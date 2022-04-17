Особенности горячих минеральных источников Кындыг
Термальные источники Кындыг находится на черноморском абхазском побережье. Климат здесь чудесный, зима очень мягкая, солнечных дней в году подавляющее количество, море чистое и теплое, а курортный сезон начинается рано и заканчивается поздно.
Здесь имеются выходы термальных минеральных вод, есть сероводородные воды, пригодные для питья и принятия ванн, а также места, наполненные целебными минеральными грязями. Источником термальной воды и грязи тут является гейзер, бьющий из-под земли и выдающий воду, насыщенную минеральными солями. На выходе она достигает +110°С, но по мере стекания по склонам несколько остывает до приятной температуры в +40… +45°С.
Поток горячей минеральной воды распределяется на разное количество металлических желобов. Если встать под один из них, можно получить не только оздоравливающий и бодрящий минеральный душ, но и ощутить довольно интенсивный гидромассаж — такой природный душ Шарко. Попадая в расположенные ниже водоемы, минеральный раствор остывает и становится особенно приятным для принятия ванн. Также можно воспользоваться полезными грязями, которые насыщены целебными минералами.
Действие лечебных горячих Кындыгских источников
Воды и грязи горячих термальных источников Кындыг применяются при следующих заболеваниях и состояниях:
- Поражения опорно-двигательного аппарата.
- Гинекологические проблемы.
- Кожные болезни.
- Проблемы с центральной нервной системой.
- Заболевания полости рта и зубов.
- Инфекции и другие болезни носоглотки.
Рекомендуемая форма одежды:
- Удобная обувь, головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные очки.
На маршруте можно приобрести:
Мед, вино, сувениры