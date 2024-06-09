Приглашаем в треккинг тур к водопаду Кейва, расположенному в окрестностях Красной Поляны.
Чтобы добраться до этого впечатляющего и красивого чуда природы, мы совершим легкую прогулку по лесу, после которой вас ждет отдых у каскадного водопада. А еще во время тура перед вами откроются красивейшие виды на Аибгу.
Чтобы добраться до этого впечатляющего и красивого чуда природы, мы совершим легкую прогулку по лесу, после которой вас ждет отдых у каскадного водопада. А еще во время тура перед вами откроются красивейшие виды на Аибгу.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Виды на Аибгу
- Водопад Кейва
Описание экскурсии
Что вас ждетЦель нашего путешествия — познакомить вас с историей Красной Поляны, показать её природную красоту и гармонию первозданной природы. Вы пройдете по бархатному самшитовому лесу, почувствуете незыблемую мощь горных вершин Аибга, увидите растения, не встречающиеся больше ни в одном уголке мира. А после отдохнете у подножия высокого водопада Кейву, наблюдая за переплетением потоков хрустальной воды и чувствуя, как замедляется ход времени. В пути вас ожидают интересные приключения, классные селфи, хорошая компания и интересные рассказы. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, а в случае дождя — зонт и дождевик.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виды на Аибгу
- Водопад Кейва
Что включено
- Легкая прогулка по лесу
- Отдых у каскадного водопада
- Красивейшие виды на Аибгу
Что не входит в цену
- Персональные квест-задания (по желанию)
- Фото - и видеосъемка (по желанию)
- Аэросъемка и клип (по желанию)
- Тимбилдинг, корпоративный отдых (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Рекомендуем: наденьте удобную одежду и обувь
- Возьмите бутылку воды
- Накиньте головной убор
- Возьмите наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде в горах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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