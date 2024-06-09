Приглашаем в треккинг тур к водопаду Кейва, расположенному в окрестностях Красной Поляны. Чтобы добраться до этого впечатляющего и красивого чуда природы, мы совершим легкую прогулку по лесу, после которой вас ждет отдых у каскадного водопада. А еще во время тура перед вами откроются красивейшие виды на Аибгу.

Описание экскурсии