3 отзыва оставили туристы

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Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер

Пройти по лабиринтам пещер, побывать на чайной плантации и вдохновиться красотами каньона

5
3 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Тех, кто ценит природу и приключения, кто не любит сидеть на месте, ждет красивое 🤩 и увлекательное путешествие в окрестностях Сочи.

Вы прикоснетесь к голубой воде горных рек, ощутите мощь миллионов лет под сводами пещер и проедете по живописному серпантину.

И все это — на фоне рассказов о нашем крае.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 9 100 ₽ за экскурсию

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Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер

Что вас ожидает

Воронцовские пещеры — лабиринты загадок
В первую очередь мы отправимся в волшебное темное царство, которое столетиями создавала природа. Наслаждаясь видами и воздухом колхидского леса, пройдем ко входу в Воронцовские пещеры, которым не меньше 70 миллионов лет! Здесь вы найдете внутренние водопады, подземные реки и даже следы древнего вулкана Тетис. Местный гид расскажет об истории 📖 пещер подробнее и покажет самые причудливые сталактиты и сталагмиты.

Спуск в каньон Чертовы ворота
Две скромные реки, Западная Хоста и Восточная, сливаясь, дарят путешественникам необыкновенные пейзажи. Прозрачная вода, сквозь которую видно каменистое дно, скалы высотой до 50 метров и окружающая зелень — вы сделаете идеальные фото, искупаетесь и узнаете о тайнах сочинской природы.

А еще по пути вы узнаете историю чаеводства России на чайной плантации, сможете пообедать блюдами кавказской кухни 🥧 и продегустируете местное вино 🍷, чай и мед.

Организационные детали

  • Начало экскурсии 🧭 из центра Сочи, Хосты или поселка Дагомыс. Начало экскурсии из Адлера (1 тыс. рублей).
  • В стоимость не включены билеты 🎫 и экологические сборы:
    — тропа к пещере: 100 руб. взрослые, 50 руб. дети 7-12 лет, до 6 лет вкл. бесплатно
    — Воронцовские пещеры: 350 руб. взрослые, 200 руб. дети 7-12 лет (прогулка 45 минут в сопровождении местного гида)
  • Выбирайте удобную одежду и обувь, а также возьмите с собой что-то теплое для посещения пещер и купальные принадлежности.
  • Экскурсия проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
Начало и место завершения
🚩 — ваш отель, санаторий, гостевой дом
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер
Тьма тысячелетий... Таинственный мир Воронцовских пещер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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3 отзыва оставили туристы

24 августа 2020
Интересная и разносторонняя экскурсия. Очень внимательный гид. Удобная и просторная машина
20 июля 2020
Были на экскурсии 20. 07. 20, все очень понравилось. Комфортно, удобно, время экскурсии выбрано отлично. Гид- Сергей много рассказал о Сочи. Машина большая и комфортная. Было все отлично, рекомендую. Спасибо Сергею.
9 июля 2020
Большое спасибо Сергею за экскурсию! Было очень интересно послушать об истории города, а так же о многих знаковых местах. Маршрут контрастный) сначала город Сочи, потом чайные поля, пещеры и в завершении каньон с красивейшими видами и голубой водой!

Сергей проводит ещё 6 экскурсий

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