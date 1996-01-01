  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Ущелье реки Агура

Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Ущелье реки Агура
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ущелье реки Агура
Ущелье реки Агура

Что вы увидите

  • Агурские водопады
  • Орлиные скалы
Пешая прогулка 👣 к Агурским водопадам с посещением Орлиных скал - это старейший экскурсионный маршрут города Сочи. Именно с него начинается туристическая биография всех любителей природы нашего города. Не сложная тропа покажет Вам все чудеса ущелья: водопады, скалы, утесы, реликтовые растения, эндемиков; а опытный экскурсовод расскажет о местах Вашего путешествия.
Самых целеустремленных ждет эротическая фотосессия 📷 с Прометеем и омовение в роднике Мацестинской минеральной воды.
Что входит
  • Страховка
  • Работа инструктора-проводника
  • защита от дождя
Что не входит
  • Входные билеты на территорию национального парка - 100 руб.
  • обед в местном кафе
Начало и место завершения
🚩 Остановка ЦНТ «Спутник» в сторону Сочи
Ущелье реки Агура
Ущелье реки Агура
Ущелье реки Агура
Ущелье реки Агура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Анна С. проводит ещё 6 экскурсий

Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
6 000
6 часов
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Сочи
3 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
21 отзыв
Обзорная экскурсия по Абхазии
16 000
14 часов
Обзорная экскурсия по Абхазии
20 отзывов
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
6 000
6 часов
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
14 отзывов
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида
9 000
6 часов
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида
8 отзывов
ЗЗ водопада — национальный интерактив
12 000
8 часов
ЗЗ водопада — национальный интерактив
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
161 отзыв
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
157 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
109 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
98 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
91 отзыв
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи