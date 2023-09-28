Побывать на 6 черноморских курортах и выбрать программу на свой вкус
Желающие за доплату смогут съездить к озеру Рица, искупаться в термальных источниках, спуститься в пещеру и побывать на абхазском застолье.
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.
Виза для граждан РФ не требуется. Въезд в Абхазию по российскому паспорту/свидетельству о рождении (для детей младше 14 лет).
Другие города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Балахна, Вичуга, Воронеж, Гороховец, Дзержинск, Елец, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Программа тура по дням
Отправление в Абхазию
Выезд из Ярославля на автобусе в Абхазию с остановкой в Сочи в 3-й день. Точное время и место встречи организатор сообщит дополнительно.
Другие города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Балахна, Вичуга, Воронеж, Гороховец, Дзержинск, Елец, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Вы можете доехать до Сочи самостоятельно. Просьба сообщить об этом заранее. Встреча с вами — в 3-й день тура.
В пути к морю
Этот день мы проведём в пути. Расстояние от Ярославля до Сочи составляет почти 2000 км. По дороге сделаем несколько остановок в кафе и на заправках.
Сочи и приезд в Абхазию
Рано утром прибудем в Сочи. Встретимся с теми, кто приезжает самостоятельно. Позавтракаем и отправимся на обзорную экскурсию.
Вы увидите здание порта, железнодорожный вокзал, концертный зал, маяк, Михайловский собор, здание Художественного музея и Зимний театр. Прогуляетесь по Олимпийскому парку, где находятся спортивные сооружения, на которых проводились соревнования и церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр.
После обеда пересечём русско-абхазскую границу и проедем ещё 89 км до Гудауты. Здесь заселимся в гостиницу на берегу Чёрного моря.
Новый Афон и абхазское застолье по желанию
Выспимся, позавтракаем и отправимся гулять по Новому Афону — курорту у подножия двух гор.
Увидим рукотворный водопад, железнодорожную станцию на реке Псырцха, Царскую аллею, Приморский парк с системой семи прудов, храм и грот апостола Симона Кананита, Генэузскую башню с пристроенной монастырской гостиницей, в которой останавливался Чехов. Зайдём в Ново-Афонский монастырь.
Желающие смогут спуститься в самую глубокую пещеру в Европе за доплату. Далее программа тоже на выбор — возможно побывать на традиционном абхазском застолье с песнями, танцами и тостами в селе Дурипш, попробовать блюда национальной кухни. Либо вы самостоятельно выбираете, чем заняться во второй половине дня.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Сухум и поездка на термальные источники по желанию
После завтрака отправимся в Сухум, чтобы познакомиться с современной столицей Абхазии. В спокойном темпе прогуляемся по городу, паркам, увидим остатки древней крепости, театральную площадь, фонтан «Грифон», памятники и рассмотрим архитектуру зданий. Гид порекомендует места для вашего обеда.
Во второй половине дня вы можете продолжить гулять по Сухуму, либо за дополнительную плату отправиться в Кындыг и отдохнуть в термальных источниках.
День в вашем распоряжении или поездка к озеру Рица
После завтрака все желающие за дополнительную плату смогут отправиться к высокогорному озеру Рица, что в 69 км от Гудауты. Водоём со всех сторон окружён реликтовым парком, водопадами, ручьями и скалами. Вода переливается оттенками и не даёт оторвать взгляд. Дно просматривается на 10 метров! Здесь прогуляемся и насладимся видами. Возможно попробовать свежепойманную форель в кафе.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Гагра и Пицунда
Сегодня после завтрака отправимся в Гагру и Пицунду. Вы увидите все главные достопримечательности черноморских курортов: древнюю крепость, механические часы старого ресторана «Гагрипш», замок принца Ольденбургского, Приморский парк, колоннаду, реликтовые рощи, дипломную работу Зураба Церетели, патриарший собор Андрея Первозванного. Прогуляетесь по набережной и полюбуетесь панорамами со смотровых площадок.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака выселяемся из гостиницы и отправляемся домой. Приедем завтра. Точное время и место организатор сообщит дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль / ваш город в 1-й день или Сочи в 3-й деньЗавершение: Гудаута / Сочи в 8-й день или Ярославль / ваш город на следующий день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.