1 отзыв оставили туристы

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Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков

Влюбиться в природную красоту кавказских Альп и открыть горное озеро Малое

5
1 отзыв
Ксения
Ксения – Гид из Сочи
Приглашаю вас вместе пройти по одной из красивейших эко-троп Кавказского заповедника — к широким лугам долины Псешхо и головокружительному карнизу Бзерпи.

Вы полюбуетесь горными ⛰️ вершинами, искупаетесь в Малом озере и взглянете на мир с высоты 2000 метров.

А я помогу превратить поход в настоящую экспедицию в поисках реликтовых сокровищ Западного Кавказа.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков

Что вас ожидает

Трекинг к сердцу Кавказского заповедника
Карниз Бзерпи не зря называют воротами в горный Кавказ: на его обзорной площадке сердце замирает от красоты. Первая часть нашего трекинга пройдет в тени реликтового хвойного леса, вторая — по цветному бескрайнему ковру альпийских цветов. По пути к цели вы увидите могучие горные вершины, прогуляетесь 👣 по долине Псешхо и отыщете озеро Малое, в котором самые отважные смогут искупаться. Добравшись до Бзерпи, мы пообедаем в базовом лагере на высоте более 2000 метров над уровнем моря 🌊 и ненадолго остановим время, стоя на скалистом карнизе с чашкой травяного чая и любуясь дивной панорамой.

Изучить природу кавказских Альп
Природа Кавказского биосферного заповедника настолько удивительна и разнообразна, что скучать нам будет некогда! Вы увидите, как сочно-зеленые горные луга соседствуют с зарослями рододендрона, узнаете о редких местных растениях, а может, нам повезет встретить на пути кавказскую серну — эндемичную антилопу региона. Как человек, знающий жизнь заповедника изнутри, я стану вашим проводником в мир дикой природы Кавказа.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут подойдёт путешественникам со средней и хорошей физической подготовкой и детям от 7 лет.

Организационные детали

  • Важно позаботиться о спортивной обуви, взять с собой ветровку/дождевик, бутылочку воды и перекус (по желанию)
  • В стоимость экскурсии 🧭 входит: билет 🎫 в заповедник, аптечка и травяной чай
  • Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу к старту маршрута (стоимость около 1000 руб. в зависимости от сезона)
Начало и место завершения
🚩 в поселке Эсто-Садок
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков
Трекинг на Бзерпиский карниз: дотянуться до облаков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
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1 отзыв оставили туристы

17 августа 2020
Шикарная экскурсия от влюбленного в свое дело человека!!! 👍🏻👍🏻👍🏻

Ксения проводит ещё 4 экскурсии

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