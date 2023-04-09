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Что вас ожидает:
- Гагара
- Пицунда
- Мюссера
- Дача Сталина
- Заброшки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
SUP тур на целый день «Шлыпра. К острову Робинзона»:
- Стартуем из Адлера, Сочи или Красной Поляны и выезжаем в республику Абхазия.
- Переходим границу и едем в Пицунду.
- Выходим в море и плывем вдоль диких песчаных пляжей на остров Робинзона.
- Находим затерянный пляж Шлыпра.
- Посещаем пещеру, длина пещеры 300 метров.
- Гуляем по территории и выдвигаемся обратно.
На обратном пути смотрим красоты Гаргры:Гагрская колоннада, Дворец принца Ольденбургского, санаторий Скала или дача Нестора Лакобы.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный сап борд для каждого участника
- Спасательный жилет
- Не промокаемый мешок для вещей
- Не промокаемый чехол для телефона
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Защитников Кавказа 116
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- С собой иметь купальный костюм
- Ветровку
- Толстовку
- Шлепанцы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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