Таинственный заброшенный Сочи

За парадными проспектами и сияющими фасадами скрыта совершенно другая сторона Сочи

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1 отзыв
За парадными проспектами и сияющими фасадами скрыта совершенно другая сторона Сочи.

Приглашаем вас на прогулку по заброшенным особнякам и исторической архитектуре, утратившей блеск по разным причинам.

Вы откроете тайны живого города, в котором помимо новых строящихся зданий есть множество старинных, оставшихся в прошлом.
Таинственный заброшенный Сочи
Таинственный заброшенный Сочи
Таинственный заброшенный Сочи
Таинственный заброшенный Сочи
Таинственный заброшенный Сочи
Таинственный заброшенный Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Дворец-санаторий Орджоникидзе
  • Дача Сталина
  • Зелёная Роща
  • Гора Ахун и легенды заброшенного ресторана
  • Парк «Пик 701»
  • 6 видов развлечений: колесо обозрения, верёвочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленья ферма
  • Разрушенный замок полковника Андрея Квитко

Что вас ожидает:

    Дворец-санаторий Орджоникидзе
    От масштабов и великолепия этого санатория просто захватывает дух. И даже время не властно над его красотой и умиротворяющей атмосферой.
    Сюда стоит приехать, чтобы: совершить путешествие во времени. Прогуляться по тенистым аллеям ландшафтного парка. Ощутить размах советской архитектуры. Сделать фотографии на фоне знаменитого фонтана «Танцующие Вакханки». Угадать знакомые по фильму «Старик Хоттабыч» места, сцены которого снимались на территории.
    Дача Сталина
    Следом мы отправимся в Зелёную Рощу и прогуляемся по красивейшей территории личной резиденции вождя. Здесь вы узнаете подробности, раскрывающие характер и образ жизни Сталина, увидите сохранившиеся интерьеры и предметы мебели, насладитесь атмосферой той эпохи и уникальным воздухом.
    Обед в гарантированно лучшем ресторане в Сочи с восхитительным видом на горы
    Качество и вкус, национальных Кавказских блюд, вызовет невероятный восторг и желание вернуться снова. В книге отзывов десятки восторженных от самых популярных звёзд эстрады и политических деятелей страны.
    Гора Ахун и легенды заброшенного ресторана
    Здесь вас ждёт парк «Пик 701» и 6 видов развлечений: колесо обозрения, веревочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленья ферма. А потом мы подойдём к заброшенному ресторану — в своё время он был статусным и роскошным заведением, но подозрительно быстро закрылся, поэтому сейчас среди стен ресторана витает много легенд.
    Разрушенный замок полковника Андрея Квитко
    У этого места необычная атмосфера, и обещаем — вы прочувствуете её в полной мере. Любителей мистики не оставят равнодушными развалины особняка и открывающиеся виды на морские просторы. Благодаря яркому, интерактивному формату посещения, впечатления запомнятся на долгие годы!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-18 человек
    Стандартное предложение
    1 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги профессионального экскурсовода
    • Транспорт
    • Вход на дачу полковника Квитко
    • Дегустации.
    Что не входит
    • Дача Сталина — взрослый 350 руб., детский 200 руб., льготный 200 руб., дети до 5 лет бесплатно
    • Колесо Обозрения — взрослый и детский 250 руб., до 6 лет бесплатно
    • Веревочный парк — Цена единая 300 руб
    • Музей микроминиатюр — взрослый и детский 250 руб., до 6 лет бесплатно
    • Оленья ферма с летней резиденцией Деда Мороза — взрослый и детский 350 руб., дети до 4 лет бесплатно
    • Хаски центр — взрослый и детский 300 руб., дети до 4 лет бесплатно
    • Обед в ресторане Кавказских блюд средний чек на человека 500 руб.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Заберём с ближайшей остановки
    Завершение: Отвезём по точкам сбора
    Когда и сколько длится?
    Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Вторник, четверг, воскресенье в 11:00

    Арина Г.
    Арина Г.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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