Что вы увидите
- Поселок Ореховка
- Ореховский водопад (27 м)
- Поляна Дружбы
- Река Агва
- Руины храма
- Эко-поселение Ажек
Что нужно знать о маршруте:• В походе вы сможете увидеть: два водопада, развалины средневекового храма;
- Протяжённость маршрута около 12 км;
- Физическая подготовка средняя;
- Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
- С собой рекомендуется взять продукты для пикника.
Что не входит
- Чаепитие
- Трансфер до поселка Ореховка
- Аренда рюкзака и треккинговых палок.
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма А.
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