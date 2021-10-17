Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Треккинг по тисо-самшитовой роще

Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и искупаться в горной реке

5
17 отзывов
Приглашаю в несложный поход по большому кольцу тисо-самшитовой рощи! Каждые несколько метров вам будут открываться новые завораживающие виды на каньоны, реки и редкие растения.

Я расскажу о местной флоре, фауне и покажу интересные исторические достопримечательности: древнюю пещеру и крепость.
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще
Треккинг по тисо-самшитовой роще

Что вас ожидает

День на лоне природы

Тисо-самшитовая роща — тихое и уединенное место. Вы погуляете по реликтовому доледниковому лесу, рассмотрите растения-эндемики и полюбуетесь каньоном реки Хоста. Посетите древнюю пещеру и отыщете руины крепости IX века с элементами византийской архитектуры. А также подышите свежим воздухом, поплаваете в чистейшей горной воде и покормите речную форель.

Занимательные истории

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о юге России. Вы узнаете, почему во второй половине XIX столетия в нашем крае сгорел почти весь лес, как образовались Кавказские горы и почему на их вершинах можно увидеть следы моллюсков, живших на дне океана миллионы лет назад. А также: какое влияние на Черноморское побережье оказывала Греция.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — от 4, 5 до 7 км
  • Билеты в тисо-самшитовую рощу не включены в стоимость — 300 р. с человека
  • Если вы живете в центре Сочи, Мацесте или Хосте, я могу отвезти вас к месту начала экскурсии
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Здравствуйте, меня зовут Никита. Я сочинец, окончил РГУТиС по специальности «Туризм», так что работаю по своему направлению. Изучаю историю страны в различных экспедициях Русского Географического Общества. Стараюсь помочь своим гостям узнать не только ключевые места и события города, но познакомить с местным бытом и колоритом Кавказской Ривьеры. Жду встречи с вами!
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17 реальных отзывов от туристов

Л
17 окт 2021
Получили огромное удовольствие от трекинга. Никита - прекрасный экскурсовод. Узнали столько нового про флору, геологию и историю края. Рекомендую!
Е
13 сен 2021
Очень познавательная экскурсия, узнали много интересных фактов про природу и историю местности. Никита очень интересный расказчик, образованный и эрудированный человек. Время прошло незаметно, маршут очень красивый!
Л
9 сен 2021
Никита покорил нас своим чутким отношением, обширным кругозором и искренней воодушевленностью!
Было приятно, что Никита ориентируется на запросы любопытных туристов, но в то же время придерживается намеченного плана экскурсии.
Обязательно отправимся с Никитой в следующее приключение, когда вернёмся в Сочи! И всем рекомендуем:)
М
1 сен 2021
Хочу выразить огромную благодарность гиду Никите за экскурсию.
Отличная подача информации, грамотный подход к выбору маршрута.
Хочу отметить профессионализм Никиты в плане поведения во время экскурсии - ненавящивый подход, уважительное отношение к аудитории, находящейся не только в его ведении.
Мы отлично провели время, узнали много нового для себя, не только в рамках экскурсионной программы!
О
30 авг 2021
Отличная экскурсия, Никита рассказывает интересно, явно, что экскурсовод опытный, знающий и любящий свое дело. Отличное времяпровождение недалеко от города, прекрасные виды, охлаждающее купание в горной реке, все получилось здорово!
У
22 авг 2021
Экскурсия получилась насыщенной, познавательной, динамичной. Никита отличный рассказчик. Причем владеет информацией из различных областей знаний. Доброжелательно общается, подстраивается под туристов. Сама роща вызвала только положительные эмоции, вплоть до восторга. Тысячелетние деревья, горные тропы и река, нетронутая природа. Всем рекомендую посетить эту рощу. И именно с Никитой в качестве экскурсовода.
А
10 авг 2021
От него: Были с семьёй (дети 8 и 12 лет) на экскурсии в Тисо-Самшитовой Рощи, большой круг, экскурсовод Никита.
Экскурсия индивидуальная, просто замечательная, Никите большой респект. Во-первых, нас встретили в городе на удобной для нас автобусной остановке, после экскурсии доставили обратно! На маршруте делались остановки, так что дети совсем не устали, мы с женой узнали много нового и интересного для себя не только о флоре и фауне самой Рощи, но об истории города и местности. Для детей были организованы отдельные развлечения, это и кормление речной форели и бросание камушек. Экскурсовод имеет громадный запас знаний, т. к. ответил мне на все интересующие вопросы не только по теме данной экскурсии. Так же хочется отметить, что все прошло без спешки, как это бывает, а как приятная прогулка по великолепным местам в дружеской компании, легко и непринужденно! Спасибо Никите.

От неё: Со временем приходит понимание, что качество важнее количества. Что ни одна обзорная экскурсия не сравнится с экспедицией, походом или даже маленькой вылазкой, где каждый участник может насладиться трудностями и впечатлениями. Треккинг - именно наш формат, а наш Предводитель и попутчик Никита сумел настроить оптимальный темп преодоления всех фантастических зон, поделился тайными знаниями о местной жизни сквозь века и обилие видов, обучил верному выбору гальки для лучших блинчиков по воде, провёл к ключевой воде. Даже дети не заметили, как преодолели 7+ км, а то, что заметили списали на издержки испытаний, с которыми рзращивали поколения местные народы. Так стоит древняя крепость, так тысячилетний тис тянет свои ветви к солнцу, так и мы оставим свой след в этом мире. Экскурсия закончена, но желание сохранить каждым своим поступком природу и мир остались. Ещё раз большое спасибо.
Д
8 авг 2021
Фантастическая экскурсия больше похожая на маленькое приключение! Огромное спасибо Никите за ненавязчивую энциклопедичность и желание не просто рассказать, но и полностью вовлечь в суть повествования. Мы с сыном провели время очень активно и качественно, и вышли из рощи обновлёнными. 🧡
Е
5 авг 2021
Отличная экскурсия, Гид с широким кругозором и глубокими знаниями
N
2 авг 2021
Смело рекомендую данную экскурсию с профессиональным гидом! Информация предоставлялась логически -структурировано, ненавязчиво и увлекательно! Несмотря на жаркую августовскую погоду мы насладились прогулкой, совместив получение информации с легким фитнесом!! Отдельно хотелось бы отметить, что Никита прекрасный рассказчик, знающий историю своего края; оставляет только лучшие впечатления и эмоции!
С
1 авг 2021
Я, жена и дочка 15 лет, впервые выбрались на природу в Сочи, до этого отдыхали только в городе. Никита наш третий экскурсовод. Если до этой экскурсии мнения нашей семьи об экскурсоводе и самой экскурсии разделялись, то Никита однозначно нам всем очень понравился. Очень приятный молодой человек. Особенно понравился его стиль общения: хорошо поставленная речь, ненавязчивый разговор, но готовый поддержать общение как только вы захотите. Чувствуется, что Никита любит природу, историю, культуру своего региона и очень много про все это знает. Мы были полностью удовлетворены нашим собеседником и самой экскурсией. Очень красивые и необычные места, узнали много интересных и даже полезных фактов. Единственное, о чем хочу предупредить - рассчитывайте свои силы правильно. Помимо основного маршрута в пять километров, мы решили спуститься к реке Хоста, а это еще два километра с большим количеством спусков и подъемов по настоящим горным тропам. И хотя мы делали частые привалы, мои девушки очень сильно устали. Моя жена ежедневно проходит по 6-7 километров в своем родном городе, но высокая влажность, температура, подъемы измотали ее очень сильно. Поэтому если вы не подготовлены физически или тяжело переносите такой климат, лучше к реке не спускаться. Лично я прошел маршрут легко, хотя и не спортсмен. Никите огромное спасибо за отлично проведенное время!
Г
8 июля 2021
Прекрасно проработанный маршрут. Гиду Никите ставим 10 из 10, да еще и с плюсом. Блестящий профи! Внимателен ко всем просьбам и пожеланиям. Контактный, остроумный, умеет прекрасно общаться и со взрослыми людьми, и с детьми. Если еще будем в Сочи, постараемся заказывать именно его!
С
29 июня 2021
Прекрасная экскурсия благодаря замечательному, опытному, общительному экскурсоводу Никите. Настоящий профессионал с огромной любовью относящиеся к делу. Спасибо огромное! Чудесная экскурсия! Обязательно порекомендуем своим друзьям и знакомым!
А
20 июня 2021
20.06.21 экскурсия очень понравилась, маршрут интересный, динамичный, природа очень красивая, радует, что все не тронуто людьми. Много новой и интересной информации. Для тех, кто любит активный отдых, рекомендуем!
Е
18 июня 2021
Были сегодня на экскурсии в Тисо-самшитовой роще. Экскурсовод Никита отличный рассказчик, очень доступно, интересно излагает материал. Обладает огромным багажом знаний на любую тему о месте, людях, истории, биологии. Очень рекомендуем данного гида. 5+++
Ещё 2 отзыва

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