Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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Треккинг на водопад Поликаря

Прокатиться на подъемнике, покорить горную тропу и увидеть короля сочинских водопадов

Екатерина
Екатерина – представитель из Сочи
Водопад Поликаря — один из самых высоких и зрелищных водопадов в регионе.

Местные прозвали его «Штаны» из-за двух параллельно расходящихся потоков.

Мы поднимемся на высоту 1460 метров над уровнем моря 🌊, на склон хребта Аибга, чтобы искупаться в его водах и насладиться великолепными пейзажами Западного Кавказа.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря

Что вас ожидает

Русские Альпы
Поход к водопаду мы начнем с поездки в горы ⛰️ на подъемнике. Современные кабинки канатной дороги курорта «Горки Город» перенесут нас к отметке 960 метров. Вы увидите трассы, по которым зимой катаются на горных лыжах и сноубордах, узнаете, как проходило развитие горнолыжной инфраструктуры курорта и полюбуетесь захватывающими видами склонов.

Веселое приключение
Во время подъема по горной тропе мы сделаем несколько остановок для отдыха, и у вас будет возможность сфотографировать прекрасные горные панорамы: главный кавказский хребет и Ачишхо. Мы поговорим о природе Краснодарского края — флоре и фауне, об особенностях жизни в регионе и местных традициях.

Водопад Поликаря
Примерно через полтора часа мы достигнем подножия водопада. Он не пересыхает даже в разгар лета, поскольку питается от горного ручья Ржаного, образующегося в результате таяния ледника на вершине северного склона Аибги. Именно поэтому у подножия Поликаря вы обнаружите двухметровый пласт снежника даже в середине июля. Так что мы сможем не только искупаться под струями водопада, но и поиграть в снежки!

Организационные детали

  • Маршрут рекомендуется для всех групп путешественников, включая семьи с детьми от 6-7 лет
  • Трансфер из Адлера до курорта «Горки Город» — 1500 руб. за машину, из Центрального Сочи — 2500 руб. за машину
  • Если канатная дорога будет закрыта, мы поднимемся до отметки +960 м. на автомобиле 🚘 (входит в стоимость)
  • Наденьте спортивную одежду и обувь по сезону с крепкой подошвой
  • Возьмите с собой напитки, лёгкий перекус (фрукты, бутерброды), головной убор, купальник (по желанию)
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря
Треккинг на водопад Поликаря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим краем! Екатерина: родилась в Уфе, 10 лет в турбизнесе, тревел блогер, горнолыжный инструктор, гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии. Провела сотни индивидуальных и групповых экскурсий в данных регионах. Посетила порядка 30 стран. Дмитрий: родился в Уфе. Гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии, провел сотни экскурсий по региону. Хорошо знаю культуру и историю Башкирии. Высшее психологическое и высшее экономическое образование. Практикующий психолог. Провел десятки различных семинаров, тренингов, курсов по консультированию, личностному и духовному развитию человека.
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