Увлекательное путешествие на Красную поляну. Ультра «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». Маршрут доступен круглый год!

Иногда один день, проведённый в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома (Анатоль Франс).

Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ рассчитана на 8 часов. !! Обязательно: удобная трекинговая обувь, вода и прекрасное настроение!!

! У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА 1 ДЕНЬ ПОБЫВАТЬ ВО МНОГИХ УГОЛКАХ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ.

Заберем вас из отеля в Адлере (или Сочи). Вас ждет незабываемый и очень насыщенно-энергичный маршрут. Вы пройдете пешком более 10 км и проедете на автомобиле 🚘 более 120 км по живописнейшим горным ⛰️ дорогам и тропинкам.

МАРШРУТ:

1. Место отправления - Адлер (или Сочи). Заберём вас из отеля

2. Водопад «Пасть Дракона». Прогулка 👣 от места стоянки до водопада ПЕШКОМ 3 км (туда-обратно). 1 час.

3. Едем по новому Краснополянскому шоссе в Горки Город 🏙️ 960. Прогулка, подъем на пик «Черная пирамида» на высоту 2200 м (на подъемнике канатной дороги), шикарные фото на смотровых площадках. 1, 5 часа.

4. Роза Хутор. Прогулка по территории. Фотосессия 📷. Можно выпить 🍹 ароматный кофе в местных кафе. 1 час.

5. Спортивный комплекс «Газпром». На машине поднимаемся по горному серпантину на высоту 1430 м. (прогулка по горной олимпийской деревне) и высоту 1660 м. (лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»). Захватывающие панорамные виды. 2 часа.

6. Обед. Вкуснейшая шаурма в кафе с видом на горы. 30 мин.

7. Самая старая дорога на Красную поляну. Дороге 120 лет. Пешеходная прогулка по живописнейшим местам. Лёгкий экстрим. Трекинговый маршрут 6 км (туда-обрато). 2 часа.

8. Возвращаемся в Адлер (или Сочи) по старой Краснополянской дороге.