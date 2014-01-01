Алексей Я. – Гид из Сочи

Вы познакомитесь с необычной историей 📖 одного из старейших курортов Российской империи — городом Гагрой и побываете в гостях у принца.



А затем вы перенесётесь в одно из красивейших мест Абхазии — к волшебной Рице.



Великолепные пейзажи и бурные реки, чистейший воздух и тысячелетние самшитовые рощи, окутанные древними легендами и тайнами.