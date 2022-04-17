Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму

Поселок Кындыг находится на черноморском абхазском побережье

Групповая
Поселок Кындыг находится на черноморском абхазском побережье и предоставляет возможность туристам не только основательно подлечиться, но еще и неплохо отдохнуть.

Климат здесь чудесный, зима очень мягкая, море чистое и теплое, а курортный сезон начинается рано и заканчивается поздно.
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму
Термальные источники Кындыг. Обзорная по Гагре и Сухуму

Что вас ожидает 🤩

  • Гагрская колоннада
  • Пасека
  • Храм Пресвятой Богородицы с Лыхны Х века
  • Ново-Афонский мужской монастырь Симона Кананита
  • Термальные источники села Кындыг
  • Сухум
  • Набережная махаджиров (возле драмтеатра и фонтанов)
Особенности горячих минеральных источников Кындыг
Термальные источники Кындыг находится на черноморском абхазском побережье. Климат здесь чудесный, зима очень мягкая, солнечных дней в году подавляющее количество, море чистое и теплое, а курортный сезон начинается рано и заканчивается поздно.
Здесь имеются выходы термальных минеральных вод, есть сероводородные воды, пригодные для питья и принятия ванн, а также места, наполненные целебными минеральными грязями. Источником термальной воды и грязи тут является гейзер, бьющий из-под земли и выдающий воду, насыщенную минеральными солями. На выходе она достигает +110°С, но по мере стекания по склонам несколько остывает до приятной температуры в +40… +45°С.
Поток горячей минеральной воды распределяется на разное количество металлических желобов. Если встать под один из них, можно получить не только оздоравливающий и бодрящий минеральный душ, но и ощутить довольно интенсивный гидромассаж — такой природный душ Шарко. Попадая в расположенные ниже водоемы, минеральный раствор остывает и становится особенно приятным для принятия ванн. Также можно воспользоваться полезными грязями, которые насыщены целебными минералами.
Действие лечебных горячих Кындыгских источников

Воды и грязи горячих термальных источников Кындыг применяются при следующих заболеваниях и состояниях:

  • Поражения опорно-двигательного аппарата.
  • Гинекологические проблемы.
  • Кожные болезни.
  • Проблемы с центральной нервной системой.
  • Заболевания полости рта и зубов.
  • Инфекции и другие болезни носоглотки.

Рекомендуемая форма одежды:

  • Удобная обувь, головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные очки.

На маршруте можно приобрести:

    Мед, вино, сувениры

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Эко-сборы
    Что не входит
    • Трансфер (туда и обратно) — 750 руб. /чел.
    • Посещение термальных источников — 300 руб. /чел
    Место начала и завершения?
    Ближайшая к вам остановка
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    Воскресенье 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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