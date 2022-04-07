Уникальный Сочи - природное достояние

Сочи - поистине уникальный курорт

Индивидуальная
Сочи — поистине уникальный курорт.

Субтропики, близость моря и гор, великолепная флора и фауна… достоинства можно перечислять бесконечно! Предлагаю вам отправиться на изучение природных достопримечательностей Олимпийской столицы.

Уверяю, такого разнообразия и красоты больше нигде не встретишь!
Уникальный Сочи - природное достояние
Уникальный Сочи - природное достояние
Уникальный Сочи - природное достояние
Уникальный Сочи - природное достояние
Уникальный Сочи - природное достояние

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Ахун
  • Орлиные скалы
  • Агурские и Змейковские водопады
  • Целебный источник минеральной воды
  • Ореховский водопад

Что вас ждет

Начнем наше знакомство со знаменитой башни горы Ахун. По дороге из серпантина я расскажу, чем примечательно это место, за сколько дней удалось построить башню. Поднявшись наверх, мы насладимся великолепным видом на Сочи. Сделаем классные фото и отправимся покорять Орлиные скалы. Вы услышите красивую легенду о Прометее, герое этого места. Заглянем и на Агурские, и на Змейковские водопады. Они уютно расположились в одном из самых зеленых районов города. Насладимся свежим воздухом, растениями-эндемиками и совершим прогулку по горным склонам.
По пути заглянем к целебному источнику минеральной воды. Попробовав ее на вкус, отправимся покорять Ореховский водопад. Бодрящая и освежающая горная река, водопады и потрясающе красивая природа не оставят вас равнодушными. Зарядитесь энергией природы и силой этих мест!
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в Сочинский национальный парк 200 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Вход в Сочинский национальный парк — 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у вашего отеля или места проживания
Завершение: Ваш отель или место проживания
Когда и сколько длится
Когда: В любой день с 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день с 8:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩ИндивидуальныеГоры🏡Выездные☀️На весь день🗽Достопримечательности🔭Обзорные💧ВодопадыГора АхунРазвлечения и билетыОреховский водопадОрлиные скалыЗмейковские водопады🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
9 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
На этой экскурсии Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории города-курорта Сочи
9 000 за 1-4 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
20 отзывов
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
9 100 за 1-8 чел.
Красная Поляна: три курорта
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
ГОСТур
5
8 отзывов
Красная Поляна: три курорта
В этом туре мы познакомим вас с самыми популярными и живописными курортами в окрестностях Сочи
1 900 за 1 человека
Сочи сияет для тебя
6 часов
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Сочи сияет для тебя
Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный климат, ласковое
10 800 за 1-9 чел.
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
4.8
24 отзыва
Очарование старого Сочи: экскурсия по любимым местам местных жителей
Сочи - самый популярный российский курорт
от 2 400 за 1-2 чел.
Старинный Сочи
3 часа
Индивидуальная
Бунин
Нет отзывов
Старинный Сочи
Эта прогулка, будто старый фотоальбом, напомнит о прошлом знаменитого курорта
5 000 за 1-4 чел.
Обзорная по Сочи и резиденция Деда Мороза (из Адлера)
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.5
40 отзывов
Обзорная по Сочи и резиденция Деда Мороза (из Адлера)
Добро пожаловать в Сочи - самый популярный курорт на берегу Черного моря
900 за 1 человека
Старинный Сочи
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Илья
4.4
9 отзывов
Старинный Сочи
Узнать об истории Сочи, прогуляться от порта до Зимнего театра, посетить дачу Сталина и дачу Квитко
60005 400 за 1-4 чел.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
4.1
9 отзывов
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
5 500 за 1-4 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Увидеть самые зрелищные руины города, сделать необычные кадры и раскрыть тайны этих мест
8 500 за 1-4 чел.
Сочи - город мечты
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Анастасия
4.9
80 отзывов
Часто заказывают
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
1300845 за 1 человека
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Мы отправимся в увлекательное приключение по природным красотам Сочи
14 000 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ