Что вас ожидает:

Дворец-санаторий Орджоникидзе

От масштабов и великолепия этого санатория просто захватывает дух. И даже время не властно над его красотой и умиротворяющей атмосферой.

Сюда стоит приехать, чтобы: совершить путешествие во времени. Прогуляться по тенистым аллеям ландшафтного парка. Ощутить размах советской архитектуры. Сделать фотографии на фоне знаменитого фонтана «Танцующие Вакханки». Угадать знакомые по фильму «Старик Хоттабыч» места, сцены которого снимались на территории.

Дача Сталина

Следом мы отправимся в Зелёную Рощу и прогуляемся по красивейшей территории личной резиденции вождя. Здесь вы узнаете подробности, раскрывающие характер и образ жизни Сталина, увидите сохранившиеся интерьеры и предметы мебели, насладитесь атмосферой той эпохи и уникальным воздухом.

Обед в гарантированно лучшем ресторане в Сочи с восхитительным видом на горы

Качество и вкус, национальных Кавказских блюд, вызовет невероятный восторг и желание вернуться снова. В книге отзывов десятки восторженных от самых популярных звёзд эстрады и политических деятелей страны.

Гора Ахун и легенды заброшенного ресторана

Здесь вас ждёт парк «Пик 701» и 6 видов развлечений: колесо обозрения, веревочный парк, музей микроминиатюр, хаски центр и оленья ферма. А потом мы подойдём к заброшенному ресторану — в своё время он был статусным и роскошным заведением, но подозрительно быстро закрылся, поэтому сейчас среди стен ресторана витает много легенд.

Разрушенный замок полковника Андрея Квитко

У этого места необычная атмосфера, и обещаем — вы прочувствуете её в полной мере. Любителей мистики не оставят равнодушными развалины особняка и открывающиеся виды на морские просторы. Благодаря яркому, интерактивному формату посещения, впечатления запомнятся на долгие годы!