Увлекательный Сочи

Сочи - один из самых необычных и привлекательных курортных городов

Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сочи – один из самых необычных и привлекательных курортных городов в России. Это место, где можно идеально провести время, как в компании друзей, так и в семейном кругу.

В этом туре вы отправитесь на обзорную экскурсию по историческому центру города и в знаменитый Олимпийский парк.

Вас ждет знакомство с горнолыжными курортами Красной поляны и подъем на канатной дороге, наисвежайший воздух и захватывающая дух панорама главного Кавказского хребта. Такой многогранный Сочи уже ждет вас! Тур проводится при сборе группы от 14 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Увлекательный Сочи
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка на яхте
Прогулка на яхте
Вы отправитесь в романтичную морскую прогулку, полюбуетесь на город с воды и возможно встретите дельфинов
Красная Поляна
Красная Поляна
Поднимемся на подъемнику на высоту 2200 метров и насладимся фантастическими заснеженными горными пейзажами
Город солнца
Город солнца
Вы посетите знаменитый парк Ривьера, прогуляетесь по центральной набережной и увидите самое фотогеничное здание – Сочинский Морской вокзал

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхте

Самостоятельный прилёт и заезд в город-отель Бархатные сезоны Екатерининский квартал – крупнейший гостиничный комплекс Европы, расположенный на берегу моря на знаменитой Имеретинской набережной Олимпийского Сочи.

В 15:30 встреча в отеле с гидом и отправление на обзорную экскурсию по курорту Сириус (бывший курорт Имеретинский).

16:00 – 17:00 Отправление на морскую прогулку на яхте на 1 час.

Увидите Олимпийские объекты с моря и возможно встретите дельфинов (по погодным условиям).

17:30 – 19:00 Направляемся в жемчужину нового Сочи – знаменитый Олимпийский парк, в котором проходили легендарные Олимпийские игры 2014 года.

Прогуляемся по центральной Медальной площади, посмотрим, где проходила церемония награждения спортсменов.

Возвращение в отель.

19:30 – 20:30 Ужин в ресторане отеля.

Свободное время.

Прибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхтеПрибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхтеПрибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхтеПрибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхтеПрибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхте
2 день

Красная Поляна и Роза Хутор

07:00 – 10:00 Завтрак шведский стол.

9:30 Отправление на экскурсию на горный курорт Красная Поляна.

Берем теплые вещи.

10:30 – 12:30 Мы поднимемся на высоту 2200 метров с помощью современных комфортабельных подъемников, насладимся фантастическими заснеженными горными пейзажами курорта Красная Поляна.

Переезжаем на курорт Роза Хутор и поднимаемся на высоту 1170 м – Роза Плато – прогуляемся по знаменитой горной олимпийской деревне, где проходили соревнования по горным лыжам.

13:30 – 14:30 Обед в ресторане.

15:00 – 16:30 Прогулка по нижней части курорта Роза Хутор.

Долина на берегу реки Мзымта, фотосессия у Ратуши, свободное время для прогулки.

К 19:00 возвращение в отель.

19:00 – 20:30 Ужин в отеле.

Свободное время.

Красная Поляна и Роза ХуторКрасная Поляна и Роза ХуторКрасная Поляна и Роза ХуторКрасная Поляна и Роза ХуторКрасная Поляна и Роза ХуторКрасная Поляна и Роза Хутор
3 день

Экскурсия по центру Сочи. Морской вокзал и парк Ривьера

07:00 – 09:00 Завтрак в отеле.

9:00 Отправление на обзорную экскурсию в центр Сочи.

Посетим знаменитый парк Ривьера, прогуляемся по центральной набережной и увидим самое фотогеничное здание – Сочинский Морской вокзал.

12:00 – 13:00 Посетим единственное дерево в мире, у которого есть музей – «Дерево Дружбы», где вам расскажут историю растений со всего мира, которые удалось культивировать в Сочи.

13:30 – 14:30 Обед.

15:30 – 17:30 Посетим уникальные Агурские водопады, места, которые помнят динозавров (по погодным условиям).

18:00 Возвращение в отель.

19:00 – 20:00 Ужин в отеле.

Свободное время.

Экскурсия по центру Сочи. Морской вокзал и парк РивьераЭкскурсия по центру Сочи. Морской вокзал и парк РивьераЭкскурсия по центру Сочи. Морской вокзал и парк РивьераЭкскурсия по центру Сочи. Морской вокзал и парк РивьераЭкскурсия по центру Сочи. Морской вокзал и парк Ривьера
4 день

Завершение программы

07:00 – 10:00 Завтрак.

В 12:00 освобождаем номера, грузим вещи в автобус и отправляемся на экскурсию.

12:30 – 13:30 Нас ждет посещение самого крупного форелеводческого хозяйства в Европе.

Познакомимся со знаменитой радужной форелью – типичной представительницей местной фауны.

13:30 – 14:30 Отобедаем в греческой таверне и продегустируем вкуснейшую свежайшую форель на гриле.

15:00 Окончание программы, трансфер в аэропорт.

Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3* в г. Сочи.

Стоимость тура на 1 чел:

РазмещениеСтоимость
Одноместное55 440
Двухместное47 520

Варианты проживания

«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3

3 ночи

Курортный отель «Бархатные сезоны Екатерининский квартал» расположен у парка площадью 300 га с субтропическими растениями. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi и детские игровые площадки. Пляж Имеретинская бухта находится в 350 метрах, а до гоночной трассы «Сочи Автодром» и Олимпийского парка — 4 км. Пляж отеля был удостоен экологической награды «Голубой флаг» в 2018 году.

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля подают блюда европейской кухни. В нескольких минутах ходьбы находятся кафе, бары и рестораны.

«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3«Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Бархатные сезоны Екатерининский Квартал» стандартные двухместные номера
  • Питание завтрак + ужин в отеле, обеды на маршруте
  • Транспортно- экскурсионное обслуживание
  • Экскурсии: Олимпийский парк, Красная Поляна, центр Сочи
  • Катание на яхте 1 час
  • Посещение музея «Дерево Дружбы»
  • Экскурсионный подъём на высоту 2200 м курорта Красная Поляна
  • Посещение форелевого хозяйства
  • Посещение Агурских водопадов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Трансфер до отеля в 1-ый день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Сочи
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Водные развлечения
Можно с детьми
Красная поляна
Выездные
На яхте
Многодневные туры
3-дневные туры

Похожие туры из Сочи

Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи, 13:00
26 мар
2 апр
9 апр
16 апр
45 900 за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Сочи, 13:00
26 мар
2 апр
9 апр
16 апр
52 400 за человека
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
В этом активном туре мы покажем самые интересные места Большого Сочи
Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
от 38 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ