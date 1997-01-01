Красная поляна
Недаром Красную Поляну называют русской Швейцарией. Это место богато французской архитектурой, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.
Роза хутор
Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.
Газпром
В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна», аллея Пушкина, свето-музыкальный фонтан и смотровая с видом на олимпийскую деревню.
Олимпийский стадион
Под свет вечерних огней заедем на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов.
Важно знать:
- Забираем от ближайшей остановки общественного транспорта, либо от отеля. Если вы проживаете на территории центрального Сочи, то доплата за трансфер составит 300 рублей с человека.
- Вход в источник Чвижепсе (100р) и канатная дорога (цена зависит от высоты подъёма и сезона) оплачиваются отдельно при желании.