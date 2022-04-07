По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги
По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги и поднимемся на Розу Пик высотой 2 320 м. Увидим водопад Пасть дракона, Ахштырскую пещеру, Мокрый каньон Псахо, пройдем по деревянным мостикам, спустимся по лестнице к реке Псахо.
Полюбуемся на вечнозеленые и таинственные деревья в самшитовом лесу.
Полюбуемся на вечнозеленые и таинственные деревья в самшитовом лесу.
Что вас ожидает 🤩
- Водопад Пасть дракона
- Ахштырская пещера
- Мокрый каньон Псахо
- Самшитовый лес
- Роза Пик
Дмитрий — ваш гид в Сочи
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Что вас ждет
По дороге до Красной Поляны мы посетим самые красивые места близ Краснополянской дороги и поднимемся на Розу Пик высотой 2 320 м.
К водопаду Пасть дракона у устья реки Глубокий Яр, пройдем вдоль стен ущелья по живописной тропе, оборудованной перилами. Вы увидите струю воды высотой 41,5 м. (это второй по величине водопад в г. Сочи).
Ахштырская пещера, по пути в которую открывается вид на Ахштырское ущелье и реку Мзымта, по дороге вы узнаете, о том как образовалась пещера и кто в ней жил.
Мокрый каньон Псахо. Мы пройдем по деревянным мостикам, спустимся по лестнице к реке Псахо, которая и образовала этот каньон.
Мистический самшитовый лес. Полюбуемся на вечнозеленые и таинственные деревья, возраст некоторых из них — несколько веков.
Роза Пик. Мы поднимемся на машине по серпантину на высоту 1170 м., прогуляемся по Олимпийской деревне и поднимемся по канатной дороге на вершину горного Хребта Аибга, откуда открывается вид на Кавказский Хребет (канатная дорога по желанию).
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входноые билеты: водопад Пасть дракона — 200 руб. /чел., Мокрый каньон реки Псахо — 200 руб. /чел., Ахшатырская пещера — 200 руб. /чел., канатная дорога — 2150 руб. /чел. (по желанию).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входноые билеты: водопад Пасть дракона — 200 руб. /чел.
- Мокрый каньон реки Псахо — 200 руб. /чел.
- Ахшатырская пещера — 200 руб. /чел.
- Канатная дорога — 2150 руб. /чел. (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно с 10 утраЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 10 утра
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