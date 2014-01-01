Царская Гагра и озеро Рица

Алексей Я.
Алексей Я. – Гид из Сочи
Вы познакомитесь с необычной историей 📖 одного из старейших курортов Российской империи — городом Гагрой и побываете в гостях у принца.

А затем вы перенесётесь в одно из красивейших мест Абхазии — к волшебной Рице.

Великолепные пейзажи и бурные реки, чистейший воздух и тысячелетние самшитовые рощи, окутанные древними легендами и тайнами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица

Что вы увидите

  • парк «Кавказская Ницца»
  • замок принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннады
  • Бзыбский храм
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Юпшара

Что Вас ожижает:

  • Мы заедем за вами, где бы вы ни отдыхали: на Красную Поляну, в Сочи или Адлер
  • ваше утро начнётся с чашечки свежего кофе в старейшей ресторане Гагрипш
  • вы прогуляетесь 👣 по столетнему парку «Кавказской Ниццы»
  • побываете в замке принца Ольденбургского
  • сфотографируетесь 📸 у знаменитейшей гагрской колоннады
  • сможете окунуться в историю 📖 Бзыбского храма
  • узнаете вкус мамалыги с домашним сыром, шашлыка и тех самых «лодочек» в настоящем абхазском дворике «Апацха» в самшитовом лесу 🌲
  • омолодитесь сапфировой водой Голубого озера
  • ощутите величие гор ⛰️ в Юпшарском каньоне
  • испытаете себя на живописном мосту над гремящей Юпшарой
  • загадаете заветные желания у волшебных водопадов
  • погрузитесь в невероятную красоту одного из прекраснейших озёр Кавказа, ошутите спокойствие гор ⛰️ на тихом пляже этой «Русской Швейцарии»
  • полюбуетесь на тайну природы — водопад из молока
  • Протяженность маршрута 200 км.
Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Питание - средний чек 500 руб/чел
  • Рицинский реликтовый парк - 350р/чел
Начало
🚩 от отеля в Адлере, где остановились туристы
Место завершения
🏁 отель в Адлере, где остановились туристы
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица
Царская Гагра и озеро Рица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Я.
Алексей Я.
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Алексей Я. проводит ещё 3 экскурсии

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