Приглашаем любителей легкого треккинга на групповую экскурсию к системе Воронцовских пещер.
Что вас ждет
Наш маршрут пройдет по территории Хостинского района г. Сочи. Во время прогулки мы:
- проедем через поселковые территории,
- попробуем самый северный чай в мире в поселке Калиновое озеро,
- пройдемся через густой заповедный лес,
- спустимся в недра Воронцовских пещер.
- По дороге к пещерам экскурсовод расскажет о местных красотах, а в пещере нас поведет гид-спелиолог.
Важно знать
Выезд на экскурсию в Воронцовские пещеры осуществляется только с территории ПГТ Сириус, Адлерский и Хостинский районов.
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер туда/обратно,
- услуги экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- дополнительные расходы (входы в пещеру, дегустация чая).