В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи

Побывать на 6 черноморских курортах и выбрать программу на свой вкус

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся к Чёрному морю и сладким мандаринам из Ярославля. Возможно присоединиться и в других городах. Будем жить на побережье, каждый день купаться и гулять по живописным набережным абхазских курортов. Заедем в Сочи, чтобы увидеть Олимпийский парк и здание порта. Посетим Ново-Афонский монастырь, увидим рукотворный водопад и место, где останавливался Чехов. Полюбуемся видами со смотровых площадок Гагры и Пицунды, рассмотрим архитектуру зданий в Сухуме.

Желающие за доплату смогут съездить к озеру Рица, искупаться в термальных источниках, спуститься в пещеру и побывать на абхазском застолье.
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
В Абхазию на автобусе с заездом в Сочи
Ближайшие даты:
28
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.

Виза для граждан РФ не требуется. Въезд в Абхазию по российскому паспорту/свидетельству о рождении (для детей младше 14 лет).

Другие города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Балахна, Вичуга, Воронеж, Гороховец, Дзержинск, Елец, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Абхазию

Выезд из Ярославля на автобусе в Абхазию с остановкой в Сочи в 3-й день. Точное время и место встречи организатор сообщит дополнительно.

Другие города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):
Балахна, Вичуга, Воронеж, Гороховец, Дзержинск, Елец, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Вы можете доехать до Сочи самостоятельно. Просьба сообщить об этом заранее. Встреча с вами — в 3-й день тура.

2 день

В пути к морю

Этот день мы проведём в пути. Расстояние от Ярославля до Сочи составляет почти 2000 км. По дороге сделаем несколько остановок в кафе и на заправках.

3 день

Сочи и приезд в Абхазию

Рано утром прибудем в Сочи. Встретимся с теми, кто приезжает самостоятельно. Позавтракаем и отправимся на обзорную экскурсию.

Вы увидите здание порта, железнодорожный вокзал, концертный зал, маяк, Михайловский собор, здание Художественного музея и Зимний театр. Прогуляетесь по Олимпийскому парку, где находятся спортивные сооружения, на которых проводились соревнования и церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр.

После обеда пересечём русско-абхазскую границу и проедем ещё 89 км до Гудауты. Здесь заселимся в гостиницу на берегу Чёрного моря.

Сочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в АбхазиюСочи и приезд в Абхазию
4 день

Новый Афон и абхазское застолье по желанию

Выспимся, позавтракаем и отправимся гулять по Новому Афону — курорту у подножия двух гор.

Увидим рукотворный водопад, железнодорожную станцию на реке Псырцха, Царскую аллею, Приморский парк с системой семи прудов, храм и грот апостола Симона Кананита, Генэузскую башню с пристроенной монастырской гостиницей, в которой останавливался Чехов. Зайдём в Ново-Афонский монастырь.

Желающие смогут спуститься в самую глубокую пещеру в Европе за доплату. Далее программа тоже на выбор — возможно побывать на традиционном абхазском застолье с песнями, танцами и тостами в селе Дурипш, попробовать блюда национальной кухни. Либо вы самостоятельно выбираете, чем заняться во второй половине дня.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Новый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желаниюНовый Афон и абхазское застолье по желанию
5 день

Сухум и поездка на термальные источники по желанию

После завтрака отправимся в Сухум, чтобы познакомиться с современной столицей Абхазии. В спокойном темпе прогуляемся по городу, паркам, увидим остатки древней крепости, театральную площадь, фонтан «Грифон», памятники и рассмотрим архитектуру зданий. Гид порекомендует места для вашего обеда.

Во второй половине дня вы можете продолжить гулять по Сухуму, либо за дополнительную плату отправиться в Кындыг и отдохнуть в термальных источниках.

Сухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желаниюСухум и поездка на термальные источники по желанию
6 день

День в вашем распоряжении или поездка к озеру Рица

После завтрака все желающие за дополнительную плату смогут отправиться к высокогорному озеру Рица, что в 69 км от Гудауты. Водоём со всех сторон окружён реликтовым парком, водопадами, ручьями и скалами. Вода переливается оттенками и не даёт оторвать взгляд. Дно просматривается на 10 метров! Здесь прогуляемся и насладимся видами. Возможно попробовать свежепойманную форель в кафе.

Вечером вернёмся в гостиницу.

День в вашем распоряжении или поездка к озеру РицаДень в вашем распоряжении или поездка к озеру РицаДень в вашем распоряжении или поездка к озеру РицаДень в вашем распоряжении или поездка к озеру РицаДень в вашем распоряжении или поездка к озеру РицаДень в вашем распоряжении или поездка к озеру РицаДень в вашем распоряжении или поездка к озеру Рица
7 день

Гагра и Пицунда

Сегодня после завтрака отправимся в Гагру и Пицунду. Вы увидите все главные достопримечательности черноморских курортов: древнюю крепость, механические часы старого ресторана «Гагрипш», замок принца Ольденбургского, Приморский парк, колоннаду, реликтовые рощи, дипломную работу Зураба Церетели, патриарший собор Андрея Первозванного. Прогуляетесь по набережной и полюбуетесь панорамами со смотровых площадок.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Гагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и Пицунда
8 день

Отъезд

После завтрака выселяемся из гостиницы и отправляемся домой. Приедем завтра. Точное время и место организатор сообщит дополнительно.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль / ваш город в 1-й день или Сочи в 3-й день
Завершение: Гудаута / Сочи в 8-й день или Ярославль / ваш город на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Новый Афон
Олимпийский Парк
Многодневные туры
Пицунда
Термальные источники Кындыг

Похожие туры из Сочи

Релакс в Абхазии и Сочи: термы, треккинг, водопады и скалы
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Релакс в Абхазии и Сочи: термы, треккинг, водопады и скалы
Погулять по тисо-самшитовой роще и расслабиться в термальном источнике Кындыг
Сочи, аэропорт
23 авг
7 окт
48 900 за человека
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи, 13:00
27 авг
3 сен
10 сен
17 сен
45 900 за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Сочи, 13:00
27 авг
3 сен
10 сен
17 сен
52 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ