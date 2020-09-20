5 отзывов оставили туристы

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Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду

Посетить главные сокровища региона, прогуляться по паркам Гагре и отдохнуть на пляжах Пицунды

4.8
5 отзывов
Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
Эта экскурсия ⛳ собрала лучшие «водные» достопримечательности 🏛️ региона: легендарное озеро Рица, словно драгоценный камень, поблескивающее среди зеленых гор ⛰️ — и зрелищный Гегский водопад, вырывающийся из скалы.

Также вы посетите курортную Гагру и вдохнете лечебный воздух пицундских сосен.

А по пути полюбуетесь завораживающими пейзажами абхазских гор!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 015 ₽ за человека

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Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду

Что вас ожидает

Солнечная Гагра
По черноморской трассе, любуясь потрясающими видами моря 🌊 и гор ⛰️, мы доберемся до курорта Гагра. Здесь вы осмотрите белоснежную колоннаду, прогуляетесь 👣 по Приморскому парку, а еще услышите о знаменитом старинном ресторане Гагрипш.

Водопад, рассекший скалу
Затем пересядем на УАЗы, чтобы покорить бездорожье реликтового леса и горных рек и добраться до самого впечатляющего в республике Гегского водопада. Его ледяные воды мощно вырываются из расщелины, а вокруг большую часть года лежит снег.

Звезда Абхазии
После такого заряда свежести и бодрости вас ждет тихая гладь высокогорного озера Рица — эта достопримечательность 🏛️ Абхазии не нуждается в представлении. Даже дорога к озеру отличается невероятной красотой: она ведет через живописное ущелье реки Бзыбь, окруженное зелеными горами.
Здесь же вас ждет обед из традиционных абхазских блюд — вид на озеро дополнит гастрономическое удовольствие.

Отдых в Пицунде!
Чтобы расслабиться после насыщенного дня, мы остановимся в Пицунде. Вдохнуть поглубже целебный сосновый воздух и прогуляться среди пальм 🌴, понежиться на пляжах и окунуться в море — таким будет завершение нашего путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • На данный момент граница с Абхазией открыта только для российских граждан: с собой возьмите паспорт РФ
  • Все дополнительные расходы (экологический сбор на озере Рица, переезд на УАЗах к водопадам) уже включены в стоимость, отдельно оплачивается только обед
Начало и место завершения
🚩 в центре Сочи
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Упоительная Абхазия: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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5 отзывов оставили туристы

20 сентября 2020
Сама экскурсия понравилась ! Но нас не предупредили, что нужно взять с собой наличку (
9 сентября 2020
Прекрасный проведенный день в Абхазии. Отлично составлена экскурсия: искупались, увидели незабываемые виды, вкусно покушали. Всем рекомендую - экскурсия на 5 с +! Отдельное спасибо Роману и водителю Артуру - Вы большие молодцы! Так держать.
30 августа 2020
Очень понравилась поездка! Много узнали нового и интересного об Абхазии. Увидели множество красивых мест! Спасибо 🙏🏽.
28 августа 2020
Великолепная, максимально насыщенная экскурсия с Романом.
24 августа 2020
Один из самых красивейших водопадов, которые я видела. Природа потрясающая, гид очень интересно и харизматично ведет экскурсию. Советую всем!

Валентина проводит ещё 5 экскурсий

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