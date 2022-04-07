Топ-места до Розы Хутор

По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги

Индивидуальная
По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги и поднимемся на Розу Пик высотой 2 320 м. Увидим водопад Пасть дракона, Ахштырскую пещеру, Мокрый каньон Псахо, пройдем по деревянным мостикам, спустимся по лестнице к реке Псахо.

Полюбуемся на вечнозеленые и таинственные деревья в самшитовом лесу.
Топ-места до Розы Хутор
Топ-места до Розы Хутор
Топ-места до Розы Хутор
Топ-места до Розы Хутор
Топ-места до Розы Хутор
Топ-места до Розы Хутор
Топ-места до Розы Хутор

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Пасть дракона
  • Ахштырская пещера
  • Мокрый каньон Псахо
  • Самшитовый лес
  • Роза Пик

Что вас ждет

По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги и поднимемся на Розу Пик высотой 2 320 м.
К водопаду Пасть дракона у устья реки Глубокий Яр, пройдем вдоль стен ущелья по живописной тропе, оборудованной перилами. Вы увидите струю воды высотой 41,5 м. (это второй по величине водопад в г. Сочи).
Ахштырская пещера, по пути в которую открывается вид на Ахштырское ущелье и реку Мзымта, по дороге вы узнаете, о том как образовалась пещера и кто в ней жил.
Мокрый каньон Псахо. Мы пройдем по деревянным мостикам, спустимся по лестнице к реке Псахо, которая и образовала этот каньон.
Мистический самшитовый лес. Полюбуемся на вечнозеленые и таинственные деревья, возраст некоторых из них — несколько веков.
Роза Пик. Мы поднимемся на машине по серпантину на высоту 1170 м., прогуляемся по Олимпийской деревне и поднимемся по канатной дороге на вершину горного Хребта Аибга, откуда открывается вид на Кавказский Хребет (канатная дорога по желанию).

Важно знать:

    В стоимость экскурсии включено:

    • услуги гида,
    • транспорт.

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • входноые билеты: водопад Пасть дракона — 200 руб. /чел., Мокрый каньон реки Псахо — 200 руб. /чел., Ахшатырская пещера — 200 руб. /чел., канатная дорога — 2150 руб. /чел. (по желанию).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входноые билеты: водопад Пасть дракона — 200 руб. /чел.
    • Мокрый каньон реки Псахо — 200 руб. /чел.
    • Ахшатырская пещера — 200 руб. /чел.
    • Канатная дорога — 2150 руб. /чел. (по желанию)
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10 утра
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10 утра

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