Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

История и легенды Мацесты

Вы услышите, кто из советских глав ни разу не посетил правительственный корпус Мацесты. Рассмотрите вытекающий из-под языка скалы сероводородный источник и узнаете, как вода взаимодействует с металлом. Оцените подвиг строивших курорт советских инженеров и поймете, почему у источника всегда дежурит смотритель. А еще увидите место, где должно было произойти покушение на Сталина.

Мацеста изнутри

В главном лечебном корпусе вы увидите фото посещавших его знаменитых людей и проникнетесь духом XX века. Полежите в комнате отдыха и насладитесь видом на горы. Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами о Мацесте: вы узнаете, какой советский вождь больше всего повлиял на ее развитие и каким образом сероводородная вода упоминается в древнегреческих преданиях.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: 300 р. взрослые, 150 р. дети до 12 лет, до 7 лет бесплатно.