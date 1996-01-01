Пешая прогулка 👣 к Агурским водопадам с посещением Орлиных скал - это старейший экскурсионный маршрут города Сочи. Именно с него начинается туристическая биография всех любителей природы нашего города. Не сложная тропа покажет Вам все чудеса ущелья: водопады, скалы, утесы, реликтовые растения, эндемиков; а опытный экскурсовод расскажет о местах Вашего путешествия.

Самых целеустремленных ждет эротическая фотосессия 📷 с Прометеем и омовение в роднике Мацестинской минеральной воды.