рута
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Рута – экскурсионное агентство
Что скрывает Комсомольский парк в Старой Гагре и как его имя связано с самой известной советской газетой? Каким образом появился Новоафонский водопад и как сложилась его судьба? Вы осмотрите скрытые уголки и непопулярные локации города и услышите увлекательные легенды, предания и истории.
2100 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — на остановке «Платановая Аллея»
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Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи

Что вас ожидает

Далекий след Императора
Прогуливаясь по Старой Гагре, вы откроете ее секреты. Осмотрите Гагрскую колоннаду, изысканный ресторан «Гагрипш», сохранивший исконный облик, и Комсомольский парк. А после — отправитесь в Новый Афон, чтобы понять, чем примечателен Приморский парк и сфотографироваться на заброшенной станции «Псырцха» среди пихтового леса.

Уютная столица
Променад по набережной Махаджиров — Сухумскому Бродвею — познакомит вас с экзотическими растениями и старинной застройкой города. Вы узнаете о происхождении названия места и увидите окрестные достопримечательности: легендарную гостиницу «Абхазия», отель «Ориенталь», театры и великолепный фонтан с мифическими грифонами. Вас проведут до излюбленного места встречи горожан — «Брехаловки», где варят самый вкусный в Абхазии «восточный кофе», а также познакомят с яркими персонажами произведений Фазиля Искандера.

Деревенские былички
Знаете ли вы, что соратник Сталина — Лаврентий Берия — родился в абхазском селе Мерхеул? Заглянув в эти края, где до сих пор сохранились руины его школы, мы сможем легко представить детство комиссара. А в селе Дранда вы увидите единственную в стране тюрьму, граничащую с собором 7 века.

Мы доедем до Илорского храма, хранящего частицы мощей Святого Георгия Победоносца, мироточащие и даже кровоточащие иконы. Любая бескорыстная просьба, произнесенная в храме, исполняется, а потому здесь находится «шкатулка желаний», полная записок с земными просьбами. Здесь бьет источник с целительной водой, а по пятницам проводят обряды экзорцизма.

Организационные детали

  • Необходимо иметь с собой документы (особенно если вы путешествуете с детьми).
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Время начала экскурсии уточняйте у гида после бронирования. Продолжительность экскурсии: около 13 часов.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи
Таинственная Абхазия: обзорная экскурсия из Сочи

Экскурсия проводится в субботу в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на остановке «Платановая Аллея».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Рута
Рута
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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Рута проводит ещё 3 экскурсии

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