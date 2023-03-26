1 день

Прибытие в Сочи. Олимпийский парк и морская прогулка на яхте

Самостоятельный прилёт и заезд в город-отель Бархатные сезоны Екатерининский квартал – крупнейший гостиничный комплекс Европы, расположенный на берегу моря на знаменитой Имеретинской набережной Олимпийского Сочи.

В 15:30 встреча в отеле с гидом и отправление на обзорную экскурсию по курорту Сириус (бывший курорт Имеретинский).

16:00 – 17:00 Отправление на морскую прогулку на яхте на 1 час.

Увидите Олимпийские объекты с моря и возможно встретите дельфинов (по погодным условиям).

17:30 – 19:00 Направляемся в жемчужину нового Сочи – знаменитый Олимпийский парк, в котором проходили легендарные Олимпийские игры 2014 года.

Прогуляемся по центральной Медальной площади, посмотрим, где проходила церемония награждения спортсменов.

Возвращение в отель.

19:30 – 20:30 Ужин в ресторане отеля.

Свободное время.