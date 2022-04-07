Что вас ждет

Начнем наше знакомство со знаменитой башни горы Ахун. По дороге из серпантина я расскажу, чем примечательно это место, за сколько дней удалось построить башню. Поднявшись наверх, мы насладимся великолепным видом на Сочи. Сделаем классные фото и отправимся покорять Орлиные скалы. Вы услышите красивую легенду о Прометее, герое этого места. Заглянем и на Агурские, и на Змейковские водопады. Они уютно расположились в одном из самых зеленых районов города. Насладимся свежим воздухом, растениями-эндемиками и совершим прогулку по горным склонам.

По пути заглянем к целебному источнику минеральной воды. Попробовав ее на вкус, отправимся покорять Ореховский водопад. Бодрящая и освежающая горная река, водопады и потрясающе красивая природа не оставят вас равнодушными. Зарядитесь энергией природы и силой этих мест!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: