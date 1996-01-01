Пешая прогулка 👣 к Агурским водопадам с посещением Орлиных скал - это старейший экскурсионный маршрут города Сочи. Именно с него начинается туристическая биография всех любителей природы нашего города. Не сложная тропа покажет Вам все чудеса ущелья: водопады, скалы, утесы, реликтовые растения, эндемиков; а опытный экскурсовод расскажет о местах Вашего путешествия.
Самых целеустремленных ждет эротическая фотосессия 📷 с Прометеем и омовение в роднике Мацестинской минеральной воды.
Что входит
Страховка
Работа инструктора-проводника
защита от дождя
Что не входит
Входные билеты на территорию национального парка - 100 руб.
обед в местном кафе
Начало и место завершения
🚩 Остановка ЦНТ «Спутник» в сторону Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.