Среда и суббота в 14:00

Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium

Sochi Discovery World Aquarium - это современный океанариум с тоннелем, акулами, яркими рыбами, шоу...

Sochi Discovery World Aquarium — это современный океанариум с тоннелем, акулами, яркими рыбами, шоу русалок и контактными бассейнами.

Он был открыт в 2009 году и считается самым большим на Южном побережье России.

В нем представлены множество видов морских и речных обитателей от микроскопических размеров до огромных.
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Пресноводные обитатели
Начинается изучение экспозиций Адлерского океанариума с зоны, населенной пресноводными обитателями. Здесь находятся более ста видов представителей пресных водоемов всего мира. В маленьких аквариумах живут знакомые многим аквариумные рыбки — золотые рыбки, гурами, дискусы, скалярии и другие.
Морская зона
В экспозиции морской зоны имеется большущее окно площадью 24 кв. метра. За его стеклом лежит потерпевший когда-то крушение большой корабль, а на дне аквариума лежат красивые затонувшие амфоры и даже человеческий скелет. Именно здесь во время проходящих ежедневно шоу можно увидеть плавающих русалок, Посейдона или Ихтиандра, а также посмотреть как дайверы кормят акулу-няньку или большую зеленую черепаху Машу.
Помещение океанариума
Все внутренние помещения Адлерского океанариума, где расположены экспозиции, находятся в полутьме. И только аквариумы с красивыми деревьями и водорослями на фоне искусственных скал или изображений теплых морей светятся яркими цветами. Возле каждого аквариума установлены информационные стенды, рассказывающие об обитателях каждого уголка океанариума. Соединяют залы красивые широкие мосты, в коридорах светятся флуоресцирующие силуэты морских животных, а в открытых водоемах журчат водопадики и ручейки.

Билеты в океанариум (в стоимость не входят, приобретаются на месте):

  • Взрослый билет — 800 руб.,
  • Детский билет (4–11 лет) — 500 руб.,
  • Льготный билет (инвалиды I и II групп, дети-инвалиды) — 400 руб.,
  • Дети до 4 лет — бесплатно

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в океанариум:
  • Взрослый билет — 800 руб.
  • Детский билет (4–11 лет) — 500 руб.
  • Льготный билет (инвалиды I и II групп, дети-инвалиды) — 400 руб.
  • Дети до 4 лет — бесплатно
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Мы довезём вас туда откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Среда и суббота в 14:00

Николай И.
Николай И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🚘Трансфер#Развлечения и билеты

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
10ч
800
за 1 чел.
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Свежий горный воздух, красивые виды природы и изысканная архитектура - это то, что ожидает вас в...
Каждый день с 11:00
Трансфер в Скайпарк
400
за 1 чел.
Трансфер в Скайпарк
Скайпарк - это уникальное место, со своими высотными аттракционами, сумасшедшими видами кавказской...
Каждый день в 10:00
Трансфер до / из аэропорта Сочи
Индивидуальный трансфер
5
3
1 660
за 1-4 чел.
Трансфер до / из аэропорта Сочи
Индивидуальный трансфер в / из аэропорт города Сочи
Ежедневно по договоренности
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Индивидуальная фото-прогулка
7 500
за 1-4 чел.
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Инстаграм-тур по Сочи - это охота за лайками
По договоренности
Красная поляна + шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
4.2
10
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
в любой день в 12:00
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
4.6
33
10ч
1 000
за 1 чел.
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
4.7
93
10ч
900
за 1 чел.
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
Ежедневно с 9:00 и с 12:00
Красная Поляна. История и современность
Индивидуальная экскурсия
4.6
25
6 000
за 1-3 чел.
Красная Поляна. История и современность
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Тур-знакомство с Красной Поляной
5
1
1 000
за 1 чел.
Тур-знакомство с Красной Поляной
Это путешествие создано для того, чтобы познакомить вас с природой и архитектурой Красной Поляны,...
Ежедневно в 10:00
Старая новая Красная Поляна
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
5 000
за 1-4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны
Сочи за один день: Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
5
23
10ч
1 200
за 1 чел.
Сочи за один день: Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вместе с нами вы побываете на...
Ежедневно в 10:00
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
1 300
за 1 чел.
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...
Ежедневно с 10:00 до 19:00

Николай И. проводит ещё 5 экскурсий

Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
10ч
1 700
за 1 чел.
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
В Skypark у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить...
Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
1 000
за 1 чел.
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города
Ежедневно 13:00
Заброшки по городу Сочи
1 000
за 1 чел.
Заброшки по городу Сочи
Вас ждет интересная экскурсия! Мы посетим недействующий санаторий Орджоникидзе
Пятница, Суббота, Воскресенье 13:00
Гора Большой Ахун + дача Сталина
1 000
за 1 чел.
Гора Большой Ахун + дача Сталина
Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города
Вторник, суббота 13:00
Джип-тур по Абхазии
10ч
2 600
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком...
Ежедневно, кроме понедельника в 06:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺