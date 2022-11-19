Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг

Топ Абхазии

Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг
Топ Абхазии: от озера Рица до источников Кындыг

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Рица
  • Новый Афон
  • Сухум
  • Источники Кындыг
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Описание

Экскурсия "Топ Абхазии"

Маршрут для тех, кто хочет все и сразу, но не обладает свободным временем, чтобы поехать на 2 экскурсии. Эта поездка включает в себя: Гагра, Рица, Н. Афон, Сухум, Термальные источники Кындыг. Продолжительность тура около 16 часов. Времени хватает, чтобы спокойно все осмотреть, а не бегом, бегом. Но чтобы все успеть, тайминг нахождения на локациях, все равно будет. В этот маршрут нельзя включить дачи Сталина и посещение пещеры в новом Афоне. Если коротко описать маршрут, то он содержит в себе точки, самого популярного туристического маршрута "Золотое кольцо Абхазии" и к нему добавляется посещение столицы Сухум и горячих источников Кындыг.
Экскурсия начинается от вашего отеля, далее едем на границу, проходим паспортный контроль и вот мы на территории "Страны души".
Первое, что мы увидим - это смотровая на г. Гагра и далее, все главные достопримечательности этого города.
Осмотрев, один из главных курортов Абхазии, мы отправимся на одну из главных достопримечательностей этой страны - озеро Рица. Дорога к нему лежит, вдоль красивых рек, ущельев и каньонов. По дороге у нас будет много остановок в различных завораживающих местах, мимо которых, групповые туры на автобусах, пролетают со скоростью света.
Добравшись до озера, мы пообедаем в национальной апахце, где все готовится на огне. Отведаем национальные блюда, с видом на Рица.
Подкрепившись, мы отправимся в сторону Нового Афона, где нас будет ждать монастырь, красивый водопад и заброшенная жд платформа на озере.
Далее наш путь лежит в сторону столицы Сухум. Там мы прогуляемся по набережной, где расположены основные достопримечательности, выпьем кофе на песке в "Брехаловке" и отправимся к заключительной точке нашего маршрута - релакс на горячих источниках Кындыг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Въезд в Рицинский национальный парк (350 руб. /чел., дети — бесплатно)
  • Обед
  • Термальные источники 200 руб с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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