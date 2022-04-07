Сочи - поистине уникальный курорт
Сочи — поистине уникальный курорт.
Субтропики, близость моря и гор, великолепная флора и фауна… достоинства можно перечислять бесконечно! Предлагаю вам отправиться на изучение природных достопримечательностей Олимпийской столицы.
Уверяю, такого разнообразия и красоты больше нигде не встретишь!
Субтропики, близость моря и гор, великолепная флора и фауна… достоинства можно перечислять бесконечно! Предлагаю вам отправиться на изучение природных достопримечательностей Олимпийской столицы.
Уверяю, такого разнообразия и красоты больше нигде не встретишь!
Что вас ожидает 🤩
- Гора Ахун
- Орлиные скалы
- Агурские и Змейковские водопады
- Целебный источник минеральной воды
- Ореховский водопад
Виталий — ваш гид в Сочи
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Что вас ждет
Начнем наше знакомство со знаменитой башни горы Ахун. По дороге из серпантина я расскажу, чем примечательно это место, за сколько дней удалось построить башню. Поднявшись наверх, мы насладимся великолепным видом на Сочи. Сделаем классные фото и отправимся покорять Орлиные скалы. Вы услышите красивую легенду о Прометее, герое этого места. Заглянем и на Агурские, и на Змейковские водопады. Они уютно расположились в одном из самых зеленых районов города. Насладимся свежим воздухом, растениями-эндемиками и совершим прогулку по горным склонам.
По пути заглянем к целебному источнику минеральной воды. Попробовав ее на вкус, отправимся покорять Ореховский водопад. Бодрящая и освежающая горная река, водопады и потрясающе красивая природа не оставят вас равнодушными. Зарядитесь энергией природы и силой этих мест!
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- вход в Сочинский национальный парк 200 руб.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Вход в Сочинский национальный парк — 200 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча у вашего отеля или места проживанияЗавершение: Ваш отель или место проживания
- Когда и сколько длится
- Когда: В любой день с 8:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день с 8:00
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