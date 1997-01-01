Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов

Свежий горный воздух, красивые виды природы и изысканная архитектура - это то, что ожидает вас в...

Свежий горный воздух, красивые виды природы и изысканная архитектура - это то, что ожидает вас в нашем путешествии! По пути к 3 знаменитым курортам мы посетим смотровую площадку Skypark, ущелье Ахцу с прекрасными видами, а также наберём минеральной воды в источнике Чвижепсе.

Вы услышите прекрасную историю этих городов, а также сможете покататься на канатных дорогах на Розе Хутор.

Вечером посетим Олимпийский стадион, где посмотрим красочное шоу поющих фонтанов.
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов

Что вы увидите 🤩

  • Знаменитый подвесной мост Skypark
  • Ущелье Ахцу
  • Старополянское шоссе
  • Источник Нарзан
  • Водопад желаний
  • Курорт красная поляна
  • Первое в Сочи казино
  • Курорт Роза Хутор
  • Площадь Ратуши
  • Курорт Газпром
  • Музей инновационных технологий
  • Топиари парк
  • Аллея Пушкина
  • Резиденция Путина и Медведева
  • Олимпийский стадион
  • Шоу поющих фонтанов
Красная поляна
Недаром Красную Поляну называют русской Швейцарией. Это место богато французской архитектурой, красивыми видами гор и свежим воздухом. Там же мы посетим колоритное горное кафе, где продегустируем местные мёд, вино и сыр.
Роза хутор
Следующее по пути следование место — Роза Хутор. Тут мы погуляем по площади ратуши, увидим знаменитую башню с часами, а также по желанию прокатимся на канатных дорогах.
Газпром
В Газпроме мы посетим научно-развлекательный центр «Галактика», полностью оформленный в космическом стиле. Там Вас ожидает музей инновационных технологий, парк «Зелёная поляна», аллея Пушкина, свето-музыкальный фонтан и смотровая с видом на олимпийскую деревню.
Олимпийский стадион
Под свет вечерних огней заедем на красочное шоу поющих фонтанов и узнаем историю всех местных олимпийских объектов.

Важно знать:

  • Забираем от ближайшей остановки общественного транспорта, либо от отеля. Если вы проживаете на территории центрального Сочи, то доплата за трансфер составит 300 рублей с человека.
  • Вход в источник Чвижепсе (100р) и канатная дорога (цена зависит от высоты подъёма и сезона) оплачиваются отдельно при желании.
Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Страховка
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Дегустация краснополянской продукции
Что не входит
  • Все дополнительные платы только по вашему желанию!
  • Среди них:
  • Обед
  • Вход в источник Чвижепсе (100р)
  • Канатная дорога (цена зависит от высоты подъёма и сезона).
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Никита К.
Никита К.
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