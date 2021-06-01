Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Посетить сероводородный источник и лечебный корпус знаменитого бальнеологического курорта

5
1 отзыв
Мацеста известна с давних времен.

Вы узнаете, сколько миллионов процедур провели в ней за прошедшие 100 лет, какие именитые люди здесь бывали и с чем связано десятикратное занижение показателя сероводорода в ее воде.

Раскроете основные вехи развития самого мощного бальнеологического центра в мире и полюбуетесь чудесными горными видами.
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста
Целебная Мацеста

Что вас ожидает

История и легенды Мацесты

Вы услышите, кто из советских глав ни разу не посетил правительственный корпус Мацесты. Рассмотрите вытекающий из-под языка скалы сероводородный источник и узнаете, как вода взаимодействует с металлом. Оцените подвиг строивших курорт советских инженеров и поймете, почему у источника всегда дежурит смотритель. А еще увидите место, где должно было произойти покушение на Сталина.

Мацеста изнутри

В главном лечебном корпусе вы увидите фото посещавших его знаменитых людей и проникнетесь духом XX века. Полежите в комнате отдыха и насладитесь видом на горы. Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами о Мацесте: вы узнаете, какой советский вождь больше всего повлиял на ее развитие и каким образом сероводородная вода упоминается в древнегреческих преданиях.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: 300 р. взрослые, 150 р. дети до 12 лет, до 7 лет бесплатно.

🚩 Начало и место завершения: у входа в главный лечебный корпус
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Здравствуйте, меня зовут Никита. Я сочинец, окончил РГУТиС по специальности «Туризм», так что работаю по своему направлению. Изучаю историю страны в различных экспедициях Русского Географического Общества. Стараюсь помочь своим гостям узнать не только ключевые места и события города, но познакомить с местным бытом и колоритом Кавказской Ривьеры. Жду встречи с вами!
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1 реальный отзыв

Н
1 июня 2021
Никита прекрасный рассказчик, очень хорошо знает материал, отвечает на все вопросы, даже не относящиеся к теме экскурсии. Постараюсь увидеться с ним на других его экскурсиях. Этого гида я рекомендую всем.

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Никита проводит ещё 4 экскурсии

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