Не хотела писать негативный отзыв, но предупредить потенциальных туристов наверное есть смысл. А, может, и организаторы почитают и что-то изменят.

Мы выбрали именно эту экскурсию, а не в любой будочке в Сочи, которые стоят на расстоянии 50м друг от друга с экскурсиями только потому, что здесь в описании ни слова не было про эти навязанные дегустации вина и обед в кафешке, с которой у них договоренности. По факту мы сделали специальный крюк в гору и обратно (совершенно даже не по маршруту следования), чтобы туристов посадили по периметру, всучили им меню из трех позиций, мягко заставили что-то заказать, а пока готовится заказ, впаривали вино. Минус часа 1,5 времени. И даже если ты стойко отказался что-то заказывать, ты все равно вынужден ждать остальных и слушать про эту дегустацию. Расцениваю это как прямой обман, т. к. в описании об этом ни слова.

Саму эту поездку экскурсией назвать никак нельзя. Уверяю вас, просто даже на такси (не говоря уже об общественном транспорте) вам будет дешевле самим съездить и в тисо-самшитовую рощу и на водопады. Привезли нас в рощу и далее по табличкам экскурсовод читала названия растений. Экскурсии никакой не было. Ну, читать мы и сами умеем. На водопадах было еще интереснее. Привезли нас к водопадам, заплатили входной сбор (имейте ввиду, интернет работает через раз, лучше ехать с наличкой; об этом, кстати, тоже никто нигде не предупреждает), прошли 600 метров до первого водопада, а дальше девушка-гид говорит: «Ну, кто хочет до второго водопада, вот так идите вперед по тропинке 40 минут в одну сторону и найдете, не потеряетесь». Что, простите?! А в чем тогда смысл был этой «экскурсии с легким треккингом»? За что мы заплатили 1800 с человека? Просто за транспортировку до места? Тогда это слишком дорогое премиум такси. Сама девушка осталась в начале маршрута всех ждать. В итоге из 14 человек группы, самостоятельно решилась пойти на второй водопад только одна семья, а остальные 10 человек остались просто 2 часа их ждать. Там ни лавок, никаких оборудованных мест для этого нет. И лютейшие комары. И вот так вот два увлекательных часа в компании с огромным количеством комаров 10 человек прождали четверых. А потом, к счастью, разъехались. Вот так прошла эта наша экскурсия. Может быть, это только нам так не повезло. Но считаю, что во-первых, обязательно необходимо указывать в описании про обед и дегустацию, во-вторых, каким-то образом дорабатывать второй этап с Агурскими водопадами, потому что просто тупо сидеть и ждать два часа на камне в одном месте это жесть, а вообще, насколько я поняла, гид должен проводить! На это мы и рассчитывали как бы.