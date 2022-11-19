Экскурсия "Топ Абхазии"

Маршрут для тех, кто хочет все и сразу, но не обладает свободным временем, чтобы поехать на 2 экскурсии. Эта поездка включает в себя: Гагра, Рица, Н. Афон, Сухум, Термальные источники Кындыг. Продолжительность тура около 16 часов. Времени хватает, чтобы спокойно все осмотреть, а не бегом, бегом. Но чтобы все успеть, тайминг нахождения на локациях, все равно будет. В этот маршрут нельзя включить дачи Сталина и посещение пещеры в новом Афоне. Если коротко описать маршрут, то он содержит в себе точки, самого популярного туристического маршрута "Золотое кольцо Абхазии" и к нему добавляется посещение столицы Сухум и горячих источников Кындыг.

Экскурсия начинается от вашего отеля, далее едем на границу, проходим паспортный контроль и вот мы на территории "Страны души".

Первое, что мы увидим - это смотровая на г. Гагра и далее, все главные достопримечательности этого города.

Осмотрев, один из главных курортов Абхазии, мы отправимся на одну из главных достопримечательностей этой страны - озеро Рица. Дорога к нему лежит, вдоль красивых рек, ущельев и каньонов. По дороге у нас будет много остановок в различных завораживающих местах, мимо которых, групповые туры на автобусах, пролетают со скоростью света.

Добравшись до озера, мы пообедаем в национальной апахце, где все готовится на огне. Отведаем национальные блюда, с видом на Рица.

Подкрепившись, мы отправимся в сторону Нового Афона, где нас будет ждать монастырь, красивый водопад и заброшенная жд платформа на озере.

Далее наш путь лежит в сторону столицы Сухум. Там мы прогуляемся по набережной, где расположены основные достопримечательности, выпьем кофе на песке в "Брехаловке" и отправимся к заключительной точке нашего маршрута - релакс на горячих источниках Кындыг.