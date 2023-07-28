Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы
Отправляемся в живописные окрестности Сочи.
Древняя тисо-самшитовая роща — одно из немногих мест, где остался настоящий самшит, а также каньон в Агурском ущелье с водопадами — в нашей программе.
Это не просто поездка с остановками: мы будем гулять, совершим несложный треккинг, чтобы по-настоящему отдохнуть и насладиться пейзажами!
Древняя тисо-самшитовая роща — одно из немногих мест, где остался настоящий самшит, а также каньон в Агурском ущелье с водопадами — в нашей программе.
Это не просто поездка с остановками: мы будем гулять, совершим несложный треккинг, чтобы по-настоящему отдохнуть и насладиться пейзажами!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛣 Дорога до первой точки маршрута займёт около часа. Во время всего путешествия гид будет делиться интересными фактами о местной флоре и сюжетами из истории.
Тисо-cамшитовая роща. Здесь мы проведём около 40 минут: вы погуляете, рассмотрите удивительные вечнозелёные деревья, пофотографируетесь и узнаете, под какой угрозой находится эта прекрасная роща и при чём здесь бабочки…
Агурское ущелье. Устроим простой треккинг (40 мин. в одну сторону) среди белых скал к водопадам. На самих водопадах у вас будет 1,5 часа свободного времени, можно устроить пикник, искупаться в реке и исследовать живописную местность. Затем снова 40 мин. пешей прогулки — и мы у машины.
🏁 Полные впечатлений, возвращаемся обратно в город.
Организационные детали
- Мы заберём вас с любой остановки в Адлере, с остановки Хоста-Мост в Сочи или из Сириуса и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительно оплачиваются экосборы в роще и ущелье — 200 и 300 руб. /чел.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате для группы до 20 человек — 23400 руб.
в четверг и субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от КПП отеля или ближайшей к вам остановки общественного транспорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и субботу в 13:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Сочи
Привет! Мы команда творческих гидов с авторскими программами, работаем с 2014 года по Сочи и Абхазии. Мы очень любим своё дело и будем рады сделать ваше путешествие незабываемым!
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Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 июля 2023
Не хотела писать негативный отзыв, но предупредить потенциальных туристов наверное есть смысл. А, может, и организаторы почитают и что-то изменят.
Мы выбрали именно эту экскурсию, а не в любой будочке в Сочи, которые стоят на расстоянии 50м друг от друга с экскурсиями только потому, что здесь в описании ни слова не было про эти навязанные дегустации вина и обед в кафешке, с которой у них договоренности. По факту мы сделали специальный крюк в гору и обратно (совершенно даже не по маршруту следования), чтобы туристов посадили по периметру, всучили им меню из трех позиций, мягко заставили что-то заказать, а пока готовится заказ, впаривали вино. Минус часа 1,5 времени. И даже если ты стойко отказался что-то заказывать, ты все равно вынужден ждать остальных и слушать про эту дегустацию. Расцениваю это как прямой обман, т. к. в описании об этом ни слова.
Саму эту поездку экскурсией назвать никак нельзя. Уверяю вас, просто даже на такси (не говоря уже об общественном транспорте) вам будет дешевле самим съездить и в тисо-самшитовую рощу и на водопады. Привезли нас в рощу и далее по табличкам экскурсовод читала названия растений. Экскурсии никакой не было. Ну, читать мы и сами умеем. На водопадах было еще интереснее. Привезли нас к водопадам, заплатили входной сбор (имейте ввиду, интернет работает через раз, лучше ехать с наличкой; об этом, кстати, тоже никто нигде не предупреждает), прошли 600 метров до первого водопада, а дальше девушка-гид говорит: «Ну, кто хочет до второго водопада, вот так идите вперед по тропинке 40 минут в одну сторону и найдете, не потеряетесь». Что, простите?! А в чем тогда смысл был этой «экскурсии с легким треккингом»? За что мы заплатили 1800 с человека? Просто за транспортировку до места? Тогда это слишком дорогое премиум такси. Сама девушка осталась в начале маршрута всех ждать. В итоге из 14 человек группы, самостоятельно решилась пойти на второй водопад только одна семья, а остальные 10 человек остались просто 2 часа их ждать. Там ни лавок, никаких оборудованных мест для этого нет. И лютейшие комары. И вот так вот два увлекательных часа в компании с огромным количеством комаров 10 человек прождали четверых. А потом, к счастью, разъехались. Вот так прошла эта наша экскурсия. Может быть, это только нам так не повезло. Но считаю, что во-первых, обязательно необходимо указывать в описании про обед и дегустацию, во-вторых, каким-то образом дорабатывать второй этап с Агурскими водопадами, потому что просто тупо сидеть и ждать два часа на камне в одном месте это жесть, а вообще, насколько я поняла, гид должен проводить! На это мы и рассчитывали как бы.
Мы выбрали именно эту экскурсию, а не в любой будочке в Сочи, которые стоят на расстоянии 50м друг от друга с экскурсиями только потому, что здесь в описании ни слова не было про эти навязанные дегустации вина и обед в кафешке, с которой у них договоренности. По факту мы сделали специальный крюк в гору и обратно (совершенно даже не по маршруту следования), чтобы туристов посадили по периметру, всучили им меню из трех позиций, мягко заставили что-то заказать, а пока готовится заказ, впаривали вино. Минус часа 1,5 времени. И даже если ты стойко отказался что-то заказывать, ты все равно вынужден ждать остальных и слушать про эту дегустацию. Расцениваю это как прямой обман, т. к. в описании об этом ни слова.
Саму эту поездку экскурсией назвать никак нельзя. Уверяю вас, просто даже на такси (не говоря уже об общественном транспорте) вам будет дешевле самим съездить и в тисо-самшитовую рощу и на водопады. Привезли нас в рощу и далее по табличкам экскурсовод читала названия растений. Экскурсии никакой не было. Ну, читать мы и сами умеем. На водопадах было еще интереснее. Привезли нас к водопадам, заплатили входной сбор (имейте ввиду, интернет работает через раз, лучше ехать с наличкой; об этом, кстати, тоже никто нигде не предупреждает), прошли 600 метров до первого водопада, а дальше девушка-гид говорит: «Ну, кто хочет до второго водопада, вот так идите вперед по тропинке 40 минут в одну сторону и найдете, не потеряетесь». Что, простите?! А в чем тогда смысл был этой «экскурсии с легким треккингом»? За что мы заплатили 1800 с человека? Просто за транспортировку до места? Тогда это слишком дорогое премиум такси. Сама девушка осталась в начале маршрута всех ждать. В итоге из 14 человек группы, самостоятельно решилась пойти на второй водопад только одна семья, а остальные 10 человек остались просто 2 часа их ждать. Там ни лавок, никаких оборудованных мест для этого нет. И лютейшие комары. И вот так вот два увлекательных часа в компании с огромным количеством комаров 10 человек прождали четверых. А потом, к счастью, разъехались. Вот так прошла эта наша экскурсия. Может быть, это только нам так не повезло. Но считаю, что во-первых, обязательно необходимо указывать в описании про обед и дегустацию, во-вторых, каким-то образом дорабатывать второй этап с Агурскими водопадами, потому что просто тупо сидеть и ждать два часа на камне в одном месте это жесть, а вообще, насколько я поняла, гид должен проводить! На это мы и рассчитывали как бы.
П
Полина
2 июля 2023
Все прошло Замечательно!
От встречи до самого завершения экскурсии!
Красивые Места!
Приятная компания!
Отдельная благодарность Экскурсоводу,в котором очень много знаний, информации и просто человеческого обояния!
Всем Рекомендую!
От встречи до самого завершения экскурсии!
Красивые Места!
Приятная компания!
Отдельная благодарность Экскурсоводу,в котором очень много знаний, информации и просто человеческого обояния!
Всем Рекомендую!
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