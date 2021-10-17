Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

От него: Были с семьёй (дети 8 и 12 лет) на экскурсии в Тисо-Самшитовой Рощи, большой круг, экскурсовод Никита.

Экскурсия индивидуальная, просто замечательная, Никите большой респект. Во-первых, нас встретили в городе на удобной для нас автобусной остановке, после экскурсии доставили обратно! На маршруте делались остановки, так что дети совсем не устали, мы с женой узнали много нового и интересного для себя не только о флоре и фауне самой Рощи, но об истории города и местности. Для детей были организованы отдельные развлечения, это и кормление речной форели и бросание камушек. Экскурсовод имеет громадный запас знаний, т. к. ответил мне на все интересующие вопросы не только по теме данной экскурсии. Так же хочется отметить, что все прошло без спешки, как это бывает, а как приятная прогулка по великолепным местам в дружеской компании, легко и непринужденно! Спасибо Никите.



От неё: Со временем приходит понимание, что качество важнее количества. Что ни одна обзорная экскурсия не сравнится с экспедицией, походом или даже маленькой вылазкой, где каждый участник может насладиться трудностями и впечатлениями. Треккинг - именно наш формат, а наш Предводитель и попутчик Никита сумел настроить оптимальный темп преодоления всех фантастических зон, поделился тайными знаниями о местной жизни сквозь века и обилие видов, обучил верному выбору гальки для лучших блинчиков по воде, провёл к ключевой воде. Даже дети не заметили, как преодолели 7+ км, а то, что заметили списали на издержки испытаний, с которыми рзращивали поколения местные народы. Так стоит древняя крепость, так тысячилетний тис тянет свои ветви к солнцу, так и мы оставим свой след в этом мире. Экскурсия закончена, но желание сохранить каждым своим поступком природу и мир остались. Ещё раз большое спасибо.