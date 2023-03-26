Самостоятельный прилёт и заезд в город-отель Бархатные сезоны Екатерининский квартал – крупнейший гостиничный комплекс Европы, расположенный на берегу моря на знаменитой Имеретинской набережной Олимпийского Сочи.
В 15:30 встреча в отеле с гидом и отправление на обзорную экскурсию по курорту Сириус (бывший курорт Имеретинский).
16:00 – 17:00 Отправление на морскую прогулку на яхте на 1 час.
Увидите Олимпийские объекты с моря и возможно встретите дельфинов (по погодным условиям).
17:30 – 19:00 Направляемся в жемчужину нового Сочи – знаменитый Олимпийский парк, в котором проходили легендарные Олимпийские игры 2014 года.
Прогуляемся по центральной Медальной площади, посмотрим, где проходила церемония награждения спортсменов.
Возвращение в отель.
19:30 – 20:30 Ужин в ресторане отеля.
Свободное время.
07:00 – 10:00 Завтрак шведский стол.
9:30 Отправление на экскурсию на горный курорт Красная Поляна.
Берем теплые вещи.
10:30 – 12:30 Мы поднимемся на высоту 2200 метров с помощью современных комфортабельных подъемников, насладимся фантастическими заснеженными горными пейзажами курорта Красная Поляна.
Переезжаем на курорт Роза Хутор и поднимаемся на высоту 1170 м – Роза Плато – прогуляемся по знаменитой горной олимпийской деревне, где проходили соревнования по горным лыжам.
13:30 – 14:30 Обед в ресторане.
15:00 – 16:30 Прогулка по нижней части курорта Роза Хутор.
Долина на берегу реки Мзымта, фотосессия у Ратуши, свободное время для прогулки.
К 19:00 возвращение в отель.
19:00 – 20:30 Ужин в отеле.
Свободное время.
07:00 – 09:00 Завтрак в отеле.
9:00 Отправление на обзорную экскурсию в центр Сочи.
Посетим знаменитый парк Ривьера, прогуляемся по центральной набережной и увидим самое фотогеничное здание – Сочинский Морской вокзал.
12:00 – 13:00 Посетим единственное дерево в мире, у которого есть музей – «Дерево Дружбы», где вам расскажут историю растений со всего мира, которые удалось культивировать в Сочи.
13:30 – 14:30 Обед.
15:30 – 17:30 Посетим уникальные Агурские водопады, места, которые помнят динозавров (по погодным условиям).
18:00 Возвращение в отель.
19:00 – 20:00 Ужин в отеле.
Свободное время.
07:00 – 10:00 Завтрак.
В 12:00 освобождаем номера, грузим вещи в автобус и отправляемся на экскурсию.
12:30 – 13:30 Нас ждет посещение самого крупного форелеводческого хозяйства в Европе.
Познакомимся со знаменитой радужной форелью – типичной представительницей местной фауны.
13:30 – 14:30 Отобедаем в греческой таверне и продегустируем вкуснейшую свежайшую форель на гриле.
15:00 Окончание программы, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3* в г. Сочи.
Стоимость тура на 1 чел:
|Размещение
|Стоимость
|Одноместное
|55 440
|Двухместное
|47 520
Курортный отель «Бархатные сезоны Екатерининский квартал» расположен у парка площадью 300 га с субтропическими растениями. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi и детские игровые площадки. Пляж Имеретинская бухта находится в 350 метрах, а до гоночной трассы «Сочи Автодром» и Олимпийского парка — 4 км. Пляж отеля был удостоен экологической награды «Голубой флаг» в 2018 году.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля подают блюда европейской кухни. В нескольких минутах ходьбы находятся кафе, бары и рестораны.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.