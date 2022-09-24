Сочи — это не только морское побережье и пляжи, и мы поможем вам в этом убедиться! В этом путешествии вы откроете город с разных сторон: посмотрите на Агурское ущелье с высоты Орлиных скал и подставите руки под струи Ореховского водопада. Пройдёте по чайным плантациям и подниметесь на башню Ахун. А рядом на заброшенной даче Квитко проникнете в истории и легенды Сочи.

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Описание

Что вас ожидает

В этом маршруте мы решили совместить разные грани Сочи, чтобы вы смогли проникнуться и местной природой, и архитектурой, и атмосферой. В пути без скучных дат и занудства вы услышите самое интересное об истории курорта, узнаете, что и где попробовать, а также получите представление о местном менталитете. За день мы посетим:

📍 Водопад Ореховский — входит в пятерку самых живописных и высоких в Сочи. Уже одна дорога сюда через дубовый и каштановый лес достойна внимания. Вы увидите бурный поток, который стремится в реку Безуменку, а летом сможете даже окунуться в ледяную чашу водопада.

📍 Дачу Квитко — одно из самых фактурных заброшенных строений Сочи. История этого места захватывает, и мы обязательно о ней расскажем. Также у вас будет время прогуляться внутри дачи, оценить атмосферу этого места, которая переносит в другую эпоху.

📍 Орлиные скалы — с высоты 480 метров вы полюбуетесь видами Агурского ущелья и его водопадов. Пройдете по безопасной тропе вдоль обрыва, увидите Прометея и влюбитесь в фантастические панорамы.

📍 Чайные плантации мы тоже не обойдем стороной. Вы познакомитесь с историей сочинского чая, посмотрите, как его выращивают, узнаете о тонкостях производства напитка и услышите любопытные факты о нем.

📍 Гору Ахун, где мы рассмотрим заброшенный ресторан сталинской эпохи и поднимемся на вершину башни Ахун. Без преувеличения, это самая впечатляющая смотровая площадка Сочи! Перед вами предстанет панорама Кавказских гор на 360 градусов, все 4 района Сочи и сверкающее Черное море.

📍 Арки «Санта-Барбара»: эта локация не может похвастаться глубокой историей, зато фотографии и видео здесь получаются чудесные!

Организационные детали