Таинственные Воронцовские пещеры

Приглашаем любителей треккинга посетить Воронцовские пещеры

Приглашаем любителей треккинга посетить Воронцовские пещеры.

Во время экскурсии мы попробуем чай с самых северных в мире плантаций, полюбуемся заповидным колхидским лесом, услышим интересный рассказ гида о местных достопримечательностях и спустимся в ущелье в сопровождении гида-спелиолога.
Таинственные Воронцовские пещеры
Таинственные Воронцовские пещеры
Таинственные Воронцовские пещеры
Таинственные Воронцовские пещеры
Таинственные Воронцовские пещеры

Что вы увидите 🤩

  • чайные плантации
  • колхидский лес
  • Воронцовские пещеры.
Приглашаем любителей легкого треккинга на групповую экскурсию к системе Воронцовских пещер.
Что вас ждет

Наш маршрут пройдет по территории Хостинского района г. Сочи. Во время прогулки мы:

  • проедем через поселковые территории,
  • попробуем самый северный чай в мире в поселке Калиновое озеро,
  • пройдемся через густой заповедный лес,
  • спустимся в недра Воронцовских пещер.
  • По дороге к пещерам экскурсовод расскажет о местных красотах, а в пещере нас поведет гид-спелиолог.
Важно знать
Выезд на экскурсию в Воронцовские пещеры осуществляется только с территории ПГТ Сириус, Адлерский и Хостинский районов.
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер туда/обратно,
  • услуги экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • дополнительные расходы (входы в пещеру, дегустация чая).

Цены на экскурсию

Для группы 3-70 человек
Стандартное предложение
700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер туда/обратно
  • услуги экскурсовода.
Что не входит
  • питание
  • дополнительные расходы (входы в пещеру, дегустация чая).
Место начала и завершения
Сириус-Адлер-Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Врам М.
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