Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям. Экскурсия занимает целый день, доступна маленьким детям, которые до 6 лет едут бесплатно. В сумеречное время вас ожидает необычное интерактивное представление.

О местах, которые вы увидите

Заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе — величественный памятник архитектуры, расположенный в Хостинском районе города Сочи, на юго-западном склоне горы Быхта с видом на Черное море. Этот культурный объект привлекает не только туристов, но и местных жителей, которые любят погулять здесь, вдали от суеты и шума города. Здесь царит особенная атмосфера, которую вы непременно прочувствуете.

Т. . Санаторий Орджоникидзе был закрыт га реконструкцию то маршрут изменен

Едем в Морской порт Сочи:

гуляем смотрим вокзал

бухту

памятник бриллиантовой руке

платановая аллея

Дача Сталина. Ставшая музеем, одна из двадцати личных загородных резиденций вождя СССР, в которых он любил время от времени бывать, является сейчас одним из любимых мест для посещения у туристов. Привлекает гостей и неординарный вид постройки, и прекрасное расположение в лесопарковой зоне, и, конечно, интерьеры сталинской эпохи.

Гора Ахун – визитная карточка города Сочи, которая пользуется популярностью и у гостей, и у жителей города. Расположена в междуречье рек Агура и Хоста, наивысшей точкой является Большой Ахун высотой 665 м. На смотровой площадке вы сможете созерцать удивительные панорамные виды на город.

В ходе нашей экскурсии мы также посетим заброшенный ресторан, Хаски-центр и дачу Полковника Квитко.

Также вас ждёт дегустация местного вина, сыра и мёда!