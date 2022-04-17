Особенности горячих минеральных источников Кындыг

Термальные источники Кындыг находится на черноморском абхазском побережье. Климат здесь чудесный, зима очень мягкая, солнечных дней в году подавляющее количество, море чистое и теплое, а курортный сезон начинается рано и заканчивается поздно.

Здесь имеются выходы термальных минеральных вод, есть сероводородные воды, пригодные для питья и принятия ванн, а также места, наполненные целебными минеральными грязями. Источником термальной воды и грязи тут является гейзер, бьющий из-под земли и выдающий воду, насыщенную минеральными солями. На выходе она достигает +110°С, но по мере стекания по склонам несколько остывает до приятной температуры в +40… +45°С.

Поток горячей минеральной воды распределяется на разное количество металлических желобов. Если встать под один из них, можно получить не только оздоравливающий и бодрящий минеральный душ, но и ощутить довольно интенсивный гидромассаж — такой природный душ Шарко. Попадая в расположенные ниже водоемы, минеральный раствор остывает и становится особенно приятным для принятия ванн. Также можно воспользоваться полезными грязями, которые насыщены целебными минералами.

Действие лечебных горячих Кындыгских источников

Воды и грязи горячих термальных источников Кындыг применяются при следующих заболеваниях и состояниях:

Поражения опорно-двигательного аппарата.

Гинекологические проблемы.

Кожные болезни.

Проблемы с центральной нервной системой.

Заболевания полости рта и зубов.

Инфекции и другие болезни носоглотки.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная обувь, головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные очки.

На маршруте можно приобрести:

Мед, вино, сувениры