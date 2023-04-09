Тур на сапборде в Абхазию на остров Робинзона

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Тур на сапборде в Абхазию на остров Робинзона
Тур на сапборде в Абхазию на остров Робинзона
Тур на сапборде в Абхазию на остров Робинзона
Тур на сапборде в Абхазию на остров Робинзона
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
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Что вас ожидает:

  • Гагара
  • Пицунда
  • Мюссера
  • Дача Сталина
  • Заброшки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

SUP тур на целый день «Шлыпра. К острову Робинзона»:

  • Стартуем из Адлера, Сочи или Красной Поляны и выезжаем в республику Абхазия.
  • Переходим границу и едем в Пицунду.
  • Выходим в море и плывем вдоль диких песчаных пляжей на остров Робинзона.
  • Находим затерянный пляж Шлыпра.
  • Посещаем пещеру, длина пещеры 300 метров.
  • Гуляем по территории и выдвигаемся обратно.

На обратном пути смотрим красоты Гаргры:

Гагрская колоннада, Дворец принца Ольденбургского, санаторий Скала или дача Нестора Лакобы.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный сап борд для каждого участника
  • Спасательный жилет
  • Не промокаемый мешок для вещей
  • Не промокаемый чехол для телефона
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Защитников Кавказа 116
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • С собой иметь купальный костюм
  • Ветровку
  • Толстовку
  • Шлепанцы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Активный отдых
Экстрим
Выездные
На весь день
Абхазия
Заброшенные места
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
SUP-прогулки

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