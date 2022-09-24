Такой разный Сочи

За 1 день посетить Орлиные скалы, дачу Квитко, башню Ахун, чайные плантации и арки «Санта-Барбара»

Сочи — это не только морское побережье и пляжи, и мы поможем вам в этом убедиться! В этом путешествии вы откроете город с разных сторон: посмотрите на Агурское ущелье с высоты Орлиных скал и подставите руки под струи Ореховского водопада. Пройдёте по чайным плантациям и подниметесь на башню Ахун. А рядом на заброшенной даче Квитко проникнете в истории и легенды Сочи.
Такой разный Сочи
Такой разный Сочи
Такой разный Сочи
Такой разный Сочи
Такой разный Сочи
Такой разный Сочи
Такой разный Сочи
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Описание

Что вас ожидает

В этом маршруте мы решили совместить разные грани Сочи, чтобы вы смогли проникнуться и местной природой, и архитектурой, и атмосферой. В пути без скучных дат и занудства вы услышите самое интересное об истории курорта, узнаете, что и где попробовать, а также получите представление о местном менталитете. За день мы посетим:

📍 Водопад Ореховский — входит в пятерку самых живописных и высоких в Сочи. Уже одна дорога сюда через дубовый и каштановый лес достойна внимания. Вы увидите бурный поток, который стремится в реку Безуменку, а летом сможете даже окунуться в ледяную чашу водопада.

📍 Дачу Квитко — одно из самых фактурных заброшенных строений Сочи. История этого места захватывает, и мы обязательно о ней расскажем. Также у вас будет время прогуляться внутри дачи, оценить атмосферу этого места, которая переносит в другую эпоху.

📍 Орлиные скалы — с высоты 480 метров вы полюбуетесь видами Агурского ущелья и его водопадов. Пройдете по безопасной тропе вдоль обрыва, увидите Прометея и влюбитесь в фантастические панорамы.

📍 Чайные плантации мы тоже не обойдем стороной. Вы познакомитесь с историей сочинского чая, посмотрите, как его выращивают, узнаете о тонкостях производства напитка и услышите любопытные факты о нем.

📍 Гору Ахун, где мы рассмотрим заброшенный ресторан сталинской эпохи и поднимемся на вершину башни Ахун. Без преувеличения, это самая впечатляющая смотровая площадка Сочи! Перед вами предстанет панорама Кавказских гор на 360 градусов, все 4 района Сочи и сверкающее Черное море.

📍 Арки «Санта-Барбара»: эта локация не может похвастаться глубокой историей, зато фотографии и видео здесь получаются чудесные!

Организационные детали

  • В стоимость входит: мобильная фотосессия, трансфер по маршруту, горячий чай
  • Дополнительные расходы: обед (можно взять с собой или перекусить в кафе), проход на достопримечательности — 400 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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