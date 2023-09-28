Отправимся к Чёрному морю и сладким мандаринам из Ярославля. Возможно присоединиться и в других городах. Будем жить на побережье, каждый день купаться и гулять по живописным набережным абхазских курортов. Заедем в Сочи, чтобы увидеть Олимпийский парк и здание порта. Посетим Ново-Афонский монастырь, увидим рукотворный водопад и место, где останавливался Чехов. Полюбуемся видами со смотровых площадок Гагры и Пицунды, рассмотрим архитектуру зданий в Сухуме. Желающие за доплату смогут съездить к озеру Рица, искупаться в термальных источниках, спуститься в пещеру и побывать на абхазском застолье.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.

Виза для граждан РФ не требуется. Въезд в Абхазию по российскому паспорту/свидетельству о рождении (для детей младше 14 лет).

Другие города, из которых возможен трансфер (1000 руб.):

Балахна, Вичуга, Воронеж, Гороховец, Дзержинск, Елец, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Липецк, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).