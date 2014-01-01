Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны

Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...

Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только лучших экскурсоводов.

Также вы сможете увидеть шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке!
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырский каньон — смотровая площадка на знаменитый Sky Park
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке
Гранд-Тур 3 в 1
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только лучших экскурсоводов. Также вы сможете увидеть шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке!
Что вы увидите
  • Ахштырский каньон — смотровая площадка на знаменитый Sky Park
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Газпром Лаура»
  • Шоу поющих фонтанов в олимпийском парке
Ежедневное отправление
Длительность 10:30-19.30
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер
  • Дегустации
 Что не входит
  • Минеральный источник "Чвижипсе" - 100 рублей
  • Обед (редний чек 400 рублей на человека)
Начало
🚩 Начало: Забираем от КПП вашего отеля или остановки
🏁 Место завершения: Развозим по местам проживания и остановкам
Время проведения: Ежедневно с 10:00 до 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Арина Г.
Арина Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детейГоры🏡Выездные☀️На целый день#Экскурсии по олимпийским объектам🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Тур-знакомство с Красной Поляной
5
1
1 000
за 1 чел.
Тур-знакомство с Красной Поляной
Это путешествие создано для того, чтобы познакомить вас с природой и архитектурой Красной Поляны,...
Ежедневно в 10:00
Путешествие «Красная Поляна»
Индивидуальная экскурсия
5
18
10ч
16 900
за 1-4 чел.
Путешествие «Красная Поляна»
Авторская индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса Ауди Q3 2015 г
Ежедневно по договоренности
Старая новая Красная Поляна
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
5 000
за 1-4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Индивидуальная фото-прогулка
5
3
6500
5 850
за 1-10 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
4.5
160
1000
600
за 1 чел.
Часто заказывают
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края
ежедневно в 10:00
Увлекательное путешествие на автомобиле на Красную поляну
Индивидуальная экскурсия
25 000
за 1-4 чел.
Увлекательное путешествие на автомобиле на Красную поляну
Увлекательное путешествие на автомобиле из Сочи до Красной поляны
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта с центра Сочи
4.8
5
900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта с центра Сочи
В 2014 году в Сочи прошли Олимпийские игры
Ежедневно с 9:10-10 часов из центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Курорты Красной Поляны
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
5ч 30м
7 900
за 1-4 чел.
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
Красная Поляна заповедная
Индивидуальная экскурсия
12 800
за 1-7 чел.
Красная Поляна заповедная
Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и...
Ежедневно в 10:00
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
4.6
215
1000
600
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 09:30
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
800
за 1 чел.
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Из Сочи мы отправимся в курортный поселок, где в 2014 году проходили Олимпийские игры
Ежедневно в 10:00

Арина Г. проводит ещё 7 экскурсий

Таинственный заброшенный Сочи
5
1
1 500
за 1 чел.
Таинственный заброшенный Сочи
За парадными проспектами и сияющими фасадами скрыта совершенно другая сторона Сочи
Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
4
1
13ч
2 300
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Абхазии с купанием в море в Пицунде
Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и...
Ежедневное отправление в 06:45
Тур в Абхазию с купанием в море в Пицунде
13ч
2 000
за 1 чел.
Тур в Абхазию с купанием в море в Пицунде
Поездка в Абхазию, вы ознакомитесь с историей, природой, культурой и традициями этой прекрасной и...
Ежедневно
Полёт на параплане
7 500
за 1 чел.
Полёт на параплане
Мечтали в детстве стать пилотом
Ежедневное отправление
Джиппинг на каньон Псахо
2 600
за 1 чел.
Джиппинг на каньон Псахо
Увлекательное путешествие на джипах UAZ Hunter на каньон, который вдохновляет и заряжает светлой...
Ежедневное отправление в 13:00
Таинственный и заброшенный Сочи
1 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Таинственный и заброшенный Сочи
Это скрыто среди пальм и олимпийского наследия Сочи
Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
Экотур в долину Мацеста
2 600
за 1 чел.
Экотур в долину Мацеста
Для тех, кто видел в Сочи всё! Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и...
По средам и субботам в 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺